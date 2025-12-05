صادرات تونس تواجه تحدي البصمة الكربونية في أوروبا

- تواجه الصادرات التونسية تحديات بسبب حواجز الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبصمة الكربونية، مما يتطلب تصاريح دقيقة لانبعاثات الكربون لحماية الصناعات الأوروبية وتشجيع الإنتاج منخفض الكربون. - وضع الاتحاد الأوروبي برامج لدعم تونس مثل التمويل للاقتصاد الأخضر، لكن تحتاج الصناعة التونسية لوقت أطول للتكيف، مما قد يعرقل تدفق السلع ويؤثر على المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - تمثل السوق الأوروبية 70% من الصادرات التونسية، وبلغت قيمتها 32.6 مليار دينار في 2025، مع امتيازات جمركية، وبدأت 80% من المؤسسات في تقليل البصمة الكربونية.

تواجه الصادرات التونسية تحدي البصمة الكربونية بداية العام الجديد مع فرض الاتحاد الأوروبي حواجز جديدة قد تعرقل تدفق السلع التونسية نحو فضاء اليورو، حيث سيكون المصدرون التونسيون مُلزمين بالتصريح الدقيق لانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم.

ومن المتوقع، أن يفرض الإجراء الأوروبي الجديد على المصدّرين التونسيين تقديم تصاريح دقيقة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الأوروبية من المنافسة غير العادلة وتشجيع التحوُّل نحو إنتاج منخفض الكربون.

وتتطلب آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، والتي تم إطلاقها رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، من المستوردين الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة المُضمَّنة في السلع التي يستوردونها.

واعتبارًا من يناير/كانون الثاني القادم، سيعمل الاتحاد على فرض تعرفات جمركية على الواردات من البلدان التي لا تقوم بتسعير الكربون بسعر السوق في الاتحاد، مما قد يؤثر بشكل كبير على المنتجين كثيفي الاستخدام للكربون بين شركائه التجاريين.

التحفظات البيئية

ولمواكبة هذا التحوُّل، وضع الاتحاد الأوروبي سلسلة من البرامج موجهة لشركائه ومن ضمنهم تونس، أهمها برنامج التمويل للاقتصاد الأخضر، وتوفير خطوط تمويل وتحفيزات لفائدة الاستثمارات الطاقية النظيفة، وبرنامج التجارة والتنافسية لدعم المؤسسات بمنح استثمارية وآليات لتسهيل النفاذ إلى التمويل، إضافة إلى التكوين والمرافقة التقنية.

لكن خبراء البيئة يعتقدون أن الصناعة التونسية تحتاج إلى فترة زمنية أوسع من أجل الاستجابة للشروط الأوروبية الجديدة، ما قد يعرقل تدفق السلع نحو أهم سوق تصديرية للمنتجات التونسية خلال الأشهر القادمة.

وبحسب الخبير البيئي مهدي العبدلي فإن الصناعات الكهربائية والميكانيكية والغذائية ستكون الأكثر مطالبة بالالتزام بالشروط الأوروبية مع دخول آلية تعديل حدود الكربون حيز النفاذ. وأكد العبدلي لـ "العربي الجديد" أن ضرائب الكربون المُسلَّطة على الدول الأقل تلوثًا هي محاولة لتصدير القوانين خارج حدود الدول التي تُسبِّب انبعاثات كربونية كبيرة.

وأضاف: "يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى تصدير القوانين خارج حدودها تحت عباءة خضراء توفير خطوط تمويل لفائدة المؤسسات التونسية من أجل مساعدتها على الانتقال البيئي دون كُلفة كبيرة قد تُضعف من تنافسيتها".

ولا يستبعد الخبير البيئي أن يؤدي نظام تسعير الكربون الجديد في الاتحاد الأوروبي إلى إقصاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من السوق التصديرية بسبب عدم التوازن بين الأهداف البيئية والتأثيرات الاقتصادية للضريبة على الشركات ذات القدرة المالية المحدودة.

وابتداء من عام 2026، سيكون على الشركات التي ترغب في المحافظة على نفاذ منتجاتها إلى السوق الأوروبية، قياس بيانات انبعاثاتها الكربونية وتحديثها بدقة، وهو ما يستوجب اعتماد أدوات رقمية للمتابعة والتقييم، وتخفيض بصمتها الكربونية عبر الاستثمار في النجاعة الطاقية واعتماد الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، علاوة على تنظيم إجراءاتها الإدارية للحصول على صفة "المصرِّح" أو التعامل مع ممثل غير مباشر داخل الاتحاد الأوروبي.

صادرات تونس وأهمية السوق الأوروبية

تُعدُّ السوق الأوروبية الفضاء الأول للصادرات التونسية بنسبة تصل إلى 70% من مجموع صادرات البلاد. ويعود إبرام أول اتفاق تجاري بين تونس والمجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى سنة 1969، تبعه التوقيع على اتفاق تعاون عام 1976.

وبلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حوالي 32.6 مليار دينار (11.2 مليار دولار)، مقابل 32.2 مليار دينار (11.1 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2024.

كذلك تتمتع الصادرات التونسية نحو دول الاتحاد الأوروبي بامتيازات جمركية راكمتها من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 1998، وتم بموجبه إنشاء منطقة للتبادل الحر وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية.

وتحتل تونس المرتبة الرابعة والثلاثين بصفة شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث تمثل 0.5% من إجمالي تجارة الاتحاد مع العالم في عام 2022، وفق أحدث البيانات الصادرة عن "مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية"، وهو مؤسسة بحثية في تونس. ووفق البيانات التي أبرزها البنك الأوروبي للاستثمار، فإن أكثر من 80% من المؤسسات الاقتصادية التونسية شرعت بالفعل في تنفيذ خطط عملية للتخفيف من البصمة الكربونية.

وقال التقرير إن هذه النسبة تعكس توجّهًا واضحًا داخل القطاع الخاص نحو مواكبة التحوّلات العالمية في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، خصوصًا مع تزايد الضغوط التنظيمية والمالية في الأسواق الدولية.

واعتبر أن هذا التفاعل يعزز قدرة الشركات التونسية على الوصول إلى سلاسل توريد عالمية تعتمد معايير الكربون، ما يجعل الاستثمار في الاستدامة خيارًا اقتصاديًا بقدر ما هو بيئي. ويعمل البنك الأوروبي للاستثمار على توسيع برامجه التدريبية الموجَّهة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتطوير قدراتها في مجال تقنيات وخطط خفض الانبعاثات.