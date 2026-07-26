صادرات الحمضيات التركية تقفز 75% وتبلغ 911 مليون دولار في 6 أشهر

- شهدت تركيا زيادة كبيرة في صادراتها الزراعية، حيث بلغت قيمة صادرات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية 5.847 مليار دولار، وحقق قطاع الفواكه المجففة 752 مليون دولار، مع تصدير المنتجات إلى 212 دولة ومنطقة حرة. - سجلت صادرات الحمضيات رقماً قياسياً بعائدات 911 مليون دولار، بزيادة 75.61% عن العام السابق، مع العراق وروسيا وأوكرانيا كأكبر المستوردين، مما يعكس جودة المنتجات التركية. - ارتفعت صادرات الكرز بنسبة 333% لتصل إلى 101.7 مليون دولار، وانخفضت أسعار الفواكه محلياً بنسبة 40% إلى 50% نتيجة وفرة الإنتاج بعد تحديات مناخية.

يتواصل ارتفاع أرقام صادرات الإنتاج الزراعي بتركيا، بعد غلال وفيرة تلت أسوأ عام منذ ستين سنة، لتسجل معظم الخضر والفواكه والبقوليات أرقاماً قياسية في الإنتاج والتصدير هذا العام.

فبعد إعلان مجلس المصدرين الأتراك ارتفاع صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها إلى ما قيمته 5 مليارات و847 مليوناً و514 ألف دولار، بعد التصدير إلى 212 دولة ومنطقة حرة، حقق قطاع الفواكه المجففة ومنتجاتها خلال الأشهر الستة من العام الجاري عائدات تصديرية بلغت 752 مليوناً و156 ألف دولار، بعدما نجحت الشركات التركية في شحن 146 ألفاً و856 طناً من المنتجات لتصل إلى موائد المستهلكين في 141 دولة ومنطقة حرة حول العالم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أهم الدول المستوردة للحمضيات التركية وما هي قيمتها؟ ما هي العوامل التي ساهمت في زيادة صادرات الحمضيات التركية هذا العام؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الحمضيات تسجل رقماً قياسياً

وحققت صادرات الحمضيات خلال النصف الأول من العام الجاري، عائدات من النقد الأجنبي للاقتصاد التركي وصلت إلى 911 مليوناً و35 ألف دولار، بعد تصدير 807 آلاف و114 طناً من ثمار اليوسفي والليمون والبرتقال والجريب فروت، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2026.

وتكشف بيانات جمعيات مصدري البحر الأبيض المتوسط، أن صادرات الحمضيات ارتفعت، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمثيلتها عام 2025، بنسبة 75.61%، بعد ارتفاع قيمة الصادرات من 518 مليوناً و768 ألف دولار إلى 911 مليوناً و35 ألف دولار، مسجلة رقماً قياسياً جديداً.

وجاء العراق في مقدمة الدول المستوردة بقيمة 357 مليوناً و289 ألف دولار، ثم روسيا ثانياً بقيمة 235 مليوناً و615 ألف دولار، فأوكرانيا بقيمة 47 مليوناً و288 ألف دولار، وبولندا بقيمة 41 مليوناً و203 آلاف دولار، وخامساً رومانيا بنحو 36 مليوناً و265 ألف دولار.

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ويقول نائب رئيس المجلس الوطني للحمضيات، كمال كاتشماز، إن "ثمار الحمضيات لها أهمية استراتيجية في صادرات الفاكهة والخضراوات الطازجة، لأنها تتميز بجودة منتجاتها ومعايير إنتاجها وتغليفها، مشيراً إلى أن القطاع أظهر أداءً تصديرياً كبيراً في النصف الأول من العام".

ويضيف كاتشماز، خلال تصريح نقلته وكالة الأناضول، أن "الحمضيات المنتجة في تركيا تحظى بإقبال كبير في العديد من الأسواق، وأن تطور قيمة الصادرات بين العام الماضي وهذا العام، في النصف الأول، دليل على أن المنتج التركي يحظى بشعبية واسعة في الأسواق بفضل جودته ومذاقه المميز". ولفت إلى أنه رغم التحديات العالمية وطرق الإمداد، كانت أرقام الصادرات من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران مشجعة.

وعن الموسم الجديد، الذي يبدأ في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، يتوقع نائب رئيس المجلس الوطني للحمضيات زيادة في كمية المنتجات، لأن وضع الإزهار ممتاز، وذلك إذا لم تشهد البلاد موجات حر أو كوارث طبيعية أخرى.

وأضاف أن "تحول تركيا إلى المكافحة البيولوجية للآفات يعد عاملاً بالغ الأهمية"، وتابع "لم نعد نعاني أي مشكلات تتعلق بمخلفات المبيدات، وهذا أحد العوامل المهمة في تطوير صادراتنا ومحافظة قطاع الحمضيات التركي على مكانته في الأسواق العالمية".

ارتفاع صادرات الكرز 333%

وفي سياق ذي صلة، وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات الكرز والكرز الحامض، التي ظلت عند 23.4 مليون دولار العام الماضي بسبب انخفاض الإنتاج نتيجة الصقيع، إلى 101.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من هذا العام، مسجلة بذلك زيادة قدرها 333%.

كما ارتفعت الصادرات، التي يُوجّه نحو 40% منها عبر رابطة مصدري غرب المتوسط في أنطاليا وإسبارطة وبوردور، من 8.5 ملايين دولار إلى 40.6 مليون دولار، مسجلة زيادة قدرها 376%.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري غرب البحر الأبيض المتوسط، محمد علي جان، إن "الصقيع الذي ضرب المنطقة العام الماضي أثر سلباً في الإنتاج، وبسبب انخفاض الإنتاج تراجعت كمية الصادرات عن التوقعات. لكن هذا العام، من المتوقع أن يكون محصول الكرز والكرز الحامض مرتفعاً". وأضاف أن "الحصاد بدأ في 20 مايو/أيار، وسيستمر تدريجياً في مناطق مختلفة حتى نهاية أغسطس/آب".

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وتصدر تركيا الكرز إلى ألمانيا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول في الشرق الأقصى والشرق الأوسط، عبر النقل الجوي، من إنتاج وفير هذا العام يأتي من ولاية إسبارطة أولاً، ويمتد خط الإنتاج من إزمير إلى منطقة أنديرين في كهرمان مرعش.

وفرة الإنتاج تخفض أسعار الفواكه

في المقابل، وعلى صعيد السوق الداخلية، تراجعت أسعار الفواكه بشكل عام بنسبة راوحت بين 40% و50% عما كانت عليه العام الماضي، حين قضى الصقيع والجفاف على معظم الثمار، ليتراجع إنتاج الفواكه.

وبحسب تصريح سابق لرئيس اتحاد غرف الزراعة في تركيا، شمسي بيرقدار، تراجع الإنتاج من 28 مليون طن إلى 20 مليون طن. وسجل سعر كيلوغرام الكرز ما بين 130 و140 ليرة (2.75 إلى 2.96 دولار) ، في حين سجل العام الماضي نحو 300 ليرة (6.34 دولارات)، وبلغ سعر كيلوغرام المشمش نحو 120 ليرة (2.53 دولار)، بعدما تعدى 200 ليرة (4.22 دولارات) العام الماضي.

وتعد الصادرات الزراعية التركية، بما تشمله من خضراوات وفواكه وحبوب وفواكه مجففة ومكسرات، والتي زادت على 30 مليار دولار عام 2024 قبل أن تتراجع بنحو 30% العام الماضي، من أبرز روافد الصادرات التركية، التي بلغت قيمتها 273.4 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2024، وفق معطيات مجلس المصدرين الأتراك.