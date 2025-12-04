صادرات تركيا تسجل رقماً قياسياً وتقفز إلى 270 مليار دولار عام 2025

- ارتفعت صادرات تركيا إلى 270.6 مليار دولار هذا العام، مع زيادة شهرية بنسبة 2.2% في نوفمبر، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4.4%. - تسعى تركيا لتعزيز صادراتها لتحسين سعر الليرة وتعزيز موقعها في سلاسل الإنتاج العالمية، من خلال سياسات دعم الإنتاج المحلي وتسهيل التمويل للصناعات التصديرية. - شهدت الصناعات الدفاعية التركية نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت صادراتها إلى أكثر من 7 مليارات دولار في 2024، واحتلت المرتبة الـ11 عالميًا في تصدير الصناعات الدفاعية.

قفزت صادرات تركيا من 262 مليار دولار العام الماضي إلى 270.6 مليار دولار العام الجاري مسجلة مستوى قياسيا، وفق ما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الخميس، مضيفا خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، أن صادرات تركيا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ارتفعت بنسبة 2.2% وبلغت 22.7 مليار دولار، على أساس شهري وزادت بنسبة 2.9% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق وانخفضت الواردات بنسبة 4.4%.

وأضاف الوزير التركي أن اقتصاد بلاده نما بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مبينا أن الصادرات تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي وأن تركيا حققت نموا على مدى 21 ربعا متتالية وتجاوزت هدف البرنامج متوسط المدى المتمثل في وصول الدخل القومي إلى 1.538 تريليون دولار.

ارتفاع بـ400 مليون في أسبوعين

ولم تختلف الأرقام التي أعلنها الوزير بولاط، اليوم، كثيرا عن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، التي أكد خلالها أن حجم صادرات بلاده السنوية بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 270.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وقال أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن صادرات قطاع الخدمات بلغت 91.9 مليار دولار حتى الربع الثالث من العام الجاري. ولفت إلى أن أنقرة تسعى لرفع صادرات السلع والخدمات من 379 مليار دولار في عام 2024 إلى 390 مليار دولار بنهاية عام 2025.

التنافس على الأسواق الخارجية

وتركز تركيا على رفع قيمة الصادرات لتعزيز وجودها السلعي وتنافسها بالأسواق الخارجية ورفد السوق الداخلية بالعملات الأجنبية لتوازن العرض والطلب وتحسين سعر ليرتها المتراجعة إلى 42.5 ليرة أمام الدولار اليوم الخميس، وتعزيز موقعها في سلاسل الإنتاج العالمية، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية. وقد اتبعت الحكومة خلال السنوات الأخيرة سياسة تستهدف دعم الإنتاج المحلي عبر برامج تحفيز، وتسهيل التمويل للصناعات التصديرية، فضلاً عن محاولة تحسين ميزان الحساب الجاري عبر رفع عائدات التصدير والسياحة والخدمات.

الصناعات الدفاعية

ويرجح مراقبون أن زيادة صادرات الصناعات الدفاعية تعوض بعض تراجع الصادرات الزراعية والصناعية بعام وصف بعام الكوارث الزراعية، إذ تزيد صادرات الصناعة الدفاعية عن 7 مليارات دولار وفق تقرير وكالة "الأناضول".

ويضيف التقرير أن الصناعات الدفاعية التركية عززت مكانة البلاد عالميا بقفزة نوعية في قيمة صادراتها في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل قيمتها المضافة العالية، بعد أن ارتفعت صادرات قطاع الدفاع والطيران في تركيا إلى أكثر من 7 مليارات دولار عام 2024 مع تطور القطاع في السنوات الأخيرة، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2020.

وتواصل الصناعات الدفاعية والطيران التركية توسيع حضورها في الأسواق الدولية، محققة نموا غير مسبوق بعد أن احتلت تركيا المرتبة الـ11 عالميا في مجال تصدير الصناعات الدفاعية، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام "سبيري" حول اتجاهات تصدير الأسلحة عالميا.

ودخلت 5 شركات تركية قائمة مجلة "ديفينس نيوز" لأقوى 100 شركة دفاعية في العالم لعام 2025، بإيرادات إجمالية وصلت إلى نحو 11 مليار دولار، في حين ارتفعت مبيعاتها بـ28% عن عام 2024.