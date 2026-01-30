أعلنت شركة الاستثمار الخاصة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" اليوم الجمعة إتمام عملية إعادة تمويل نادي إيه سي ميلان الإيطالي بنجاح، مما يعزز هيكل رأس مال النادي ومرونته المالية على المدى الطويل.

وتشمل هذه العملية بحسب بيان نشره النادي على موقعه الرسمي، إعادة تمويل التمويل المقدم من قبل جهات استشارية تابعة لشركة "إليوت أدفايزرز يو كيه" ليمتد (إليوت) والمتعلق بالاستحواذ على نادي إيه سي ميلان، واستبداله بتمويل مؤسسي جديد رتبته شركة "كومفست كريديت بارتنرز".

وأفادت وكالة بلومبيرغ وفقاً لمصادر وصفتها بالمطلعة على الأمر، أن إجمالي الدين الجديد يبلغ حوالي 700 مليون يورو (832 مليون دولار).

وتُساهم عملية إعادة التمويل هذه في مواءمة هيكل رأس مال النادي مع أهداف "ريدبيرد" الاستراتيجية والتشغيلية طويلة الأجل لنادي إيه سي ميلان بصفتها المالك الوحيد المسيطر عليه. وعلى أنه جزء من هذه العملية، سيتنحى كل من غوردون سينغر، الشريك الإداري في إليوت، ودومينيك ميتشل، مدير المحافظ الاستثمارية المساعد، عن مجلس إدارة إيه سي ميلان. ولم تُجر أي تغييرات أخرى على مجلس الإدارة أو فريق الإدارة، مما يضمن استمرارية حوكمة النادي وإشرافه التشغيلي.

وقال جيري كاردينال، الشريك الإداري لشركة "ريدبيرد" ورئيس نادي إيه سي ميلان، "على مدار السنوات الثلاث الماضية، عملنا باستمرار على تعزيز الأداء المالي والرياضي لنادي إيه سي ميلان، وإعادة النادي إلى الربحية، وبناء أساس متين ومستدام لمستقبله". وأضاف إن "ملكيتنا لنادي إيه سي ميلان نابعة من التزام طويل الأمد تجاه النادي، وريادته في مدينة ميلانو، وتاريخه واحداً من أنجح أندية كرة القدم الأوروبية في العالم. ومع انطلاق مشروع سان سيرو، بتنا أكثر ثقة في مسار النادي وقدرتنا على دعم نموه ونجاحه المستمر. سنواصل البحث عن فرص لتعزيز القيمة، مع الارتقاء بمكانة إيه سي ميلان ومدينة ميلانو على الساحة العالمية."

من جهته قال غوردون سينغر "نحن فخورون بما حققه نادي إيه سي ميلان منذ استحواذ إليوت عليه عام 2018. ففي ظل ملكية إليوت، ثم ريدبيرد لاحقاً، وتحسّن الأداء المالي والرياضي للنادي بشكل ملحوظ، وفاز الفريق بلقبين كبيرين، بما في ذلك لقب الدوري الإيطالي لموسم 2021 - 2022".

ويعود ارتباط إليوت بنادي إيه سي ميلان، أحد أعرق أندية كرة القدم الأوروبية وأكثر الأندية الإيطالية تتويجاً بأغلى الألقاب الأوروبية، إلى أوائل عام 2017، عندما وافقت على تمويل عملية شراء النادي من قبل رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ من قطب الإعلام الراحل ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وتخلف لي يونغ هونغ عن سداد الدين في عام 2018، مما أدى إلى تسليم نادي إيه سي ميلان إلى إليوت. وفي عام 2022، استحوذت شركة "ريدبيرد"، المملوكة لـ "جيري كاردينال"، على النادي بدعم من قرض جديد من إليوت.

وريدبيرد كابيتال بارتنرز هي شركة استثمار خاصة تُعنى ببناء شركات سريعة النمو وتوفير حلول تمويلية استراتيجية للمؤسسين ورواد الأعمال. تأسست عام 2014 على يد جيري كاردينال، وتجمع بين الاستثمار المتطور في الأسهم الخاصة والنهج العملي في بناء الأعمال، مع التركيز على قطاعين رئيسيين هما: الرياضة والإعلام والترفيه، والخدمات المالية. وتدير الشركة حالياً أصولاً تزيد قيمتها عن 14 مليار دولار نيابة عن مجموعة عالمية من المستثمرين المؤسسيين ومكاتب إدارة الثروات العائلية المرموقة.