صدمة مزدوجة تهزّ الاقتصاد العالمي بسبب الحرب

- تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في مناطق مثل منطقة اليورو وأستراليا والهند بسبب تأثير الحرب مع إيران، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التشاؤم بين الشركات العالمية. - تتجه البنوك المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة نحو تشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم، بينما رفعت أستراليا أسعار الفائدة، مما يهدد التعافي الاقتصادي بزيادة مخاطر "الركود التضخمي". - يواجه الاقتصاد العالمي مرحلة انتقالية دقيقة بسبب المواجهات الجيوسياسية، حيث يؤثر مضيق هرمز على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يضع البنوك المركزية أمام تحديات معقدة.

ظهرت أولى مؤشرات الصدمة المتزامنة للاقتصاد العالمي في استطلاعات الأعمال، التي كشفت كيف تعوق تداعيات الحرب مع إيران زخم النمو وتؤجّج الأسعار. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات، التي جمعتها شركة S&P Global لشهر مارس/ آذار، تراجعات ملحوظة. فقد انخفض المؤشر المركب لمنطقة اليورو بأكثر مما توقعه الاقتصاديون، فيما تراجع نظيره في أستراليا ليشير إلى انكماش مفاجئ، وتباطأ النشاط الصناعي في الهند إلى أضعف مستوى له منذ عام 2021.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات الأسعار بشكل واضح، إذ تسارع تضخم تكاليف المدخلات في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، إلى أسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، كما قفز مؤشر مماثل للصناعات التحويلية في المملكة المتحدة بأكبر زيادة منذ عام 1992. وجُمعت النتائج الأولية في النصف الثاني من مارس/آذار، ما يعكس تزايد التشاؤم بين الشركات العالمية مع استمرار الحرب وتفاقم تداعياتها، بحسب ما ذكرت "بلومبيرغ".

وتقدم هذه المؤشرات، مجتمعة، تصوراً أولياً عن انعكاسات الصراع على الاقتصاد العالمي، في ظل تأثيره الفوري والقاسي على إمدادات الطاقة الحيوية لعمل كبرى الاقتصادات. وسيطرت المخاوف بالفعل على صانعي السياسات، إذ صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن الأعمال العدائية، التي اندلعت إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، عززت المخاطر الصعودية للتضخم والمخاطر الهبوطية للنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، اتجهت البنوك المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة نحو تشديد الحذر، مع احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قريباً. كما يستعد نظراؤهم في اليابان لاتخاذ خطوة مماثلة، بينما رفعت أستراليا الفائدة للمرة الثانية على التوالي. وقال جيمي راش، مدير الاقتصاد العالمي في "بلومبيرغ إيكونوميكس"، إن مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى أن التعافي الاقتصادي الناشئ مهدد بالتراجع نتيجة ارتفاع تكاليف النفط، وتشديد الأوضاع المالية، وتدهور المعنويات.

ولا تشمل بيانات، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الولايات المتحدة، إلا أن المؤشرات العالمية المنشورة حتى الآن تُظهر تراجعاً في جميع المؤشرات المركبة للنشاط، التي تجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، في كل من أستراليا واليابان والهند وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة. ورغم تحسن نشاط التصنيع في منطقة اليورو بشكل غير متوقع، حذّرت S&P Global من أن ذلك قد يعود إلى تخزين مسبق تحسباً لاضطرابات الإمدادات. ومع شبه ركود في قطاع الخدمات، وتراجع المؤشر المركب إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر، تبدو الصورة العامة قاتمة، لا سيما مع ارتفاع الأسعار. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence، إن البيانات تشير إلى مخاطر "ركود تضخمي"، مع ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

أسعار المصانع تقفز لأعلى مستوى منذ 1992

في المملكة المتحدة، أظهر قطاع التصنيع مرونة نسبية مقارنة بالخدمات، لكن المؤشر المركب جاء أقل بكثير من التوقعات. وسُجلت أكبر زيادة في أسعار المصانع منذ أزمة "الأربعاء الأسود" عام 1992. وأوضح ويليامسون أن بنك إنجلترا يواجه معادلة صعبة بين احتواء التضخم وتفادي تعميق التباطؤ الاقتصادي. أما في اليابان، فقد أظهرت البيانات تباطؤاً غير متوقع في التضخم، مع تراجع مؤشر الثقة إلى أدنى مستوى له في نحو عام، رغم بقاء الاقتصاد متماسكاً نسبياً.

وفي الهند، سجّلت المؤشرات أضعف نمو منذ عام 2022، إلى جانب أعلى تضخم في التكاليف خلال أربع سنوات. وكانت أستراليا الأكثر تأثراً، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 47 نقطة، دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، مع تراجع ملحوظ في قطاعي الخدمات والتصنيع، ما يشير إلى انكماش نشاط القطاع الخاص مع نهاية الربع الأول. وفي الوقت نفسه، بلغ تضخم الشركات الأسترالية أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي. ومن المتوقع أن تُظهر مؤشرات الولايات المتحدة بعض الصمود، مع استقرار النشاط الصناعي وتحسن طفيف في قطاع الخدمات، وفقاً لتقديرات "بلومبيرغ".

ورغم حديث ترامب عن مفاوضات جارية، تستمر المواجهات بين التحالف الأميركي-الإسرائيلي وإيران. وحتى في حال توقف القتال، سيحتاج صانعو السياسات إلى تقييم حجم الضرر الذي أصاب آفاق النمو والتضخم. وتبقى التساؤلات الرئيسية، بحسب راش، مرتبطة بمدة إغلاق مضيق هرمز، وكيفية استجابة البنوك المركزية لهذه الصدمة. في خلفية هذه التطورات، يتشكل مشهد اقتصادي عالمي أكثر هشاشة، تحكمه عوامل عدم اليقين المرتبطة بمسار الحرب وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. ويبرز مضيق هرمز كعنصر حاسم في المعادلة، باعتباره شرياناً رئيسياً لتدفق النفط، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملاً مضاعفاً للضغوط التضخمية.

وفي موازاة ذلك، تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة معقدة بين احتواء الأسعار والحفاظ على النمو، في وقت تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية وتتشابك مع التحديات الاقتصادية القائمة. وتعكس هذه المعطيات مرحلة انتقالية دقيقة في الاقتصاد العالمي، حيث تتقاطع الصدمات في المنطقة، مع اختلالات قائمة في الأسواق، ما يضعف قدرة التعافي ويزيد من حساسية الاقتصادات لأي تطورات مفاجئة. وفي ظل هذا الواقع، تبقى المؤشرات المقبلة، ولا سيما المتعلقة بالطاقة والتجارة، عاملاً حاسماً في رسم ملامح المرحلة القادمة.