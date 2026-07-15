- شهدت الأسواق العالمية تقلبات بسبب ارتفاع أسعار النفط والتوترات في مضيق هرمز، مما أثار مخاوف من الضغوط التضخمية ودفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية. - انخفضت أسعار الذهب والدولار وسط تقلبات العملات، حيث تراجع الدولار بعد بيانات تضخم أميركية أقل من المتوقع، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني. - ارتفعت الأسهم اليابانية بدعم من نتائج قوية للبنوك الأميركية وبيانات التضخم، لكن المكاسب تقلصت مع ترقب نتائج شركة "إيه إس إم إل" وتأثير القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا.

سيطر ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف بشأن التضخم على تعاملات الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. وبينما تعرض الذهب والدولار لضغوط متباينة، واصلت الأسهم اليابانية مكاسبها بدعم من نتائج الشركات الأميركية وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، وسط ترقب نتائج شركات الرقائق الإلكترونية.

الذهب يفقد مكاسبه

تراجعت أسعار الذهب بعد يوم واحد من قفزة تجاوزت 2%، مع تحول اهتمام المستثمرين من بيانات التضخم الأميركية إلى تداعيات ارتفاع أسعار النفط واحتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4035.67 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.7% إلى 4042.20 دولاراً، وفق وكالة رويترز. وكان المعدن النفيس قد ارتفع أمس الثلاثاء إلى 4100.49 دولار للأوقية، متعافياً من أدنى مستوى في أسبوعين بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي بأكثر من المتوقع خلال يونيو/حزيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الجيوسياسية التي أدت إلى تصاعد التوترات في المنطقة؟ كيف أثرت بيانات التضخم الأميركية على توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب الوكالة، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتصاعد التوترات في مضيق هرمز، أعاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

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ونقلت الوكالة عن محلل الأسواق لدى "أواندا"، كيلفين وونغ، قوله إن الأسواق تجاوزت تأثير بيانات التضخم، وأصبحت تركز على انعكاسات ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية على مسار السياسة النقدية الأميركية. كما تراجعت الفضة 0.3% إلى 58.48 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم 0.2% لكل منهما.

الدولار يواصل التراجع

وفي أسواق العملات، واصل الدولار خسائره بعد تراجعه من أعلى مستوى في أسبوعين، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب عقب صدور بيانات تضخم جاءت أقل من التوقعات. وتراجع الدولار إلى 162.08 ينّاً، بينما ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1433 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3401 دولار. كما حافظ الدولار النيوزيلندي على مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهر، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6983 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 100.81 نقطة بعد أكبر تراجع يومي له في نحو أسبوعين، مدفوعاً ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال يونيو/حزيران، مع تسجيل أول انخفاض شهري لمؤشر أسعار المستهلكين منذ إبريل/نيسان 2020. ورغم ذلك، أبقت عودة أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهر المخاوف التضخمية قائمة، مع تصاعد التوترات في الخليج، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

الأسهم اليابانية ترتفع

وعلى صعيد أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم اليابانية مقتفية أثر المكاسب التي سجلتها وول ستريت، مدعومة بنتائج قوية للبنوك الأميركية وبيانات التضخم التي عززت شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر. وصعد مؤشر "نيكي" 0.58% إلى 68136 نقطة، بعدما كان قد ارتفع بأكثر من 1.5% في وقت سابق من الجلسة، فيما زاد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.21% إلى 4047.62 نقطة.

واستفادت السوق اليابانية من صعود مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" خلال جلسة أمس الثلاثاء، بعد إعلان نتائج مالية قوية لعدد من البنوك الأميركية، إلى جانب بيانات التضخم التي دعمت توقعات تباطؤ وتيرة تشديد السياسة النقدية، وفق رويترز. لكن مكاسب الأسهم تقلصت مع ترقب المستثمرين إعلان نتائج شركة "إيه إس إم إل" الهولندية، أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي ينتظر أن تقدم مؤشرات مهمة بشأن الطلب العالمي على الرقائق وتأثير القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.