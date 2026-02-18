صعود الأسهم الأميركية وسط حذر من تأثير الذكاء الاصطناعي

- شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً وسط تقلبات السوق بسبب المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% وناسداك 100 بنسبة 0.1%. - تركزت المخاوف في وول ستريت حول تأثير الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية، مع تقلبات حادة رغم التغيرات الطفيفة في المؤشرات. - في أخبار الشركات، ارتفعت أسهم ماديسون ونيويورك تايمز، بينما خفضت بيركشاير هاثاواي ملكيتها في أمازون، وارتفعت أسهم بالانتير بعد ترقية تقييمها.

شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً محدوداً يوم الأربعاء، بينما بحث المستثمرون عن الأسهم المتراجعة بعد موجة من التداول المضطرب تسببت بها المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على عدد من القطاعات. وقد سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ارتفاعاً نسبته 0.2% حتى الساعة 9:36 صباحاً بتوقيت نيويورك، في حين تقدم مؤشر ناسداك 100 المتخصص في التكنولوجيا بنسبة 0.1%، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.

وفي التحركات الفردية، وافقت ميتا (Meta Platforms) على نشر ملايين معالجات إنفيديا (Nvidia) خلال السنوات المقبلة، بينما تسارع آبل (Apple) لتطوير ثلاثة أجهزة قابلة للارتداء مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويبحث المتداولون عن الأسهم منخفضة السعر بعد أكبر تراجع أسبوعي لمؤشر ستاندرد أند بورز منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مع انتقال السيولة من أسهم التكنولوجيا مرتفعة القيمة نحو قطاعات أكثر دفاعية. وقد ظل المؤشر يكافح لاختراق مستوى 7000 نقطة منذ محاولته الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة بلومبيرغ عن بول ستانلي، المدير الاستثماري في Granite Bay Wealth Management، قوله: "بينما بقيت الأسهم مستقرة بشكل عام منذ بداية العام، نرى أن السوق يترقب المحفز التالي. تحديد الفائزين والخاسرين في مجال الذكاء الاصطناعي سيكون محور الاهتمام في 2026، ورغم وعود الذكاء الاصطناعي، لا يجب افتراض نجاح جميع الشركات فيه".

وتركزت المخاوف في وول ستريت أخيراً على ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيهدد نماذج الأعمال خارج قطاع التكنولوجيا التقليدي، بعد أن كانت الشكوك السابقة تدور حول قدرة الشركات الكبرى على تحقيق عائد من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وقد أدت هذه التحولات السريعة إلى تقلبات حادة في السوق رغم أن التغيرات على مستوى المؤشرات كانت طفيفة نسبياً.

بدوره، وصف أندرو تايلر، رئيس قسم الاستخبارات السوقية العالمية في JPMorgan Chase & Co، حركة الأسعار بأنها "الوضع الطبيعي الجديد لعام 2026، تحركات صغيرة للمؤشرات العامة مع تقلبات مرتفعة تحت السطح".

من جهة أخرى، انخفض ارتباط آبل بمؤشر ناسداك لأربعين يوماً إلى أدنى مستوى له منذ 2006، نتيجة قرار الشركة الابتعاد جزئياً عن سباق الذكاء الاصطناعي، ما جعلها استثناء مقارنة بمنافسيها. وقد ارتفع سهمها بنسبة 1.7% لشهر فبراير/شباط مقارنة بتراجع 3.3% لمؤشر ناسداك و7.5% لمجموعة "السبعة الكبار" (The Magnificent Seven).

ويترقب المستثمرون عدداً من المحفزات الاقتصادية القادمة، أبرزها تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتوقع يوم الجمعة والذي قد يظهر نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% في 2025، وصدور بيانات التضخم المتأخرة لشهر ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى حكم محتمل من المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية ونتائج أرباح إنفيديا الأسبوع المقبل.

وفي أخبار الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم ماديسون (Madison Square Garden Sports) بعد موافقة مجلس إدارتها بالإجماع على دراسة إمكانية فصل أعمال فريق نيويورك نيكس (New York Knicks) عن نيويورك راينجرز (New York Rangers) وإنشاء شركتين متداولتين بشكل مستقل. كما صعدت أسهم نيويورك تايمز (New York Times) بعد شراء بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) حصة فيها، بينما خفضت ملكيتها في أمازون (Amazon) بنسبة تزيد على 75%. وارتفعت أسهم بالانتير (Palantir Technologies) بعد ترقية ميزوهو سيكيوريتيز (Mizuho Securities) تقييم الشركة إلى أداء متفوق من محايد.