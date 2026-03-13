صدمات النفط عبر التاريخ.. حروب وأزمات هزت الاقتصاد العالمي

- شهدت أسواق النفط صدمات جيوسياسية كبرى مثل حظر النفط العربي 1973، الثورة الإيرانية 1979، وغزو الكويت 1990، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار بسبب مخاوف نقص الإمدادات. - الأزمات الاقتصادية مثل أزمة 2008 وهجمات أرامكو 2019 والحرب الروسية الأوكرانية 2022 أثرت على أسعار النفط، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد قبل أن تستقر مع استعادة الإنتاج أو إعادة توجيه التجارة. - التوترات الجيوسياسية في 2026 رفعت أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل، مع توقعات بزيادات أكبر، مما يبرز حساسية السوق للتوترات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

شهدت أسواق الطاقة العالمية خلال العقود الماضية سلسلة من الصدمات الكبرى التي غيرت مسار الاقتصاد الدولي ودفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية. وغالباً ما ارتبطت هذه الصدمات بالحروب أو الأزمات الجيوسياسية أو الاضطرابات في مناطق الإنتاج الرئيسية. ومع كل أزمة كان سعر النفط يقفز بشكل حاد نتيجة المخاوف من نقص الإمدادات، قبل أن يستقر تدريجيا بعد عودة الإنتاج أو تدخل الدول المنتجة لتهدئة السوق. ولهذا يعد سوق النفط من أكثر الأسواق العالمية حساسية للأحداث السياسية والعسكرية.

حظر النفط العربي 1973

بدأت أول صدمة نفطية كبرى في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1973، عقب طلب الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون من الكونغرس تخصيص 2.2 مليار دولار مساعدات طارئة لإسرائيل في الحرب، وبسببها فرضت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" حظرا نفطيا على الولايات المتحدة.

وأفاد الفيدرالي الأميركي في ملف منشور على موقعه بعنوان "التضخم الكبير.. صدمة النفط 1973-1974" بأن هذا الحظر أدى إلى توقف واردات النفط الأميركية من الدول الأعضاء في "أوابك"، وبدأت سلسلة من تخفيضات الإنتاج التي أثرت على أسعار النفط العالمية، ورفعته إلى ما يقارب أربعة أضعاف، من 2.90 دولار للبرميل قبل الحظر إلى 11.65 دولارًا للبرميل في يناير/كانون الثاني 1974.

في مارس/آذار 1974، وسط خلافات داخل "أوابك" حول مدة استمرار العقوبة، رُفع الحظر رسميًا. إلا أن أسعار النفط المرتفعة ظلت قائمة، وآثارها الاقتصادية كانت عميقة، ودخلت الاقتصادات الصناعية في ركود وارتفع التضخم بشكل كبير، فيما بدأت الدول الغربية بعدها ببناء احتياطيات نفطية استراتيجية لتجنب صدمات مماثلة مستقبلاً.

الثورة الإيرانية 1979

وقعت الصدمة النفطية الثانية مع الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي وأدت إلى اضطرابات سياسية واسعة داخل إيران، التي كانت آنذاك أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

تسببت الاضطرابات في انخفاض حاد في الإنتاج والصادرات الإيرانية، وهو ما أدى إلى نقص في الإمدادات العالمية. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، ارتفع سعر النفط من نحو 14 دولارا للبرميل عام 1978 إلى حوالي 39 دولارا للبرميل عام 1980.

وتفاقمت الأزمة أكثر مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 التي عطلت جزءاً كبيراً من إنتاج النفط في البلدين، ما أدى إلى استمرار الأسعار المرتفعة لفترة أطول حتى استقرار السوق تدريجياً مع زيادة الإنتاج من دول أخرى.

غزو الكويت وحرب الخليج 1990

بدأت صدمة نفطية جديدة في أغسطس/آب 1990 عندما غزا العراق الكويت، وهو الحدث الذي أدى لاحقاً إلى اندلاع حرب الخليج عام 1991.

قبل الأزمة كان سعر النفط يقارب 21 دولاراً للبرميل، لكن خروج إنتاج العراق والكويت من السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار بسرعة. وحسب بيانات البنك الدولي ارتفع السعر إلى نحو 39 دولاراً للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول 1990.

لكن هذه الصدمة كانت قصيرة نسبياً، إذ بدأت الأسعار بالانخفاض بعد بدء العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة وتحرير الكويت مطلع عام 1991، إضافة إلى زيادة الإنتاج من دول أخرى مثل السعودية لتعويض النقص في الإمدادات.

