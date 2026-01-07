صفقة النفط الأميركية مع فنزويلا تُغضب الصين

- تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 1% بعد إعلان الولايات المتحدة عن صفقة مع فنزويلا لتحويل إمداداتها النفطية بعيدًا عن الصين، في محاولة للسيطرة على احتياطيات النفط الفنزويلية. - نددت الصين وروسيا باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، واعتبرت الغارة الأميركية انتهاكًا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا، بينما أبدى حلفاء واشنطن قلقهم من احتجاز رئيس دولة. - تعكس الصفقة تحولًا في مقاربة الولايات المتحدة للملف الفنزويلي، مركزة على المصالح الطاقوية والجيوسياسية، مما يضع الصين أمام خسارة نفوذها النفطي في فنزويلا.

تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، في وقت نددت فيه الصين بالولايات المتحدة ووصفتها بـ"المتنمّرة"، بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها أقنعت فنزويلا بتحويل إمداداتها النفطية بعيدًا عن بكين، واستيراد ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الخاضع للحظر.

وجاءت الصفقة متماشية مع الهدف المعلن لترامب بـ"السيطرة" على احتياطيات النفط الهائلة للدولة العضو في منظمة أوبك في أميركا الجنوبية، وذلك بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو. ولا يزال حلفاء مادورو في السلطة بفنزويلا، حيث تسير الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز على خيط رفيع بين التنديد بـ"اختطاف" مادورو، وبين إطلاق تعاون مع الولايات المتحدة، في ظل تهديدات صريحة من ترامب.

ترامب: أموال النفط ستكون تحت سيطرتي

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم بتكرير وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخام العالق في فنزويلا بسبب الحصار الأميركي، وهي خطوة أولى في خطته لإحياء قطاع يعاني تراجعًا طويلًا، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وكتب ترامب يوم الثلاثاء: "سيُباع هذا النفط بسعره في السوق، وستكون تلك الأموال تحت سيطرتي أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، لضمان استخدامها بما يعود بالفائدة على شعب فنزويلا والولايات المتحدة". وانخفضت أسعار النفط الخام بنحو 1% في الأسواق العالمية، على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات. وقد تتطلب الصفقة في مراحلها الأولى إعادة توجيه شحنات كانت متجهة إلى الصين، أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي، في وقت تسعى فيه كاراكاس إلى تفريغ ملايين البراميل العالقة في الناقلات ومرافق التخزين.

بكين تندد وروسيا تحتج

في السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي نقلته وكالة رويترز، إن "الاستخدام الوقح للقوة من قبل الولايات المتحدة ضد فنزويلا، ومطالبتها بشعار أميركا أولاً عندما تتصرف فنزويلا بمواردها النفطية الخاصة، هما أفعال تنمّر". وأضافت أن "هذه الأفعال تنتهك بشكل خطير القانون الدولي، وتعتدي بشدة على سيادة فنزويلا، وتلحق أضرارًا جسيمة بحقوق الشعب الفنزويلي".

وكانت الصين وروسيا، إلى جانب حلفاء فنزويلا اليساريين، قد نددت بالغارة الأميركية التي أفضت إلى اعتقال مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي وُصفت بأنها "أكبر تدخل من هذا النوع" لواشنطن في أميركا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989 لإطاحة مانويل نورييغا. كما أبدى حلفاء واشنطن قلقًا عميقًا إزاء السابقة الاستثنائية المتمثلة في احتجاز رئيس دولة، في وقت أطلق فيه ترامب سلسلة تهديدات بمزيد من الإجراءات، من المكسيك إلى غرينلاند، لتعزيز المصالح الأميركية.

ويبدو أن ترامب يراهن في المرحلة الحالية على العمل مع كبار حلفاء مادورو من أجل ضمان استقرار فنزويلا، مع إعطاء أولوية لإحياء قطاع النفط بمساعدة شركات أميركية، بدل التركيز على الإفراج عن السجناء السياسيين أو الدفع نحو انتخابات جديدة.

وبينما تعمل واشنطن مع رودريغيز ومسؤولين فنزويليين كبار آخرين، حذّرت من أن عليهم التعاون أو المخاطرة بمصير مشابه لمادورو. وتخضع شخصيات نافذة في السلطة لتدقيق أميركي متزايد، من بينها وزير الداخلية ديوسدادو كابيو، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو، وكلاهما يواجه لوائح اتهام أميركية تتعلق بالمخدرات. كما تخضع رودريغيز نفسها لعقوبات أميركية، مع استخدام أصولها الخارجية ورقةَ ضغط محتملة، بحسب مصادر مطلعة لـ"رويترز".

بذلك، تعكس الصفقة النفطية بين واشنطن وكاراكاس تحوّلًا نوعيًّا في مقاربة الولايات المتحدة للملف الفنزويلي، حيث تتقدّم المصالح الطاقوية والجيوسياسية على اعتبارات الانتقال السياسي والديمقراطي. وفي المقابل، تضع هذه الخطوة الصين أمام خسارة مزدوجة: تراجع نفوذها النفطي في فنزويلا، وتكريس سابقة أميركية في إعادة رسم خريطة تدفقات الطاقة عبر أدوات سياسية وأمنية مباشرة. وبينما تهدأ الأسعار مؤقتًا بفعل توقعات زيادة الإمدادات، يبقى السؤال الأوسع معلّقًا حول ما إذا كان هذا المسار سيقود إلى استقرار طويل الأمد، أم إلى فصل جديد من التنافس الحاد على موارد الطاقة في أميركا اللاتينية.