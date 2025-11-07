صربيا: قانون عاجل يُخصص موقعاً تاريخياً لبناء "برج ترامب بلغراد"

صوّت البرلمان الصربي اليوم الجمعة، بشكل عاجل، على قانون خاص يمهّد الطريق لمشروع عقاري سيتم تمويله من شركة استثمارية مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم المعارضة الشعبية الواسعة والعقبات القانونية التي تواجهه. وسيُقام مشروع "برج ترامب بلغراد" على أنقاض المقر السابق لقيادة جيش يوغوسلافيا السابقة، الذي تعرّض لأضرار جسيمة جراء قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) أثناء حرب كوسوفو عام 1999.

وينصّ التشريع الجديد على اعتبار إعادة تطوير الموقع أولوية وطنية، ما يتيح تسريع عمليات الهدم وبدء تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، مع تجاوز القواعد التنظيمية والتخطيطية المعمول بها في العاصمة. وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد أيام من النقاشات الحادة والاحتجاجات في الشوارع من قبل معارضي خطة إعادة تطوير الموقع، وصوّت البرلمان المؤلف من 250 عضوًا لصالحه، بـ130 صوتًا مقابل 40 صوتًا.

وفي العام الماضي، سحبت الحكومة الصربية الموقع من قائمة المواقع المحمية ووقّعت اتفاقية إيجار لمدة 99 عامًا مع شركة أفينتي العالمية للتطوير العقاري، وهي شركة أميركية مرتبطة بكوشنر. لكن المشروع توقف مؤقتًا بعد فتح النيابة العامة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تحقيقًا حول ما إذا كانت الوثائق المستخدمة لإزالة الحماية مزوّرة.

وتقول الحكومة الشعبوية المؤيدة لترامب بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش إن المشروع سيعزز الاقتصاد ويقوي العلاقات مع الإدارة الأميركية، بينما يواجه المشروع معارضة شديدة من الخبراء بسبب الأهمية المعمارية للمبنى وكونه رمزًا للمقاومة ضد قصف الناتو، إذ يرى كثيرون في صربيا أن الهجمات التي قام بها ضد بلادهم كانت عدوانًا غير عادل.

ويتيح القانون الخاص للسلطات المضي قدمًا في أعمال الموقع، بما في ذلك هدم ما تبقّى من المبنيين الكبيرين، اللذين يُعتبران من أبرز أمثلة العمارة منتصف القرن العشرين في يوغوسلافيا السابقة. ولم يذكر القانون بالاسم الشركة التي ستتولّى البناء أو المشروع الذي سيُقام على الموقع. وينتقد المعارضون القانون الخاص باعتباره تعديًا على النظام القانوني في صربيا، وحذرت منظمة الشفافية صربيا من أن القانون "يمثل مزيجًا من أخطر شكلين للفساد، تشريع مخالفات القوانين وتكييف القواعد العامة لتناسب مصالح مخفية في قضية واحدة".

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الفاخر الذي سيُبنى في الموقع 500 مليون دولار ليشمل فندقًا شاهقًا، ومجمع شقق فاخرة، ومكاتب، ومحلات تجارية. وتقول السلطات إن شركة كوشنر تعهدت ببناء مجمّع تذكاري داخل الموقع يكرّم جميع ضحايا حملة قصف الناتو.

وقد تعرّضت صربيا للقصف في 1999 لمدة 78 يومًا لإجبار الرئيس آنذاك سلووبودان ميلوسيفيتش على إنهاء حملته ضد الانفصاليين الألبان في كوسوفو. ولا تزال المشاعر المناهضة للناتو قوية في البلاد، ويعتبر كثيرون أن دور الولايات المتحدة في إعادة تطوير المقر العسكري حساس للغاية. وخلال العام الماضي، واجه فوتشيتش احتجاجات شبابية هزّت قبضته على السلطة، واتهم المتظاهرون حكومته بالفساد المستشري في المشاريع الحكومية. وبدأت الاحتجاجات بعد انهيار مظلة خرسانية في محطة قطار بمدينة نوفي ساد شمال البلاد بعد أعمال ترميم، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت حكومة ألبانيا على خطة استثمارية لشركة كوشنر بقيمة 1.6 مليار دولار على الساحل الأدرياتيكي، تتضمن تحويل جزيرة محمية من الحقبة الشيوعية إلى منتجع فاخر.