صعود الذهب مع تراجع الدولار وترقب المحادثات الإيرانية الأميركية

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا مع تراجع الدولار، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات من مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة وتقييم السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. - سجل المؤشر نيكي الياباني مستوى قياسيًا جديدًا بفضل مكاسب أسهم شركات الرقائق، بينما عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها مع ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي. - استقر مؤشر الدولار الأمريكي مع تحركات طفيفة في العملات الأخرى، حيث حام الين الياباني بالقرب من أدنى مستوى له وسط توقعات بتدخل لدعمه، واستقر اليورو، بينما ارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.

ارتفع الذهب واستقر الدولار، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة، وتقييمهم لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتترقب الأسواق تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم نائب رئيس المجلس فيليب جيفرسون وعضو المجلس ليسا كوك، لتقييم تأثير التضخم في الموقف المستقبلي للسياسة النقدية وأسعار الفائدة. كذلك يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر إبريل/ نيسان المقرر صدورها غداً الخميس، لاستنباط أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأميركية.

صعود طفيف لأسعار الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4516.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.3% إلى 4516.30 دولاراً. وتراجع الدولار، ما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 77.40 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1957.75 دولاراً، فيما زاد البلاديوم 0.9% إلى 1391.68 دولاراً.

بورصة طوكيو تسجل ذروة جديدة بفضل شركات الرقائق الإلكترونية

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي اليوم الأربعاء، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بـالرقائق الإلكترونية، وهو ما عوّض خسائر القطاع المالي وأسهم القيمة الأخرى. وصعد المؤشر نيكي 1.25% إلى 65811.78 نقطة بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز بنحو 2.2% في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق خلال التعاملات عند 66428.81 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.15% إلى 3944.19 نقطة.

وقال كبير المحللين لدى "إيواي كوزمو سكيوريتيز"، كازواكي شيمادا، لوكالة رويترز، إنّ "أموال المستثمرين تتركز في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية التي تشهد طفرة صعودية. تجاهل المستثمرون أسهم القيمة لعدم وجود دافع لشرائها في وقت تحقق فيه أسهم التكنولوجيا عوائد قوية". وارتفعت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست بأكثر من 5% لكل منهما. في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك 4.3% وأسهم شركة سوسيونكست 5.8% لتصبح الخاسر الأكبر في المؤشر نيكي.

كانت الأسهم الأميركية قد عززت مكاسبها الصباحية في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، لتسجل مستويات قياسية جديدة. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأميركية بنسبة 0.6%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.2%، ليسجل رقماً قياسياً جديداً. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 118 نقطة، أي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بمقدار 156 نقطة، أي بنسبة 0.3% بحلول الساعة الثانية و26 دقيقة ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

استقرار الدولار

وفي أسواق العملات، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، ليستقر عند 99.087 بعد أن حقق مكاسب 0.15% أمس الثلاثاء. بينما حام الين الياباني اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوى له في مايو/ أيار مقابل الدولار، وارتفع الين بشكل طفيف إلى 159.20 مقابل الدولار في بداية التعاملات الآسيوية، لكنه لا يزال قريباً من مستوى 160، وهو المستوى الذي يرى كثيرون من المتداولين أنه خط أحمر قد يستدعي تدخلاً لدعمه.

وقال ماثيو رايان من شركة إيبوري لـ"رويترز"، إنه "في الوقت الذي يُفترض فيه أن يلقى الين دعماً من التهديدات بمواصلة التدخل وتزايد الرهانات على رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في يونيو، فإن تعرض اليابان لأزمة طاقة يبقي العملة تحت ضغط". كذلك استقر اليورو عند 1.1638 دولار. في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي 0.15% إلى 0.7177 دولار. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.16% إلى 0.5846 دولار.

(رويترز، العربي الجديد)



