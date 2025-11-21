صدمة تاكايتشي... وتحذيرات لاقتصاد اليابان

استيقظت طوكيو هذا الأسبوع على مشهد مالي غير مألوف؛ عوائد السندات الحكومية اليابانية عند أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، في وقت تستعد حكومة ساناي تاكايتشي لإطلاق حزمة إنعاش مالي أضخم مما كان متوقعا، وتواجه في الوقت نفسه توترا حادا مع الصين بسبب ملف تايوان.

ولامس عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات نحو 1.77 إلى 1.78% في تداولات، أول من أمس، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2008، أي منذ ذروة أزمة "ليمان براذرز". وقفز عائد 20 سنة إلى نحو 2.82%، الأعلى منذ 1999، بينما لامس عائد 30 سنة حوالي 3.35% وعائد 40 سنة نحو 3.68%، وهي مستويات قياسية في سوق عاش طويلا على عوائد شبه صفرية.

وربط الكثير من المحللين بين ارتفاع الفائدة على السندات وتوقعات بحزمة إنعاش مالي قد تصل إلى 25 تريليون ين (نحو 160 مليار دولار)، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يروج في البداية عن 17 تريليون ين.

وأطلق بعض الاقتصاديين والنشطاء على ما يجري وصف "الصدمة التاكايتشية"، في تشبيه مباشر بما حصل في بريطانيا مع خطة ليز تراس، معتبرين أن الجمع بين ضعف الطلب المحلي على السندات وتوسع مالي غير ممول قد يفتح الباب أمام ضغوط على التصنيف الائتماني للسندات اليابانية إذا استمرت العوائد في الصعود.

وقال الاقتصادي والأكاديمي نوبوأو إيكيدا في منشور له على منصة إكس: "إذا ظل بنك اليابان متأخرا عن منحنى السوق، سنكرر خطأ 1989"، في إشارة إلى مخاطر فقاعة جديدة إذا لم تُضبط السياسة النقدية والمالية بشكل منسّق. بينما وصف محلل الأسواق جون إيشيهارا نيشياما تاكاشيرو عائد السندات اليابانية لعشر سنوات عند 1.71% بأنه "أخطر رقم في العالم المالي حاليا كونه أعلى مستوى منذ 2008، وأنهى ثلاثة عقود تقريبا من نموذج اليابان القائم على فائدة صفرية وطباعة سيولة للعالم.



وأعلنت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما وفق تسريبات صحيفة "نيكاي" اليابانية يوم الأحد الماضي، أن حجم الحزمة سيتجاوز 17 تريليون ين، بينما تضغط أصوات داخل الحزب الحاكم لرفعها نحو 25 تريليون ين، أملا في تعويض الانكماش الطفيف الذي سجله الاقتصاد في الربع الثالث واستمرار تضخم قريب من 3% في سبتمبر/أيلول.

على الجانب الآخر، يرى اقتصاديون مقربون من الحكومة مثل عضو لجنة الاستراتيجية الاقتصادية لدى رئيسة الوزراء كاتا أوكا تسويوشي أن المطلوب على الأقل نحو 20 تريليون ين في ميزانية تكميلية كي يظهر الأثر في الطلب المحلي خلال 2025، مع تأجيل أي تشديد نقدي كبير إلى ما بعد تبيّن نتائج هذه السياسة.