الغزو الأميركي للعراق 2003

شهدت الأسواق النفطية توتراً جديداً في مارس/آذار 2003 مع بدء الغزو الأميركي للعراق، الذي كان أحد كبار منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

تسببت المخاوف من تعطل الإمدادات العراقية ومن توسع الحرب في المنطقة في ارتفاع الأسعار. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية ارتفع سعر النفط من نحو 25 دولارا للبرميل قبل الحرب إلى قرابة 40 دولارا للبرميل خلال تلك الفترة.

إلا أن هذه الصدمة كانت محدودة نسبياً من حيث المدة، إذ استمرت عدة أشهر فقط قبل أن تبدأ الأسعار بالتراجع تدريجياً مع استقرار الإمدادات وعودة جزء من الإنتاج العراقي إلى السوق.

أزمة الأسعار القياسية 2008

شهد عام 2008 واحدة من أكبر القفزات في تاريخ أسعار النفط، لكن هذه المرة لم تكن الصدمة مرتبطة مباشرة بحرب كبرى، بل بمزيج من العوامل الاقتصادية والمالية. فقد أدى النمو الاقتصادي السريع في آسيا، خصوصاً في الصين والهند، إلى زيادة الطلب العالمي على النفط، كما ساهمت المضاربات المالية في أسواق السلع في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ سعر النفط في يوليو/تموز 2008 نحو 147 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى تاريخي آنذاك. لكن مع اندلاع الأزمة المالية العالمية 2008 تراجع الطلب العالمي بشكل حاد، ما أدى إلى انهيار الأسعار إلى نحو 32 دولاراً للبرميل بنهاية العام.

هجمات منشآت أرامكو 2019

في سبتمبر/أيلول 2019 تعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية عملاق الطاقة السعودي وفي العالم لهجمات استهدفت منشأتي بقيق وخريص، وهما من أهم مرافق معالجة النفط في العالم.

أدت الهجمات إلى تعطيل نحو 5.7 ملايين برميل يومياً من الإنتاج السعودي، أي ما يقارب 5% من الإمدادات العالمية، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وبعد الهجمات قفز سعر النفط بنحو 20% في يوم واحد ليصل إلى حوالي 71.95 دولارا للبرميل، وهو أكبر ارتفاع يومي آنذاك في الأسعار منذ عقود، قبل أن تستقر السوق تدريجياً بعد استعادة الإنتاج خلال أسابيع قليلة.

الحرب الروسية الأوكرانية 2022

بدأت أزمة جديدة في فبراير/شباط 2022 مع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو حدث هز أسواق الطاقة العالمية نظراً إلى أن روسيا تعد من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.

أثارت العقوبات الغربية على موسكو مخاوف من نقص الإمدادات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع سريع في الأسعار. ووفق وكالة رويترز قفز سعر خام برنت إلى نحو 139 دولاراً للبرميل في مارس/آذار 2022، وهو أعلى مستوى منذ أزمة 2008. لكن الأسعار تراجعت لاحقاً مع إعادة توجيه التجارة النفطية الروسية إلى أسواق أخرى وزيادة الإنتاج من دول منتجة أخرى.

صدمة حرب الشرق الأوسط 2026

بدأت موجة الصعود الأخيرة في أسعار النفط من مستويات كانت تدور حول 93 إلى 94 دولارا للبرميل لخام برنت في 6 مارس/آذار، قبل أن تتسارع مع اتساع الحرب في المنطقة ومخاوف تعطل الإمدادات وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، لتدفع الأسعار إلى الاقتراب من 120 دولارا خلال الأيام الماضية، ثم لتظل حول 100 إلى 102 دولار في تداولات اليوم الجمعة 13 مارس/آذار.

وحسب "رويترز"، فإن السوق انتقل من تسعير خطر جيوسياسي محدود إلى تسعير احتمال تعطل فعلي في الإمدادات، وهو ما أبقى النفط قرب هذه المستويات المرتفعة. كما أشارت "باركليز" (Barclays)، إلى أن خام برنت قد يختبر 120 دولارا إذا استمرت التوترات، بل قد يصل في السيناريو الأكثر تشددا إلى 150 دولارا قبل نهاية الشهر، بينما تداولت في السوق أيضا تقديرات أكثر تشاؤما تتحدث عن احتمال بلوغ 200 دولار إذا طال أمد الحرب واتسع نطاق تعطيل صادرات الخليج، غير أن وزير الطاقة الأميركي قال إن "وصول النفط إلى هذا المستوى يبقى غير مرجح وإن كانت القفزات المؤقتة تظل ممكنة".