- بدأت الصين في اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد اليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان، مما أثر على قطاعات السياحة والمأكولات البحرية وصناعة السينما. - دعت الصين مواطنيها لتجنب السفر إلى اليابان، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الزوار الصينيين، وهو ما قد يسبب خسائر اقتصادية كبيرة لليابان ويؤثر على أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة والتجزئة. - هناك مخاوف من تصعيد اقتصادي أكبر، حيث تعتمد اليابان على الصين في بعض المعادن النادرة، مما يزيد القلق بشأن أمن الإمدادات وتأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد الياباني.

بدأت الصين التي تُعَدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم والأول آسيويًا، إشهار الأسلحة الاقتصادية والإجراءات العقابية ضد اليابان الخامسة عالميًا والثانية آسيويًا، ويتوقع أن تتصاعد هذه الخطوات السلبية خلال الأيام المقبلة، وهو ما ينذر بتداعيات سلبية على اقتصاد البلدين بعد تصريحات من رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان انتقدتها الصين بشدة. وقالت تاكايشي في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر إن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال وقوع أي هجوم على تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أول من أمس الاثنين، إن رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي تشيانغ لا يعتزم لقاء تاكايتشي على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الأسبوع في جنوب أفريقيا. وصرحت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في إفادة صحافية دورية بأن على اليابان التراجع عن تصريحاتها "الخاطئة".

إجراءات تصاعدية من الصين ضد اليابان

ورغم أن القطاعات التي بدأت بها الصين التي بلغ حجم اقتصادها نحو 18.4 تريليون دولار في 2024، لا تمس التبادل التجاري بين البلدين البالغ نحو 308 مليارات دولار، منها صادرات يابانية بقيمة 156 مليار دولار بشكل كامل، إلا أنها تؤثر مباشرةً باقتصاد اليابان البالغة قيمته نحو 4.2 تريليونات دولار، وتمسّ قطاعات مهمة فيه وهي السياحة والمأكولات البحرية وصناعة السينما. وجمدت الصين المراجعات التنظيمية للأفلام اليابانية الجديدة، ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء، عن مصدرين مطلعين، أن إدارة الأفلام الصينية أوقفت عملية الموافقة على الأفلام الجديدة من اليابان أمس الأول الاثنين. كذلك أوقفت الهيئة التنظيمية ستة أفلام يابانية كانت قد وافقت عليها وحددت مواعيد طرح لها.

كذلك ذكرت تقارير إعلامية في طوكيو الأربعاء أن الصين ستعلّق استيراد المأكولات البحرية من اليابان في ظل السجال الدبلوماسي بين البلدين بشأن تايوان. ولم تستأنف الصين إلا في يونيو/ حزيران الماضي، شراء المنتجات البحرية من اليابان بعد حظر سابق فرضته في 2024 بعدما بدأت محطة فوكوشيما النووية تصريف المياه المعالجة عام 2023. وبررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، القرار الجديد في تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء بأن اليابان لم تستوفِ شروط استئناف شحنات المأكولات البحرية. وحذّرت ماو من أنه في حال رفض طوكيو التراجع عن تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، التي أغضبت بكين، فإن الصين ستتخذ "إجراءات مضادة جادة". كذلك علّقت بكين محادثات استئناف استيراد لحوم البقر، وفقًا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.

علماً أن شحنات المأكولات البحرية إلى البر الصيني الرئيسي بلغت عام 2023 نحو 15.6% من المجموع البالغ 390 مليار ين (2.5 مليار دولار) مقارنة بـ 22.5% عام 2022، عندما بلغت نحو نصف مليار دولار. وبلغت نسبة الشحنات إلى هونغ كونغ التي تُصنَّف منطقة إدارية خاصة في الصين نحو 26.1% وإلى الولايات المتحدة 15.7% عام 2023. وبعد أن وافقت بكين على رفع الحظر في يونيو الماضي، بدأت الشحنات في التعافي تدريجيًا اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول الماضي، على الرغم من أن إجمالي واردات الأسماك والقشريات وغيرها من المأكولات البحرية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 500 ألف دولار فقط، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.

حظر السفر: الضربة الأكبر حتى الآن

بدأت أولى خطوات التصعيد الصينية رداً على تصريحات تاكايشي، بدعوة مواطنيها الجمعة الماضية، إلى عدم السفر إلى اليابان، فيما دعت أولئك الذين يدرسون هناك إلى توخي الحذر. وأظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء أن عدد الزوار الأجانب في اليابان خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ نحو 3.9 ملايين زائر، من بينهم أكثر من 715 ألف زائر صيني ليحتلوا المرتبة الثانية، وبنسبة 18.4% من الزوار، بعد مواطني كوريا الجنوبية الذين بلغ عددهم نحو 867 ألف زائر. وبلغ إجمالي عدد الزوار الأجانب لليابان من يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2025 نحو 35.5 مليون زائر، حيث تصدّر الزوار من الصين القائمة بنحو8.2 ملايين زائر يمثلون نحو 23% من إجمالي الزوار الأجانب، وبارتفاع سنوي بلغ 40.7%.

