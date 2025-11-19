صادرات تركيا تقفز إلى مستوى قياسي تاريخي

- سجلت تركيا أعلى مستوى لصادراتها السنوية بقيمة 270.2 مليار دولار في أكتوبر، مع ارتفاع صادرات أكتوبر بنسبة 2.3% لتصل إلى 24 مليار دولار، مما يعكس أداءً قويًا في قطاع التصدير. - تسعى تركيا لرفع صادرات السلع والخدمات من 379 مليار دولار في 2024 إلى 390 مليار دولار في 2025، مع تراجع معدل البطالة إلى 8.5%، مما يعكس نجاح البرنامج الاقتصادي القائم على الاستثمار والتوظيف. - رغم التحديات الاقتصادية، تستمر تركيا في تعزيز موقعها في الأسواق العالمية عبر تحديث القطاع الصناعي وتطوير البنية اللوجستية، مما يعزز استدامة الأداء التصديري.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم صادرات بلاده السنوية بلغ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 270.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في تاريخ البلاد. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي.

وأوضح أردوغان أن قيمة الصادرات خلال أكتوبر/ تشرين الأول ارتفعت بنسبة 2.3% لتصل إلى 24 مليار دولار، وفق بيانات وكالة الأناضول. وأضاف أن "قطاع التصدير يحقق أداءً جيدًا للغاية، وزدنا صادراتنا من السلع في 22 شهرًا من أصل 30 شهرًا الماضية. وفي يوليو الماضي، سجلنا رقمًا قياسيًا في تاريخ الجمهورية بقيمة 24.911 مليار دولار".

وأشار الرئيس التركي إلى أن صادرات قطاع الخدمات بلغت 91.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ولفت إلى أن تركيا تسعى لرفع صادرات السلع والخدمات من 379 مليار دولار في عام 2024 إلى 390 مليار دولار بنهاية عام 2025. وفي ما يتعلق بسوق العمل، أوضح أردوغان أن بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى تراجع معدل البطالة إلى 8.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مضيفًا أن المعدل بقي دون مستوى العشرة بالمئة على مدى 29 شهرًا متتالية.

وأكد أن النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي القائم على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات والنمو المستدام بدأت تظهر بوضوح. كذلك توقع أن يحقق قطاع السياحة أرقامًا قياسية خلال هذا العام من حيث أعداد الزوار والإيرادات. وأضاف أردوغان: "حققنا هذه النجاحات رغم الصراعات المحتدمة في منطقتنا والحروب التجارية التي شُنّت عبر التعرفات الجمركية".

يأتي إعلان هذا النمو في الصادرات، في ظل محاولة تركيا تعزيز موقعها في سلاسل الإنتاج العالمية، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية. وقد اتبعت الحكومة خلال السنوات الأخيرة سياسة تستهدف دعم الإنتاج المحلي عبر برامج تحفيز، وتسهيل التمويل للصناعات التصديرية، فضلًا عن محاولة تحسين ميزان الحساب الجاري عبر رفع عائدات التصدير والسياحة والخدمات.

ورغم التحديات المتمثلة بتذبذب سعر صرف الليرة وارتفاع معدلات التضخم، تمكنت تركيا من الحفاظ على وتيرة نمو الصادرات نتيجة توسعها في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، إضافة إلى زيادة صادرات الخدمات، خصوصًا النقل والسياحة. كذلك تسعى أنقرة لرفع تنافسية منتجاتها عبر تحديث القطاع الصناعي وتطوير البنية اللوجستية، وهي عناصر اعتبرتها ضرورية لتحقيق استدامة في الأداء التصديري. وتشير التوقعات إلى أن قدرة الاقتصاد التركي على الاستمرار في هذا المسار ستعتمد على استقرار بيئة الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ونجاح البرامج الحكومية في جذب رؤوس الأموال ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

تعكس الأرقام التي أعلنها الرئيس التركي تحوّلًا لافتًا في أداء القطاعين، الصناعي والخدمي، وتؤكد نجاح توجهات الحكومة في تعزيز دور التصدير باعتباره رافعة أساسية للنمو. ومع ذلك، يبقى الحفاظ على هذا الزخم مرهونًا بقدرة الاقتصاد التركي على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتطوير بيئة إنتاج أكثر استدامة، بما يضمن استمرار النمو في الصادرات وتحقيق أهداف 2025.

(الأناضول، العربي الجديد)