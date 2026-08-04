صعود الأسهم الأميركية بدعم نتائج شركات الذكاء الاصطناعي

- شهدت الأسواق الأميركية ارتفاعًا في العقود الآجلة للأسهم بفضل توقعات مالية قوية من شركات الذكاء الاصطناعي، مما عزز ثقة المستثمرين. ارتفعت عقود داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100، مع زيادات ملحوظة في أسهم شركات مثل بالانتير تكنولوجيز وأون سيميكوندكتور وكاتربيلر. - تجاوزت أرباح 85.2% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 توقعات المحللين، مستفيدة من التفاؤل في قطاع الذكاء الاصطناعي. تترقب الأسواق نتائج مالية من شركات مثل سبايس إكس وسناب. - يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة وسط توترات جيوسياسية، مع توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة واستمرار ارتفاع أسعار النفط.

ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات مالية قوية من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما عزز ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات الشرق الأوسط ونتائج أعمال الشركات لتقييم متانة الاقتصاد الأميركي. ومع افتتاح السوق، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية الصناعي داو جونز بمقدار 343 نقطة، أو 0.64%، فيما صعدت عقود ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2%، وارتفعت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.78%، حسب بيانات رويترز.

وفي التفاصيل، قفز سهم بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies) بنحو 16% بعدما رفعت الشركة مجدداً توقعاتها للإيرادات السنوية، بينما ارتفع سهم أون سيميكوندكتور (ON Semiconductor) بنسبة 7.6% بعد توقعها إيرادات فصلية تفوق تقديرات السوق. كما صعد سهم كاتربيلر (Caterpillar) بنسبة 7.5% عقب إعلان الشركة، التي تُعد مؤشراً إلى أداء الاقتصاد الصناعي العالمي، تضاعف أرباحها الفصلية تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذا، ويواصل مستثمرو الأسهم الأميركية التدقيق في نتائج الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع بدأت تحقق عوائد ملموسة، بعدما ساهمت النتائج القوية لكل من مايكروسوفت (Microsoft) وأمازون (Amazon) الأسبوع الماضي في دعم مكاسب وول ستريت عقب تقلبات شهدها شهر يوليو/تموز. وفي هذا الصدد، نقلت الوكالة عن كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في إنفيسكو (Invesco)، براين ليفيت قوله إن القطاعات التي يقودها الزخم قد تشهد تحركات مبالغاً فيها صعوداً وهبوطاً، لكن لا ينبغي الخلط بين تراجع الزخم وتدهور الأساسيات الاقتصادية.

واستفادت شركات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من موجة التفاؤل، إذ ارتفع سهم مايكرون تكنولوجي (Micron Technology) بنسبة 3.5%، وإنفيديا (Nvidia) بنحو 1%، فيما قفز سهم مارفيل تكنولوجي (Marvell Technology) بنسبة 8.5%. وتشير نتائج موسم إعلان الأرباح حتى الآن إلى أداء يفوق المتوسطات التاريخية، إذ تجاوزت أرباح 85.2% من أصل 304 شركات مدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي توقعات المحللين، مقارنة بمتوسط طويل الأجل يبلغ 67.5%.

في المقابل، يترقب المستثمرون إعلان سبايس إكس (SpaceX) أول نتائج مالية لها منذ إدراجها في البورصة بعد إغلاق جلسة التداول، فيما ارتفع سهمها بنحو 1.3% في تعاملات ما قبل الافتتاح. كما صعد سهم سناب (Snap) بنسبة 6.8% بعدما تجاوزت إيراداتها الفصلية التوقعات، بدعم من ارتفاع الإنفاق الإعلاني خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم وزيادة نشاط كبار المعلنين في أميركا الشمالية. وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركتي كوهيرنت (Coherent) ولومنتوم (Lumentum) بنسبة 11.8% و9.3% على التوالي، بعدما أفادت رويترز بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُعد مشروع قرار لحظر استيراد نماذج جديدة من مكونات مراكز البيانات الصينية إلى الولايات المتحدة.

ويتحول اهتمام الأسواق في وقت لاحق من اليوم إلى البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، الذي يُتوقع أن يظهر تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى 7.4 ملايين وظيفة في يونيو/حزيران، مقارنة مع 7.6 ملايين في مايو/أيار. كما يترقب المستثمرون بيانات طلبيات المصانع والميزان التجاري لشهر يونيو، إضافة إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد (Jeffrey Schmid)، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار الاقتصاد والسياسة النقدية.

وتأتي هذه المتابعة في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، بينما لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجنب إعطاء إشارات واضحة بشأن توجهاته المقبلة. وبحسب أداة سي إم إي فيدواتش (CME FedWatch Tool)، يتوقع المتعاملون بنسبة 63.4% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماعه المقرر الشهر المقبل.