- دعم صادق خان لإد ميليباند: أيد عمدة لندن، صادق خان، تعيين إد ميليباند وزيراً للخزانة في حكومة آندي بيرنهام المرتقبة، مشيداً بمهاراته السياسية وخبرته الاقتصادية، خاصة في نقل الصلاحيات للأقاليم والمدن الكبرى. - التحديات والانتقادات: يواجه ميليباند انتقادات من بعض النقابات العمالية ونواب حزب العمال بسبب سياساته المتعلقة بالحياد الصفري للانبعاثات، والتي قد تؤثر على إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، رغم دعم نقابة "يونيسون". - التحضيرات لحكومة بيرنهام: يُتوقع أن يصبح آندي بيرنهام زعيماً لحزب العمال قريباً، مع بدء وضع برنامجه الحكومي، ويُعتبر اختيار وزير الخزانة أول اختبار سياسي له، مع وجود مرشحين آخرين مثل شبانة محمود وبات ماكفادين.

قالت تقارير صحفية في بريطانيا أن صادق خان، عمدة العاصمة لندن وأحد أقطاب حزب العمال الحاكم، قد ألقى بثقله خلف تعيين إد ميليباند وزيراً للخزانة في حكومة آندي بيرنهام المرتقبة.

ويشغل ميليباند حالياً منصب وزير الطاقة وهو من الجناح اليساري لحزب العمال كما أنه من المتشددين في الالتزام بسياسة الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الغازية، وهو أمر يعرضه لانتقادات قطاع من نقابات العمال التي ترى أن هذه السياسة تنعكس سلباً على الوظائف.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت إن خان قد ناقش مع بيرنهام بخصوص تعيين ميليباند في وزارة الخزانة وهو المنصب الأهم في الحكومة، وجادل بأنه يمتلك المهارات السياسية والخبرة الاقتصادية اللازمة لتنفيذ أجندة رئيس الوزراء المرتقب، بما في ذلك نقل المزيد من الصلاحيات إلى الأقاليم والمدن الكبرى مثل لندن.

ويواجه ميليباند، الذي سبق أن عمل في وزارة الخزانة، انتقادات من بعض قادة النقابات العمالية وعدد كبير من نواب حزب العمال، ولا سيما في اسكتلندا، الذين يرون أن أجندته الخاصة بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات تضر بإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، وبالتالي تضر بالقاعدة الصناعية البريطانية.

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ومن المقرر أن يُتوّج بيرنهام زعيماً لحزب العمال يوم الجمعة المقبل، بعدما حصل على تأييد 322 من نواب الحزب في اليوم الأول من سباق القيادة، وهو ما جعل من المستحيل حسابياً أن يتمكن أي منافس آخر من الترشح. وأمضى رئيس الوزراء المرتقب جزءاً كبيراً من الأسبوع في اجتماعات مع كبار موظفي الخدمة المدنية لوضع تفاصيل برنامجه الحكومي قبل إجراء التعيينات الوزارية الرئيسية.

ويقضي بيرنهام عطلة نهاية الأسبوع في دائرته الانتخابية الجديدة ميكرفيلد، ومن المقرر أن يشارك يوم الاثنين في لقاء مع نواب حزب العمال، حيث سيُسأل عن خطته للحكم. وسيكون اختياره لوزير الخزانة أول اختبار سياسي كبير له.

ورغم تأييد خان ونواب في الجناح اليساري للحزب، تتصاعد المعارضة لتعيين ميليباند وأجندته من بعض النقابات، حال توليه وزارة الخزانة. وقالت شارون غراهام، الأمينة العامة لنقابة Unite، إن تعيين ميليباند في وزارة الخزانة سيكون بمثابة "وضع حبل المشنقة حول عنق خلق فرص العمل". كما تعارض نقابة GMB هذا الخيار بشدة، في المقابل يحظى ترشيح ميليباند بدعم أكبر نقالة عمال في بريطانيا "يونيسون".

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وقال أحد نواب حزب العمال: "إذا ذهب إد إلى وزارة الخزانة، فمن الأفضل أن نحزم أمتعتنا ونعود إلى منازلنا." وأضاف مسؤول كبير في الحزب: "ما تقوله النقابات له وزن كبير لدى النواب. كنت أعتقد أن إد سيكون وزيراً للخزانة، لكنني لم أعد واثقاً بذلك."

ومن بين الأسماء الأخرى المطروحة لتولي المنصب وزيرة الداخلية شبانة محمود، ووزير العمل والمعاشات بات ماكفادين، وكبير مسؤولي الانضباط الحزبي جوناثان رينولدز.

ويقول مسؤولون كبار في حزب العمال إن حلفاء ميليباند أجروا اتصالات مع شخصيات مؤثرة داخل الحزب لطمأنتهم إلى أن وزير الطاقة ليس معارضاً للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال بالقدر الذي توحي به صورته العامة.

ونقلت فاينانشال تايمز عن متحدث باسم صادق خان: "لن نعلق على محادثات خاصة. وسيعمل صادق مع أي شخص يتولى وزارة الخزانة بما يخدم مصلحة لندن".

ويقر كثير من نواب حزب العمال بأن ميليباند، الذي عمل مستشاراً في وزارة الخزانة خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون، كان وزيراً ناجحاً وتمكن من دفع أجندته البيئية إلى الأمام. وقال المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة، اللورد نيك ماكفرسون، الذي شغل منصب السكرتير الدائم للوزارة لأكثر من عقد، إن ميليباند يمتلك الخبرة والنفوذ اللذين يؤهلانه ليكون وزيراً جيداً للخزانة.

وفي الوقت نفسه، يرى بعض نواب الحزب أن شقيقه الأكبر ديفيد ميليباند قد يكون مرشحاً لتولي منصب وزير الخارجية في حكومة بيرنهام.