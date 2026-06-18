صفقات مليارية لا تهدأ.. قطر والسعودية تفتحان جبهة استثمارات جديدة

- يشهد قطاع التبريد المركزي في الشرق الأوسط اهتماماً متزايداً، حيث يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبيع نشاط التبريد المركزي في الرياض، بينما تدرس شركتان في قطر خيار الاندماج لإنشاء واحدة من أكبر شركات التبريد المركزي في البلاد. - رغم التوترات الجيوسياسية، تواصل أسواق الشرق الأوسط إبرام الصفقات الاستثمارية، مثل تنافس شركات في الكويت للاستحواذ على حصة في شبكة أنابيب بقيمة 7.5 مليارات دولار، واستمرار جهاز قطر للاستثمار في البحث عن صفقات عالمية. - يُعتبر التبريد المركزي أساسياً في دول الخليج لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، مما يجذب اهتمام شركات الاستثمار العالمية، مثل صفقة استحواذ "سي في سي كابيتال بارتنرز" و"تبريد" في أبوظبي.

في إشارة إلى استمرار شهية المستثمرين تجاه أصول البنية التحتية في الشرق الأوسط رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، تتقدم صفقتان كبيرتان في قطاع التبريد المركزي المرتبطتان بصناديق الثروة السيادية في قطر والسعودية. وكشفت مصادر مطلعة لبلومبيرغ اليوم الخميس، أن حي الملك عبد الله المالي في الرياض، الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2018، يجري محادثات لبيع نشاطه الخاص بالتبريد المركزي، في صفقة يسعى من خلالها إلى الحصول على نحو 500 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن الأصول المطروحة جذبت اهتمام عدد من المستثمرين المحتملين، من بينهم شركة "السعودية للتبريد المركزي" (Saudi Tabreed District Cooling Co.) المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة البالغة أصوله نحو تريليون دولار، إضافة إلى شركة "تبريد" الإماراتية.

وفي قطر، تدرس شركتان يمتلك جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 600 مليار دولار، حصصاً فيهما بشكل مباشر أو عبر شركات تابعة، خيار الاندماج، وفقاً لمصادر مطلعة. وقد يسهم الاندماج المحتمل بين "قطر كول" و"مرافق قطر" في إنشاء واحدة من أكبر شركات التبريد المركزي في البلاد، مع إمكانية طرحها للاكتتاب العام مستقبلاً.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت سابقاً أن جهاز قطر للاستثمار درس إنشاء كيان جديد يضم أصولاً محلية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات بهدف تطويرها وتحويلها إلى شركات عالمية رائدة. وتتولى مجموعة "ستاندرد تشارترد" المصرفية البريطانية تقديم المشورة بشأن الصفقتين السعودية والقطرية، إلا أن المصادر شددت على أن المفاوضات لا تزال جارية، من دون ضمان إتمام أي من الصفقتين.

وامتنعت كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك "ستاندرد تشارترد" عن التعليق، فيما لم يستجب ممثلو حي الملك عبد الله المالي، و"قطر كول"، و"مرافق قطر"، و"السعودية للتبريد المركزي" لطلبات التعليق. وتبرز الصفقتان المحتملتان قدرة أسواق المنطقة على مواصلة إبرام الصفقات رغم تداعيات الحرب التي عطلت حركة السفر والسياحة، وأثرت على الصادرات العابرة لمضيق هرمز، ورفعت تكاليف الواردات، وأثقلت سلاسل الإمداد.

اقتصاد عربي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: سنركز على هذه القطاعات

وفي الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة وإيران لخوض مفاوضات تستمر 60 يوماً بهدف إنهاء الحرب بصورة نهائية، يواصل مسؤولو شركة "أرامكو السعودية" خطط التخارج من أصول تشمل منشآت للطاقة وعقارات، سعياً لجمع ما يصل إلى 35 مليار دولار.

وفي الكويت، التي تعرضت خلال الشهر الجاري لسقوط مقذوفات إيرانية، تتنافس شركات استثمار مباشر، من بينها "غلوبال إنفراستركشر بارتنرز" التابعة لـ"بلاك روك" و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، للاستحواذ على حصة في شبكة أنابيب تبلغ قيمتها 7.5 مليارات دولار. أما في قطر، التي يُتوقع أن يتأثر اقتصادها بالأزمة الحالية في الخليج، فيواصل جهاز قطر للاستثمار البحث عن صفقات عالمية، مع احتفاظه بقائمة قوية من الفرص الاستثمارية.

وبات التبريد المركزي أحد الأعمدة الأساسية للبنية التحتية الخاصة بالتكييف في دول الخليج، حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال فصل الصيف عادة 43 درجة مئوية (110 درجات فهرنهايت). ويعتمد هذا النظام على ضخ المياه المبردة من محطات مركزية عبر شبكة من الأنابيب لتبريد المجمعات السكنية والأبراج المكتبية الشاهقة والمنشآت المختلفة.

وكان القطاع قد استقطب اهتماماً متزايداً من شركات الاستثمار المباشر العالمية، إذ اتفقت شركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" و"تبريد" العام الماضي على الاستحواذ على شركة "بال كولينغ هولدينغ" التابعة لمجموعة "ملتيبلاي" في أبوظبي، في صفقة قدرت قيمة حقوق الملكية فيها بنحو 3.8 مليارات درهم (1.03 مليار دولار)، فيما لعب بنك "ستاندرد تشارترد" دور المستشار المالي للبائع في تلك الصفقة.