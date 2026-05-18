- أعلنت شركة نيكست إيرا للطاقة عن استحواذها على دومينيون للطاقة مقابل 67 مليار دولار، مما يعكس تحولاً كبيراً في سوق الطاقة الأميركية تحت ضغط الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. - الصفقة تهدف إلى إنشاء عملاق مرافق كهربائية يمتد من فلوريدا إلى فيرجينيا، مع تقييم أسهم دومينيون عند 76 دولاراً للسهم، وسط توقعات بزيادة الطلب على الكهرباء بنحو 224 جيغاواط خلال العقد المقبل. - تواجه الصفقة تحديات تنظيمية كبيرة بسبب مخاوف من ارتفاع فواتير الكهرباء، وتتطلب موافقات الجهات الرقابية الأميركية، مع تباين ردود فعل المستثمرين تجاه الصفقة.

في خطوة تُعد الأضخم في تاريخ قطاع المرافق الكهربائية في الولايات المتحدة، أعلنت شركة نيكست إيرا للطاقة (NextEra Energy)، اليوم الاثنين، عن اتفاقها للاستحواذ على شركة دومينيون للطاقة (Dominion Energy) مقابل نحو 67 مليار دولار، في صفقة تعكس التحول العميق في سوق الطاقة الأميركية تحت ضغط الطلب المتسارع من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

في التفاصيل، وافقت نيكست إيرا على دفع نحو 67 مليار دولار في صفقة أسهم للاستحواذ على دومينيون، ما يؤدي إلى إنشاء عملاق مرافق كهربائية يمتد نفوذه من ولاية فلوريدا إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في ولاية فيرجينيا. وبحسب بيان الشركة، فإن الصفقة تُقيّم أسهم دومينيون للطاقة عند نحو 76 دولاراً للسهم، وهي الأرقام التي كانت قد أشارت إليها تقارير سابقة نقلتها بلومبيرغ.

وتعكس هذه الصفقة التحول المتسارع في قطاع الطاقة الأميركي، حيث يؤدي الطلب المتزايد الناتج عن توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دفع شركات المرافق نحو التوسع والاندماج لتعزيز قدراتها الإنتاجية والبنية التحتية، حسب الوكالة. ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة نيكست إيرا جون كيتشوم قوله إن الطلب على الكهرباء ينمو بوتيرة هي الأسرع منذ عقود، مضيفاً أن "الحجم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس لمجرد التوسع، بل لأنه يترجم إلى كفاءة أكبر في رأس المال والتشغيل".

لكن الصفقة تواجه تحدياً تنظيمياً كبيراً، وفق الوكالة، إذ يتعين على الشركة الحصول على موافقات الجهات الرقابية الأميركية، في ظل مخاوف من ارتفاع فواتير الكهرباء على الأسر نتيجة الاستهلاك الضخم للطاقة من قبل منشآت الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتقديرات مؤسسة "مؤسسة موثوقية الكهرباء في أميركا الشمالية" (North American Electric Reliability Corporation)، فإن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة مرشح للارتفاع بنحو 224 جيغاواط خلال العقد المقبل، وهو ما يعادل إضافة استهلاك مئات الملايين من المنازل الجديدة إلى الشبكة.

وتخدم شركة دومينيون للطاقة نحو 3.6 ملايين منزل ومؤسسة في ولايات فيرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا، كما توفر الغاز الطبيعي لنحو نصف مليون عميل في ساوث كارولاينا، بينما تقع شبكتها في فيرجينيا ضمن نظام "بي جيه إم" (PJM Interconnection)، وهو أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة الممتدة من واشنطن إلى شيكاغو.

أما شركة نيكست إيرا التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، فقد ارتفعت أسهمها بنحو 16% منذ بداية العام، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 195 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة دومينيون حوالي 54 مليار دولار بعد ارتفاع محدود في أسهمها.

وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق، قفز سهم دومينيون بنحو 15%، بينما تراجع سهم نيكست إيرا 1.7%، في إشارة إلى تباين ردات فعل المستثمرين تجاه الصفقة الضخمة. وحذر محللون من أن الصفقة ستخضع لرقابة تنظيمية صارمة من هيئات فيدرالية وولائية، بما في ذلك وزارة العدل ولجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، نظراً إلى حجمها وتأثيرها على أسعار الكهرباء والأسواق المحلية.