وكان السياح الصينيون الأكثر إنفاقًا بين جميع الزوار الأجانب في الربع الأخير، حيث شكلوا حوالى 27% من إجمالي الاستهلاك الوافد البالغ 2.1 تريليون ين (13.6 مليار دولار)، وفقًا لوكالة السياحة اليابانية. وذكرت منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO) في تقرير لها في إبريل/ نيسان الماضي، أن هناك 123,485 طالبًا صينيًا يدرسون في اليابان في عام 2024، وهو ما يمثل 36.7% من إجمالي الطلاب الدوليين، ما يجعل الصين أكبر مصدر للطلاب في اليابان.

وقال تاكاهيدي كيوتشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث الاثنين الماضي، إن انخفاض أعداد الزوار الصينيين على غرار الانخفاض الذي شهدته اليابان بنسبة 25 بالمائة خلال خلاف دبلوماسي سابق في عام 2012 قد يؤدي إلى خسارة اقتصادية كبيرة. وأضاف، وفقاً لوكالة رويترز، أن "انخفاض أعداد الزوار بهذا الحجم سيكون له تأثير مثبط يتجاوز نصف النمو السنوي لليابان". وأعلنت ثلاث شركات طيران صينية، الجمعة الماضية، إمكانية استرداد قيمة تذاكر السفر إلى اليابان أو تغييرها مجانًا، عقب البيان الصيني بتحذير المواطنين من السفر إلى اليابان. وقبل يومين قالت مؤسسة نومورا إن ما يقرب من 1.3 مليار دولار شهريًا ستخسرها اليابان في حال انخفاض أعداد السياح الصينيين.

وأفاد المحلل المتخصص في مجال الطيران، لي هانمينغ، وفقاً لوكالة فرانس برس، بأن حوالى 500 ألف تذكرة من الصين إلى اليابان أُلغيت منذ الجمعة الماضية، ما أثار القلق من أن تشهد الشركات المرتبطة بالسياحة في اليابان تراجعاً في الأعمال التجارية. ويعتمد تجار التجزئة اليابانيون كثيراً على السياح الصينيين الذين ينفقون مبالغ طائلة على شراء الملابس ومستحضرات التجميل.

في المقابل، يرى المتخصص في الشؤون اليابانية، جيرويد ريدي، في مقال بلومبيرغ أمس الثلاثاء، أنه حتى لو سعت بكين إلى استخدام السياحة مصدراً للانتقام الاقتصادي، فإن التهديد الحقيقي إذا اختارت الصين مزيدًا من التصعيد وتقييد التجارة، كما فعلت في الماضي.

هل تستخدم الصين سلاح التجارة ضد اليابان؟

وهددت وسائل إعلام صينية رسمية باتخاذ إجراءات مضادة كبرى بعد أن أثارت تحذيرات بكين من السفر إلى اليابان شبح الانتقام الاقتصادي. ونشر حساب يويوان تانتيان، المرتبط بهيئة البث الرسمية في الصين، الذي طالما ما يُستخدَم للإشارة إلى التوجه الرسمي للسياسة الصينية، تعليقاً في مطلع الأسبوع يحذر فيه من أن بكين "أتمت استعداداتها الكاملة لرد جوهري"، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وأشار المنشور إلى احتمال فرض عقوبات، وتعليق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، وفرض قيود على التجارة، باعتبارها أشكالًا محتملة لهذا الرد. ويهدد هذا الخلاف أيضًا بإلحاق ضرر بالشركات التي تمتد أعمالها بين هذين الشريكين التجاريين المهمين، مع تحذير الصين للسياح والطلاب من تزايد المخاطر في اليابان.

وهناك مخاوف من أن تستخدم الصين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، وتُعَدّ سوقًا ضخمة، التجارة سلاحًا كما فعلت في الماضي، خلال النزاعات مع اليابان التي يبلغ عدد سكانها نحو 123 مليون نسمة والتي يعتمد اقتصادها كثيرًا على التصدير، وأستراليا وكوريا الجنوبية ودول أخرى. فعندما اشتبكت بكين وطوكيو بشأن نزاع إقليمي قبل أكثر من عقد من الزمان، أوقفت الصين مؤقتًا إمدادات المعادن النادرة. وقال هو يو، محلل أبحاث في شركة إدارة الثروات السنغافورية "آي فاست فاينانشال بي تي إي": "إذا تصاعدت التوترات أو استمرت لفترة طويلة، فقد تستغل الصين هيمنتها على مكونات رئيسية في سلسلة التوريد، مثل المعادن الأرضية النادرة".

