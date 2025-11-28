صادرات الحلال... بوابة روسيا الاقتصادية إلى العالم الإسلامي

- تتارستان تبرز كمركز إقليمي رئيسي في تصدير منتجات الحلال، مسجلةً صادرات بقيمة 27 مليون دولار في 2025، مما يعكس استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإسلامية. - منتجات الحلال تمثل فرصة للاقتصاد الروسي لتعزيز وجوده في الأسواق الإسلامية، حيث تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الأمن الغذائي، وفقاً للخبيرة ناتاليا فيديايكينا. - نجاح تتارستان في تصدير منتجات الحلال يعكس احترام روسيا للثقافات الإسلامية ويعزز التعايش الثقافي، كما أشار محمد أمين من المركز الإسلامي في موسكو.

في مؤشرٍ على تنامي القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي في الأسواق الدولية، تبرز جمهورية تتارستان بوصفها أحد أهم المراكز الإقليمية الفاعلة في مجال تصدير منتجات الحلال، إذ تسجل صادراتها من هذه المنتجات أرقاماً متصاعدة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإسلامية.

وفي السياق، قالت ناتاليا فيديايكينا، الخبيرة الاقتصادية الروسية، لـ"العربي الجديد": إن منتجات الحلال تمثل فرصةً للاقتصاد الروسي لتعزيز وجوده في أسواق الدول الإسلامية. وأضافت أن تتارستان أصبحت نموذجاً ناجحاً للتركيزعلى صناعة الحلال التي تتوافق مع متطلبات أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك حول العالم". وأوضحت فيديايكينا أن "النجاح الذي تحققه تتارستان في هذا المجال يأتي ضمن سياسة فيدرالية أوسع لتعزيز الصادرات غير النفطية، حيث تسهم هذه الصادرات في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الأمن الغذائي للدول الشريكة".

من جانبه، قال محمد أمين، المسؤول بالمركز الإسلامي في موسكو، لـ"العربي الجديد": تشكل منتجات الحلال جسراً للتواصل بين روسيا والعالم الإسلامي. النجاح الذي تحققه جمهورية تتارستان في تصدير منتجات الحلال يظهر التزام روسيا احترام ثقافات وشعوب الدول الإسلامية، كما يمثل نموذجاً ناجحاً للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان في إطار الاحترام المتبادل".

وبحسب ما أعلنته وزارة الزراعة والأغذية في الجمهورية، يوم الأربعاء الماضي، بلغت صادرات تتارستان الإجمالية 376 مليون دولار أميركي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وشملت 56 دولة حول العالم. وقد بلغت صادرات منتجات الحلال منها 27 مليون دولار أميركي. وجاء هذا الإعلان على خلفية مشاركة الوفد التتاري في القمة العالمية العاشرة للحلال، التي عُقدت في تركيا، وشملت سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين من تركيا وسلطنة عمان.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشركات المشاركة في نشاط التصدير بلغ 258 شركة، ويُعزى هذا النجاح إلى الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة، بما يتماشى مع أهداف المشروع الوطني الروسي التعاون الدولي والتصدير. ومن بين أبرز مصدّري المنتجات الزراعية: مصنع قازان لاستخراج الزيت، وشركة نيفيس بيوبرودكتس، وشركة إيسن للإنتاج، وشركة أجروسيلا، وشركة كامامبير، وشركة أزبوكا سيرا، وشركة فامين تتارستان، ومصنع تشيستوبولسكي للزيوت النباتية، وجمعية كوسار التعاونية وغيرها.

وأكد نائب وزير الزراعة والأغذية في الجمهورية، رستم غاينولوف، خلال مشاركته في فعاليات القمة، أن تتارستان تمتلك قدرات كبيرة لتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية المنتجة وفق معايير الحلال، وتشمل اللحوم والألبان والحلويات والأعلاف الحيوانية. وتشكّل صادرات الحلال من جمهورية تتارستان نموذجاً لتحوّل اقتصادي أوسع في روسيا، لا يقتصر على تنويع مصادر الدخل فحسب، بل يمثل جسراً للتواصل الحضاري والاقتصادي مع العالم الإسلامي.