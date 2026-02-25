صادرات النفط السعودي العليا في 3 سنوات وسط التوتر بين واشنطن وطهران

- صادرات النفط السعودي تسجل أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات في فبراير، بمتوسط 7.3 ملايين برميل يومياً، مما يعزز الإمدادات العالمية وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. - زيادة الصادرات تأتي مع ارتفاع الإنتاج وتراجع الطلب المحلي على النفط المستخدم لتوليد الكهرباء، مما يحرر كميات إضافية للتصدير، بينما لم تُسجل تحولات كبيرة في مسارات الشحن عبر البحر الأحمر. - تزايد الإمدادات السعودية يوفر هامش أمان للأسواق في حال تصاعدت المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تقارير عن حشد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط.

تتجه صادرات النفط السعودي لتسجيل أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات خلال فبراير/شباط الحالي، في خطوة تضخ مزيداً من الإمدادات في السوق العالمية في وقت يراقب فيه المتعاملون عن كثب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وتأتي هذه الزيادة في ظل حساسية مرتفعة في أسواق الخام لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر في تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبيرغ والتي نشرتها اليوم الأربعاء، أن شحنات صادرات النفط الخام السعودي بلغت نحو 7.3 ملايين برميل يومياً خلال الأيام الأربعة والعشرين الأولى من فبراير، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/نيسان 2023. وإذا استمر هذا المعدل حتى نهاية الشهر، فسيعني ذلك زيادة تتجاوز 400 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.

وكانت السعودية قد رفعت إنتاجها لفترة وجيزة في يونيو/حزيران الماضي، عندما نفذت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية وأُخرى داخل إيران، ما دفع الأسواق حينها إلى ترقب أي تغير في سلوك كبار المنتجين في المنطقة. ويعود هذا الترقب مجدداً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس خيارات قد تشمل ضربات محدودة ضد إيران، رغم تأكيده تفضيل الحلول الدبلوماسية.

في هذا السياق، لم ترد وزارة الطاقة السعودية فوراً على طلبات بلومبيرغ للتعليق بشأن مستويات صادرات النفط في الشحنات الحالية، بينما تزامنت زيادة الصادرات مع ارتفاع الإنتاج ضمن مسار التراجع التدريجي عن بعض تخفيضات الإمدادات السابقة. وكان من المقرر أن يرتفع الهدف الإنتاجي للمملكة نحو 1.125 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، إلا أن هذا المسار جرى تعليقه خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يعقد الوزراء اجتماعاً الأحد لبحث الخطوات التالية وخطط إنتاج إبريل/نيسان وربما ما بعده.

كما أسهم التراجع الموسمي في الطلب المحلي على النفط المستخدم لتوليد الكهرباء في تحرير كميات إضافية للتصدير. فبحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات (JODI)، بلغ الحرق المباشر للخام ذروته العام الماضي عند 674 ألف برميل يومياً في يونيو/حزيران، قبل أن ينخفض إلى 210 آلاف برميل يومياً بحلول ديسمبر/كانون الأول.

وزادت عمليات تحميل الناقلات من موانئ المملكة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر، غير أنه لم يُسجّل حتى الآن تحول حاسم نحو تعظيم الشحنات عبر البحر الأحمر، كما حدث خلال فترات التوتر المرتفعة في عام 2024. وبلغت الصادرات من محطة ينبع على ساحل البحر الأحمر نحو 833 ألف برميل يوميًا حتى الآن هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لا يزال يعادل نحو ثلثي الذروة المسجلة العام الماضي.

وتشير المعطيات إلى أن زيادة الإمدادات السعودية توفر هامش أمان إضافياً للأسواق في حال تصاعدت المواجهة بين واشنطن وطهران، خصوصاً مع تقارير عن حشد الولايات المتحدة قوات عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط، تشمل حاملتي طائرات ومقاتلات وناقلات تزويد بالوقود. يُذكر أن أرقام شحنات فبراير لا تشمل الإمدادات المتجهة إلى مصفاة جازان داخل المملكة أو تلك المخصصة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ما يعني أن إجمالي الإنتاج الفعلي قد يكون أعلى من أرقام الصادرات المعلنة.