وتعتمد اليابان كثيرًا على الصين في بعض المعادن الأرضية النادرة مثل الغاليوم والجرمانيوم، بينما تُعدّ الصين موردًا رئيسيًا للإنديوم والتنغستن أيضًا. ويخشى القطاع الصناعي الياباني من تكرار هذا الأمر، حيث صرّح رئيس مجلس التجارة الخارجية، تاتسو ياسوناغا، اليوم الأربعاء قائلًا: "لا يمكننا استبعاد احتمال أن يؤدي هذا الأمر إلى انعدام أمن إمدادات المعادن النادرة"، مضيفًا وفقًا لوكالة بلومبيرغ: "بصفتنا كيانات تجارية، سنطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8% خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول تحت ضغط الرسوم الجمركية الأميركية، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم الاثنين، بينما يتوقع أن يواصل الانكماش في الربع الأخير من 2025 بسبب الإجراءات الصينية. وتعد الرسوم الجمركية الأميركية، ضربة كبيرة لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، ويمكن أن تتفاقم الأزمة إذا تصاعدت الإجراءات الصينية ضد الصادرات اليابانية. وهو ما يهدد تعهدات تاكايشي، التي تولت منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإنعاش الاقتصاد.

تراجع أسهم شركات السياحة والتجزئة والماكولات البحرية في اليابان

وتراجعت أسهم طوكيو خلال الجلسات الأربع الأخيرة منذ بدء السجال الصيني الياباني، وهبطت أسهم قطاعي السياحة والتجزئة اليابانيين بعدما دعت الصين مواطنيها إلى تجنّب السفر لليابان التي تعد وجهة سياحة مهمة لهم. ويعتمد تجار التجزئة اليابانيون كثيرًا على السياح الصينيين الذين ينفقون مبالغ طائلة على شراء الملابس ومستحضرات التجميل. ففي يوم الجمعة الماضية، وبعد القرار الصيني مباشرة بتحذير المواطنين من السفر إلى اليابان، نزل مؤشرا بورصة طوكيو، نيكي 1.8% وتوبكس الأوسع نطاقًا 0.7%. وقال المحللون إن السبب الرئيسي للتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، لكن في أيام التداول التالية الاثنين والثلاثاء والأربعاء كان توتر العلاقات مع الصين هو السبب الرئيس.

وأغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض يوم الاثنين بضغط من تراجع الأسهم المرتبطة بالسياحة، حيث تراجع المؤشر نيكي 0.1%. وهبط المؤشر توبكس 0.37%. وتراجعت أسهم المتاجر متعددة الأقسام، إذ تراجع سهم متاجر إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 11%. وخسر سهم تاكاشيمايا 6.18%. وانخفض سهم شيسيدو لتصنيع مستحضرات التجميل 9.08%. ونزل سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 5.29% ليكون صاحب التأثير الهبوطي الأكبر على المؤشر نيكي.

وأمس الثلاثاء، هبط المؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر، متأثرًا ببيع أسهم شركات التكنولوجيا وتطورات السجال بين الصين واليابان. وتراجع نيكي 3.2 بالمائة ونزل المؤشر توبكس 2.9%. وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شينكين أسيت ماندجمنت، تعقيبًا على ذلك لوكالة رويترز: "ضعفت العوامل الإيجابية التي دفعت السوق إلى الارتفاع، مثل نمو الذكاء الاصطناعي والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية". وأضاف: "يؤثر تدهور العلاقات بين اليابان والصين بالمعنويات أيضًا".

واليوم الأربعاء، تأرجح المؤشر نيكي بين المكاسب والخسائر قبل أن يختتم التعاملات منخفضًا 0.3%، ومسجلًا أطول سلسلة خسائر متتالية في سبعة أسابيع. وانخفض المؤشر توبكس 0.2 بالمائة. كذلك أثرت أنباء توقف واردات المأكولات البحرية الصينية سلبًا على أسهم الشركات اليابانية ذات الصلة، حيث انخفض سهم شركة كيوكويو لتوزيع المأكولات البحرية بنسبة 2.7%، بينما انخفض سهم شركة نيسوي بنسبة 3.1%. في المقابل، ارتفعت أسهم شركات المأكولات البحرية الصينية، حيث ارتفع سهم شركة تشانجيانغ غوليان للمنتجات المائية بأكثر من 20%. وارتفع سهم شركة داهو للصناعات الصحية بنسبة 10%.

