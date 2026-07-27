صداع مالي في إيطاليا: الوقود يقوض جهود خفض العجز

- تواجه الحكومة الإيطالية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن الحرب في المنطقة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر والصناعات، مع التزامها بخفض العجز المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي. - تبنت الحكومة إجراءات جديدة لخفض الضرائب غير المباشرة على الوقود، رغم الانتقادات من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، حيث بلغت تكلفة التخفيضات السابقة حوالي 2 مليار يورو. - تتوقع إيطاليا نموًا اقتصاديًا ضعيفًا مع ارتفاع مستوى الديون، مما يثير مخاوف من أزمة اقتصادية جديدة، حيث قد تصل تكاليف الوقود والكهرباء والغاز إلى 29 مليار يورو إضافية بحلول عام 2026.

شكّل ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في المنطقة صداعاً كبيراً للحكومة الإيطالية، التي تحاول حماية القدرة الشرائية للأسر والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع الالتزام بمسار خفض العجز المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون لوكالة "رويترز"، إن مجلس الوزراء الإيطالي سيتبنى اليوم الاثنين إجراءات جديدة لكبح جماح ارتفاع أسعار الوقود، مع تزايد المخاوف بشأن التأثير المالي لمثل هذه الإجراءات. فيما شرح موقع "فينيمايز" الإيطالي أن هذه الإجراءات تتمثل في خفض آخر للضرائب غير المباشرة على الوقود لتخفيف أسعار البنزين.

وفرضت إيطاليا تخفيضاً مؤقتاً في الرسوم الجمركية على الديزل والبنزين في مارس/آذار استجابةً لصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. تم تمديد الإجراء عدة مرات، وتم تقليصه تدريجياً، حتى انتهى في 3 يوليو، بتكلفة على خزينة الدولة بلغت حوالي 2 مليار يورو (2.28 مليار دولار). انتقد كل من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي هذا الإجراء واعتبرا أن إيطاليا كان ينبغي أن تطبق تدابير أكثر استهدافاً لحماية الأسر الأكثر ضعفاً.

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أعلنت وزارة الصناعة في بيان اليوم الاثنين، أن متوسط ​​سعر الوقود في محطات الخدمة الذاتية في جميع أنحاء شبكة الطرق الإيطالية يبلغ 1.982 يورو للتر الواحد من البنزين و2.185 يورو للديزل، بزيادة عن 1.803 يورو و1.882 يورو على التوالي في 3 يوليو. (1 دولار = 0.8767 يورو)

ولا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع نمو إيطاليا بنسبة 0.5% في عامي 2026 و2027، مع الإشارة إلى ارتفاع مستوى الديون. وحذّر من أن الدين العام للبلاد مُعرّض للخطر إذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة أو إذا خيّب الاقتصاد الآمال، داعيًا إلى مسار "نزولي حاسم" للدين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن خفض الضرائب على الوقود يُقلّل من إيرادات الحكومة ما لم يتم تعويض ذلك في مصادر أخرى، مما قد يُضعف ميزان المدفوعات في الوقت الذي تحتاج فيه إيطاليا إلى استمرار المستثمرين في شراء سنداتها بعوائد معقولة.

وقالت "يورو نيوز" في تقرير الأحد، إن قوى المعارضة تتهم الحكومة بعدم القيام بما يكفي لتفادي أزمة اقتصادية جديدة، فيما حذرت منظمة "كوداكونس" لحماية المستهلك من أن إنفاق الإيطاليين على التزود بالوقود سيصل إلى 10,8 مليارات يورو، أي ما يقرب من مليارين إضافيين مقارنة بعام 2025. وفي موازاة ذلك، قدّر مكتب الدراسات في "Cgia di Mestre" أن الأسر والشركات ستتحمل في عام 2026 تكاليف إضافية تقارب 29 مليار يورو للكهرباء والغاز والوقود. ويسجّل البنزين والديزل أكبر زيادة، مع نفقات إضافية تبلغ 13,6 مليار يورو، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 20,4% مقارنة بعام 2025.