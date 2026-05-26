صعود النفط 2% بعد قصف أميركي على أهداف في إيران

- ارتفعت أسعار النفط بعد هجمات أميركية في جنوب إيران، حيث صعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى 97.56 دولاراً للبرميل، وسط توترات جيوسياسية. - شهدت المنطقة توترات مع سماع انفجارات في بندر عباس، وزار مسؤولون إيرانيون الدوحة لمحادثات مع قطر، مع تقدم في مذكرة تفاهم لوقف الحرب وإزالة الألغام من مضيق هرمز. - الحرب أدت لخسارة 14 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط، وتوقعات ببقاء سعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل لعام 2026، مع توقعات بعودة بطيئة لتدفق النفط.

ارتفعت العقود الآجلة لسعر النفط من خام برنت بنحو 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعدما شنّ الجيش الأميركي هجمات في جنوب إيران وصفها بأنها عمليات دفاعية، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.5% إلى 97.56 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00.06 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على نحوٍ طفيف إلى 91.25 دولاراً للبرميل، لكنها سجلت انخفاضاً 5.30 دولارات أو 5.5% مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة. ولم تكن هناك أسعار تسوية أمس الاثنين، بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة. وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها شنت هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، مضيفة أن الضربات تهدف إلى "حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الاثنين، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس ومناطق ساحلية قريبة على امتداد مضيق هرمز. وزار كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي أمس الاثنين الدوحة، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وأعلنت واشنطن وطهران إحراز تقدم بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت صحيفة نيكي اليابانية عن مصدر دبلوماسي بالشرق الأوسط قوله، إن إيران ستزيل الألغام من مضيق هرمز خلال 30 يوماً من التوصل لاتفاق، على أن تتمكن بعدها سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان مع توقف طهران أيضاً عن تحصيل رسوم مقابل العبور. وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "كي سي إم ترايد" تيم ووترر لوكالة رويترز: "يراهن التجار بقوة على أن هذه الانفراجة ستحرّر أخيراً ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وحوله منذ فترة طويلة". وعبرت من المضيق نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب على إيران.

وأدّت الحرب إلى خسارة 14 مليون برميل يومياً من النفط أي قرابة 14% من الإمدادات العالمية، من موردين بينهم السعودية والعراق والإمارات والكويت. وقال بنك باركليز في مذكرة، يوم الجمعة الماضي، إنه أبقى على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2026 عند 100 دولار للبرميل رغم ترجيح كفة المخاطر للعوامل التي تدفع للارتفاع. وقال البنك، إن "اتجاهات المخزونات تشير إلى عجز يتراوح من ستة إلى ثمانية (مليون برميل يومياً)، مع اقتراب المخزونات الأميركية من أدنى مستوى منذ 2020".

وأضاف أن مستوى المخزونات عند نقطة البداية، في حالة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، سيظل أقل بنحو 20 مليون برميل مقارنة بأدنى مستوى في التاريخ الحديث حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً. ويتوقع المحللون أن يستغرق عودة تدفق النفط إلى طبيعته عبر المضيق شهوراً، لحين إصلاح منشآت النفط والغاز المتضرّرة. وقال المحلل لدى "يو بي إس" جيوفاني ستانوفو، لـ"رويترز"، أمس: "ما زلنا نعتقد أن العوامل الرئيسية التي يجب على سوق النفط مراقبتها هي تدفقات النفط المادية وحتى الآن لا تزال التدفقات عبر المضيق مقيدة".

(رويترز، العربي الجديد)