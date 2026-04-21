صادرات حمضيات تركيا تقفز إلى 61% بالربع الأول

- شهدت صادرات تركيا من الحمضيات زيادة بنسبة 61% في الربع الأول من العام، حيث بلغت 697.7 مليون دولار، مع تصدير 638,442 طناً، مدفوعة بزيادة إنتاج اليوسفي وتحسن جودة الإنتاج. - العراق وروسيا وأوكرانيا تصدرت قائمة المستوردين، حيث ساهمت الظروف الجوية المواتية واضطرابات سلاسل الإمداد في تعزيز موقع تركيا كمورد رئيسي للحمضيات. - الصادرات الزراعية التركية، بما في ذلك الحمضيات، تُعد من ركائز الاقتصاد، حيث بلغت قيمتها 273.4 مليار دولار العام الماضي، مما يعزز مكانة تركيا كأكبر منتج زراعي في أوروبا.

كشفت بيانات جمعيات مصدّري البحر الأبيض المتوسط أن صادرات تركيا من الحمضيات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار (الربع الأول) بلغت 697,678,706 دولارات، بزيادة قدرها 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن المصدّرين شحنوا 638,442 طناً من الحمضيات إلى العديد من البلدان خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل 565,106 أطنان في الفترة ذاتها من عام 2025. وارتفعت قيمة الصادرات من 433,091,663 دولاراً إلى 697,678,706 دولارات. وتوزعت الكميات المصدّرة بين 429,771 طنًا من اليوسفي، و101,247 طناً من الليمون، و63,920 طناً من البرتقال، و43,504 أطنان من الجريب فروت.

وبحسب البيانات، تصدّر العراق قائمة الدول المستوردة بقيمة 245 مليون دولار، تليه روسيا بـ206 ملايين دولار، ثم أوكرانيا بـ39 مليون دولار، وبولندا بـ30 مليون دولار، ورومانيا بـ23 مليون دولار. وقال نائب رئيس المجلس الوطني للحمضيات، كمال كاتشماز، خلال تصريحات اليوم الثلاثاء، إنهم سعداء بزيادة الصادرات، مشيراً إلى تزايد الاهتمام بالفاكهة الحمضية التركية في الأسواق المستهدفة، وإن هذا النمو يعود إلى تحسّن جودة الإنتاج وارتفاع الطلب الدولي.

وأضاف أن صادرات الحمضيات سجلت نمواً ملحوظاً من حيث الكمية خلال الفترة المذكورة، بالتوازي مع ارتفاع عائدات النقد الأجنبي، مؤكداً أن القطاع استحوذ على الحصة الكبرى من صادرات الفاكهة والخضراوات الطازجة، وأصبح المحرّك الرئيسي لها. ولفت كاتشماز إلى أن الظروف الجوية المؤاتية خلال موسم الإنتاج كان لها تأثير إيجابي على الحصاد، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز الصادرات، وقال: "تمكّنا من تلبية توقعات السوق وإرسال المنتجات المطلوبة، ونحن لاعب رئيسي في إنتاج الحمضيات وتصديرها، وتؤكد أرقام الصادرات ذلك".

ويرى مختصون أن القفزة في الصادرات تعود إلى طفرة إنتاج اليوسفي، خاصة أصناف "ماندلينا" و"كرمنتينا"، التي شكّلت نحو 60% من قيمة الصادرات، إضافة إلى زيادة الإنتاج، خصوصاً في ولاية أضنة، التي تُعد مركزاً رئيسياً للزراعة. كما ساهمت اضطرابات سلاسل الإمداد نتيجة التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز موقع تركيا مورّدا رئيسيا للحمضيات إلى روسيا وأوكرانيا والعراق، بفضل القرب الجغرافي وانخفاض تكاليف الشحن والتأمين، ما عزّز تنافسية المنتجات التركية من حيث الجودة والسعر.

وتُعد الصادرات الزراعية التركية، بما تشمل الخضراوات والفواكه والحبوب والفواكه المجففة والمكسرات، من أبرز روافد الاقتصاد، إذ بلغت قيمتها 273.4 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2024، وفق معطيات مجلس المصدرين الأتراك. وسجّلت الصادرات الزراعية رقمًا قياسيًا في 2025 بتجاوزها 36.4 مليار دولار، لتشكّل نحو 15.3% من إجمالي صادرات السلع التركية، وتحافظ تركيا على مكانتها أكبر منتج زراعي في أوروبا، ومن بين العشرة الأوائل عالمياً. وتتوزع الصادرات الزراعية التركية جغرافياً على نطاق واسع، حيث تشمل الأسواق التقليدية مثل روسيا والعراق وأوروبا الغربية، إلى جانب توسعها نحو المنطقة العربية وأوروبا الشرقية والبلقان، وهو ما ساهم في زيادة حجم وقيمة الصادرات.