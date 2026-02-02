"صقر التضخم" على باب الفيدرالي... ما حدود خفض أسعار الفائدة؟

- كيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يواجه تحديات في التعامل مع التضخم وأسعار الفائدة، حيث يُعرف بموقفه المتشدد تجاه التضخم، مما قد يتعارض مع دعوة الرئيس ترامب لخفض الفائدة. - يتمتع وارش بخبرة واسعة في المجال الاقتصادي، لكنه ينتقد حجم ميزانية الفيدرالي واعتماده على "التوجيه المستقبلي"، داعياً إلى تقليص الميزانية العمومية تدريجياً. - يدعم وارش خفضين للفائدة خلال 2026، لكن قد يواجه صعوبة بسبب الانقسام داخل اللجنة الفيدرالية وتوقعات التضخم المتزايدة.

تتجه أنظار الأسواق إلى الكيفية التي سيتعامل بها المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش مع ملف التضخم وأسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه رهانات المستثمرين على تغيّر محتمل في نهج البنك المركزي الأميركي. ويُعرف وارش بميله المتشدّد تجاه التضخم خلال عمله السابق محافظاً في الفيدرالي بين 2006 و2011، وفقاً لوكالة رويترز. وقالت الوكالة إنّ ترامب دعا إلى خفض الفائدة إلى مستويات قريبة من 1%، وهو هدف قد يراه وارش (الموصوف بأنه كان "صقر تضخم") مبالغاً فيه، كما أن البيانات الاقتصادية وآراء زملائه الـ18 في لجنة السياسة النقدية قد تجعل تحقيق ذلك مستحيلاً.

ولم تظهر عقود الفائدة الآجلة سوى توقع خفضَين فقط بربع نقطة مئوية خلال 2026 من النطاق الحالي البالغ 3.50%–3.75%، ولم تتحرك بشكل يذكر بعد إعلان ترشيحه. وقالت كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الائتماني الفيدرالي للبحرية، هيذر لونغ: "وارش واقعي ولن يرغب في خسارة ثقة الأسواق عبر خفض غير مبرّر للفائدة. تاريخه الطويل من القلق بشأن التضخم يشير إلى أنه لن يسمح بسخونة الاقتصاد. لكنه أيضاً منتقد صريح لحجم ميزانية الفيدرالي ولعقلية الإجماع داخله. ما زلنا بحاجة لمزيد من الوضوح حول مدى التغييرات التي ينوي تنفيذها"، وأضافت، بحسب الوكالة، أن الأمر قد يتطلب أكثر من مجرد "كسر بعض الرؤوس"، كما قال وارش في مقابلة مع "فوكس نيوز" في يوليو/تموز الماضي، في إشارة إلى من سيصبحون زملاءه.

والخميس الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وارش حاصل على شهادة في القانون من جامعة هارفارد، بدأ مسيرته في وول ستريت، ثم انضم إلى المجلس الاقتصادي الوطني في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، قبل أن يشغل منصب محافظ في الفيدرالي بين 2006 و2011. وشملت تلك الفترة الأزمة المالية العالمية، إذ كان وارش حلقة وصل مهمة بين الفيدرالي وكبار التنفيذيين في الأسواق المالية. وبعد مغادرته الفيدرالي، قسم وقته بين زمالة متميزة في مؤسسة هوفر الاستشارية والعمل مستشاراً للمستثمر الشهير ستان دركنميلر، وفق "فورتشن".

وخلال السنوات الـ15 الماضية، كتب وارش وتحدث بإسهاب عن سياسة الفيدرالي. وقد أبدى مخاوف بشأن حجم وتركيبة الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي، كما شكك في اعتماد الفيدرالي على "التوجيه المستقبلي"، الذي يرى أنه مفرط ويرسل إشارات مربكة بشأن السياسة النقدية المقبلة، إضافة إلى ما يعتبره إخفاقاً في ربط صياغة السياسة والتواصل مع الأسواق بقواعد واضحة تقلل من القرارات التقديرية من اجتماع لآخر. ومؤخراً، دعا وارش إلى اتفاق جديد بين الخزانة والفيدرالي قد يتيح إطاراً للعمل المشترك بين المؤسّستين، وربما مع وكالتي الإسكان فاني ماي وفريدي ماك، لتقليص حجم الميزانية العمومية تدريجياً.

ويعد هذا مهماً، بحسب "فورتشن" لأن الفيدرالي عاد حالياً لتوسيع ميزانيته عبر مشتريات أذون الخزانة، بعد إنهاء برنامج التشديد الكمي في ديسمبر/كانون الأول 2025. ووفق رؤية وارش، قد يتضمن الإطار الجديد تحويل تركيبة الميزانية إلى آجال أقصر، كما كان الحال قبل الأزمة المالية العالمية. وفي ما يخص الفائدة، يرى وارش أن الفيدرالي كان متأخراً وبطيئاً في خفض الفائدة. لذا؛ من المرجح أن يدعم على الأقل خفضين بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2026، كما أشارت توقعات الفيدرالي في ديسمبر 2025، ما سيخفض النطاق إلى 3% - 3.25%.

يذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منقسمة بشأن توقيت وحجم وتكرار الخفض. ورغم ذلك توقعت "فورتشن" أن وارش سيحصل على الأصوات السبعة اللازمة من أصل 12 عضواً لإجراء هذين الخفضين، وربما إجراء خفض ثالث ينزل الفائدة إلى 2.75% - 3%، وهو المستوى المحايد التقديري للجنة. لكن بعد تلك التخفيضات، قد يصبح وارش أكثر حذراً، خاصة إذا ارتفعت توقعات التضخم، إذ يدرك أن عوائد السندات طويلة الأجل وقروض الرهن العقاري تعكس توقعات التضخم، وليس سعر الفائدة الرسمي فقط. والتوقعات الحالية للتضخم طويل الأجل لا تزال متوافقة مع هدف الفيدرالي البالغ 2%.