وقالت فوميكا شيميزو، المحللة لدى نومورا للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعًا بالمخاوف بشأن الإنفاق التحفيزي إلى جانب التوتر الدبلوماسي مع الصين، كل ذلك كان له تأثير سلبي في أسهم البلاد. ويقارن المستثمرون ما حدث بأحداث مثل عام 2012، عندما أممت اليابان بعض الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، وفي عام 2023 عندما حظرت الصين استيراد المأكولات البحرية، بعد أن قامت اليابان بتصريف مياه الصرف الصحي من محطة فوكوشيما النووية المدمرة في المحيط.

وقال ديفيد فاندريتش، مدير محفظة استثمارية في كارلسون كابيتال إل بي، إن الانتشار المحتمل للمشاعر المعادية لليابان قد يُلحق ضررًا ملموسًا بأرباح العلامات التجارية اليابانية وغيرها من الشركات التي تعتمد كثيرًا على الطلب الصيني. وأضاف وفقًا لبلومبيرغ: "من الأفضل تجنب الشركات التي تعتمد كثيرًا على تجارة التجزئة في الوقت الحالي، ومراقبة أسهم الشركات الاستهلاكية المعرضة للصين من كثب".

وقال ريوتا ساكاجامي وكيشي أويدا، محللا الأبحاث في سيتي غروب غلوبال ماركتس اليابان في مذكرة، إن المخاطر أكبر الآن مع ارتفاع عدد السياح الصينيين ومقدار الإنفاق منذ عام 2012. وقالا: "إذا افترضنا تأثيرًا مماثلاً بأعداد الزوار هذه المرة، فسيكون التأثير بالاقتصاد الياباني وأرباح الشركات أكبر بشكل لا يُقارن، وسنفترض ضربات للأسماء المرتبطة بالوافدين".

وإذا تصاعدت التوترات وأدت إلى تعليق الشركات الصينية أعمالها مع الشركات اليابانية، فقد يؤثر ذلك بمؤشرات الأسهم اليابانية، ما يحدّ من مكاسب مؤشر نيكي الذي ارتفع بنحو 22% منذ بداية العام. وقال مايكل وان، كبير محللي العملات في بنك MUFG المحدود، إن "هذا الغموض قد يلقي بظلاله على الين الياباني، إذ أدى توتر العلاقات إلى "تساؤلات عن التدابير الإضافية المحتملة التي قد تتخذها الصين، مثل تلك المتعلقة بالسياحة، وضوابط التصدير على الشركات، وربما القيود على سلسلة توريد المعادن النادرة".

اقتصاد البلدين ضحية التوجهات المتشددة

توصف حكومة الصين الحالية بقيادة شي جين بينغ بالتشدد القومي، بينما توصف تاكايشي بأنها يمينية محافظة متطرفة، ورغم لقاء الزعيمين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد تولي تاكايشي رئاسة الحكومة، واتفاقهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التأشيرات السياحية، إلا أن هذا التقدم في العلاقات الثنائية أصبح الآن مُعرّضًا لخطر الانهيار. وعلى عكس المتوقع، فإن التشدد يصب في مصلحة شعبية الزعيمين، ولو كان على حساب المصالح الاقتصادية.

وتُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ تعليقات تاكايشي، قفزة أخرى في نسب التأييد التي كانت مرتفعة تاريخيًا، حتى مع انقسام الرأي العام حول ما إذا كان ينبغي للبلاد التدخل فعليًا في أي حادث يتعلق بتايوان.

ووفقًا لمقال رأي في بلومبيرغ اليوم الأربعاء، وفي ظل القلق بشأن سهولة شراء الأجانب للعقارات، يتطلع الكثيرون إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد المشترين الصينيين. إذا استمر الوضع في التصعيد، فلماذا لا تزور تاكايشي ضريح ياسوكوني، الذي يُخلّد ذكرى قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم المدانون بجرائم حرب؟ لقد تجنبت زيارته دبلوماسيًا حتى الآن، رغم إعلانها رغبتها في ذلك سابقًا على غرار زيارة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي للضريح عام 2013، وهو ما تسبب في أزمة مماثلة.

بينما أشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ على مضاعفة الإنفاق الدفاعي منذ توليه منصبه في عام 2013، وفقًا لقاعدة بيانات الإنفاق العسكري لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وردًا على الإنفاق الدفاعي الصيني، عززت اليابان جيشها. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خطة تعزيز الدفاع التي أقرتها اليابان في عام 2022، والممتدة على خمس سنوات، 43 تريليون ين ياباني (273 مليار دولار)، ما يرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان يزيد قليلًا على 1% سابقًا.