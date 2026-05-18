صعود النفط بعد هجوم بالمسيّرات على محطة طاقة نووية بالإمارات

- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد الهجمات بالطائرات المسيرة على الإمارات والسعودية، وتصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق. - تأثرت صادرات النفط العراقية بشكل كبير نتيجة التوترات في مضيق هرمز، مما دفع العراق للبحث عن بدائل لتصدير النفط عبر سورية وتركيا، مع التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران للحد من تأثير الحصار. - تدرس الحكومة اليابانية إقرار موازنة تكميلية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، مع تقديم دعم لخفض أسعار البنزين، وسط قلق شعبي من اضطراب إمدادات النفط ودعوات للحفاظ على الطاقة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران. وبحلول الساعة 23.37 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.32% إلى 110.70 دولارات للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 107.26 دولارات للبرميل، بارتفاع 1.84 دولار أو 1.75% بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ الرابع من مايو. وارتفع كلا الخامين بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن للهجمات والاستيلاء في مضيق هرمز. وانتهت محادثات الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون أي مؤشر من أكبر مستورد للنفط في العالم على عزمه الإسهام في تسوية النزاع. وزادت المخاوف من تصاعد حدة الصراع بسبب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الإمارات والسعودية وتصريحات حادة من الولايات المتحدة وإيران. وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي وفقا لوكالة رويترز، إن "هذه الضربات بالطائرات المسيرة بمثابة إنذار مباشر من أن تجدد الضربات الأميركية أو الإسرائيلية على إيران قد يؤدي إلى المزيد من الهجمات على الطاقة والبنية التحتية الحيوية في الخليج من إيران أو وكلائها بالمنطقة".

بينما كتب وارن باترسون وإيوا مانثي، خبيرا أسواق السلع في بنك آي.إن.جي، في مذكرة بحثية: "مخاطر التصعيد تتزايد مجددا". وأضافا أنه على الرغم من ازدياد حركة الشحن نسبيا خلال الأسبوع الماضي عبر مضيق هرمز، إلا أن "هذا الوضع قابل للتغيير السريع". كما أشارا في المذكرة وفقا لوكالة أسوشييتد برس، إلى أن سوق النفط تتفاعل مع غياب نتائج ملموسة بشأن الحرب الإيرانية بعد القمة الأميركية الصينية في بكين الأسبوع الماضي، حتى مع إعلان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وتوقع موقع أكسيوس أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي يوم الثلاثاء لبحث خيارات العمل العسكري تجاه إيران.

أسواق السندات العالمية تهتز والأسواق تخشى التضخم

ناقلة محملة بالنفط العراقي تتجه إلى فيتنام

في السياق، أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن الناقلة العملاقة أجيوس فانوريوس 1 تتجه إلى فيتنام لتفريغ حمولتها من النفط العراقي بعد أن حجزتها البحرية الأميركية خمسة أيام في خليج عمان. وغادرت ناقلة النفط التي ترفع علم مالطا مضيق هرمز في العاشر من مايو وكانت تبحر في خليج عمان قبل أن تعود أدراجها في 11 مايو. وأشارت البيانات إلى أنها استأنفت رحلتها نحو فيتنام في 16 مايو ومن المتوقع أن تصل إلى مصفاة نجي سون في 30 مايو.

وأعلن وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد خضير أول من أمس السبت، أن صادرات الخام العراقية عبر مضيق هرمز انخفضت من 93 مليون برميل إلى 10 ملايين برميل في إبريل/نيسان. وقال الوزير خلال مراسم تسلمه منصبه إن "العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهريا، وخلال إبريل الماضي صدرنا فقط 10 ملايين برميل بسبب الحرب".

واستقبلت محطات النفط في جنوب البلاد في إبريل، ناقلتين لتحميل النفط العراقي. والشهر الماضي، قالت بغداد إنها توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران للحد من تأثير حصار مضيق هرمز عليها، بعد أن أعلنت إيران أنها ستسمح للسفن العراقية بالمرور عبره. كان العراق يصدر ما معدله 3.5 ملايين برميل يوميا، توفر حوالى 90% من إيرادات ميزانيته. وبسبب تعطل الملاحة في هرمز، بدأ العراق بتصدير النفط باستخدام شاحنات صهاريج عبر سورية، واستئناف تصدير كمية محدودة عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي.

اليابان تدرس إقرار موازنة إضافية لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم الاثنين إن حكومتها تدرس إقرار موازنة تكميلية لعام 2026 في ظل المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الصراع بالمنطقة. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الحكومة تقدم دعما منذ منتصف مارس/آذار الماضي لخفض أسعار البنزين المرتفعة معتمدة على الاحتياطي من موازنة عام 2025، ولكنها تخشى الآن من نفاد التمويل، حيث من المرجح أن تحتاج المزيد من التمويل في حال قررت استئناف الدعم لفواتير الغاز والمرافق خلال فصل الصيف.

خلص استطلاع لوكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد إلى انخفاض شعبية حكومة تاكايشي بواقع 2.5% مقارنة بالاستطلاع السابق، لتصل إلى 61.3%، حيث أعرب 70.6% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم بشأن اضطراب إمدادات النافثا المشتقة من البترول. وقال 70.5% ممن شملهم الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه امس الأحد، إنه يتعين على الحكومة أن تطلب من المواطنين الحفاظ على الطاقة في ظل نقص إمدادات النفط بسبب الصراع بالشرق الأوسط.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)