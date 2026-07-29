صعود أسعار النفط بعد عودة التوترات في المنطقة وتراجع مخزونات أميركا

- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بسبب التوترات في المنطقة وتراجع مخزونات النفط الخام الأميركية، حيث وصل خام برنت إلى 86.80 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 81.95 دولاراً. - استؤنفت الضربات في المنطقة مع اعتراض الجيش الأميركي صواريخ إيرانية وشن هجمات على مليشيات موالية لإيران، بينما استهدفت إيران ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز، مما أدى إلى تقلب أسعار النفط. - انخفضت أسعار النفط بنحو 5% وسط آمال في استئناف الجهود لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بينما قدمت سلطنة عُمان خطة لإدارة مضيق هرمز.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مدفوعة بعودة التوترات في المنطقة وتراجع مخزونات النفط الخام الأميركية، لتعوض بذلك جزءا من خسائر الجلسة السابقة التي نتجت عن توقف القتال بين واشنطن وطهران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار بما يعادل 3.2% إلى 86.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00.02 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولار أو 3.4% إلى 81.95 دولاراً.

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واستؤنفت الضربات في المنطقة اليوم الأربعاء، بعد فترة هدوء استمرت أياما، مع إعلان الجيش الأميركي اعتراض صواريخ إيرانية وشنّ هجوم على "مليشيات موالية لإيران" في العراق بالتنسيق مع السعودية التي كانت أعلنت قبلها بساعات أنها اعترضت مسيّرات كانت تستهدف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات "تابعة لإيران" بإطلاقها من العراق، وذلك لليوم الثاني تواليا.

والأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء. وفي اليوم السابق، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، متهمين السفينة بـ"خرق الحظر البحري" الذي يقول الحوثيون في اليمن إنهم فرضوه على المملكة.

وتقلبت أسعار النفط بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي عطلت تدفقات النفط الخام العالمية، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وانخفضت الأسعار بنحو 5% يوم الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين وسط آمال في استئناف الجهود الجادة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقف مؤقت للأعمال القتالية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أوقف خلال مطلع الأسبوع حملة قصف أميركية استمرت أسبوعين، لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء، إن هناك "محادثات جيدة" مع إيران، لكنه هدد بشن مزيد من الضربات إذا انهارت المفاوضات. غير أن إيران نفت سعيها لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، قال مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز، إن سلطنة عُمان قدمت لإيران خطة لإدارة المضيق، تتضمن تحصيل رسوم طوعية مقابل استخدام الممر المائي. وتهدف المقترحات، المدعومة من دول خليجية، إلى أن تكون أساسا لإنهاء تعطل حركة التجارة عبر المضيق الناجم عن الحرب.

وقالت مصادر في السوق يوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بنحو 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو/ تموز. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين 918 ألف برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 355 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب ما ذكرته المصادر. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وقدمت منظمة أوبك وحلفاؤها في تحالف أوبك+ دعما إضافيا للأسعار، إذ رجحت مصادر في تصريحات لوكالة رويترز، أن يوقف التحالف زيادات إنتاج النفط لثلاثة أشهر اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد استكماله إعادة الكميات المقررة عقب التخفيضات الطوعية.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)