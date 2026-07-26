شي إن تخسر 99 مليون دولار في 3 أشهر ورسوم ترامب تعمق محنتها

- تأثرت "شي إن" سلباً بإلغاء الإعفاءات الجمركية الأمريكية على الطرود منخفضة القيمة، مما أدى إلى خسارة 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026 وانخفاض الإيرادات بنسبة 14.3%، مع دراسة رفع الأسعار لتعويض التكاليف. - تواجه "شي إن" تحديات في أوروبا بسبب رسوم الاتحاد الأوروبي على الطرود منخفضة القيمة، مما قد يؤثر على ثلث إيراداتها الأوروبية، مع تحذيرات من تأثيرات مماثلة أو أكبر من السوق الأمريكية. - تسعى "شي إن" لإدراج أسهمها في هونغ كونغ بعد تعثر محاولات الطرح في نيويورك ولندن، بهدف تقييم بين 40 و50 مليار دولار، مع خطط لتطوير التكنولوجيا وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

دفعت شركة تجارة التجزئة الإلكترونية منخفضة التكلفة "شي إن" ثمناً مبكراً للسياسة الجمركية التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتظهر كواحدة من أولى ضحايا إلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها الطرود منخفضة القيمة. وتحولت الشركة من تحقيق أرباح فصلية إلى خسارة خلال الربع الأول من 2026، بالتزامن مع تراجع مبيعاتها في السوق الأميركية وارتفاع تكاليف التشغيل والرسوم المفروضة على منتجاتها. وأظهرت نشرة الطرح الأولية التي نشرتها الشركة، اليوم الأحد، أنها سجلت خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخيارات الأخرى التي تدرسها "شي إن" لمواجهة الرسوم الإضافية بخلاف رفع الأسعار؟ كيف أثرت الرسوم الأوروبية على إيرادات "شي إن" مقارنة بتأثير الرسوم الأميركية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولا تعود الخسارة بالكامل إلى الرسوم الأميركية، إذ تضمنت النتائج تكلفة محاسبية استثنائية بقيمة 328 مليون دولار مرتبطة بإعادة تقييم الأسهم الممتازة القابلة للتحويل. مع ذلك، تؤكد أرقام المبيعات أن تغيير السياسة الجمركية الأميركية تسبب في ضغط مباشر على أعمال الشركة وربحيتها.

إلغاء الإعفاء يضرب أكبر أسواق الشركة

كانت الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار تدخل الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية بموجب إعفاء الشحنات منخفضة القيمة. وألغت إدارة ترامب هذا الإعفاء في مايو/أيار 2025، ما أخضع المنتجات ذات المنشأ الصيني، التي تبيعها "شي إن" مباشرة أو من خلال منصتها، لرسوم تتراوح بين 10% و87.5%.

وأكدت الشركة في نشرة الطرح أن "إلغاء الإعفاء ترك تأثيراً سلبياً على مبيعاتها في الولايات المتحدة وعلى معدل نموها الإجمالي، وساهم في زيادة مصروفات التشغيل". وانخفضت إيرادات "شي إن" في السوق الأميركية بنسبة 14.3% خلال الربع الأول من 2026، لتصل إلى 2.04 مليار دولار، مقارنة بـ2.38 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025. كما تراجعت مساهمة السوق الأميركية في إيرادات الشركة إلى 22.5% خلال الربع الأول، بعدما كانت تمثل 29.4% من إجمالي الإيرادات السنوية في 2023.

وقالت الشركة إنها "تدرس مجموعة من الخيارات لمواجهة الرسوم الإضافية، من بينها رفع أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة لتعويض جزء من التكاليف". وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف إحدى أبرز نقاط قوتها، والمتمثلة في بيع الملابس بأسعار منخفضة وجذب المستهلكين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.

الإيرادات ترتفع والأرباح تتراجع

وكشفت النتائج السنوية أن الضغوط بدأت قبل تسجيل الخسارة الفصلية. فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% خلال 2025 إلى 41.85 مليار دولار، مقارنة بـ38.7 مليار دولار في 2024 و32.1 مليار دولار في 2023. لكن تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 38.7% إلى 2.06 مليار دولار في 2025، مقابل 3.365 مليارات دولار في العام السابق. كما انخفض هامش التشغيل من 3.9% في الربع الأول من 2025 إلى 2.9% خلال الربع الأول من 2026، ما يعكس زيادة التكاليف وتراجع قدرة الشركة على تحويل نمو المبيعات إلى أرباح.

وتكتسب السوق الأميركية أهمية خاصة للشركة، غير أن اعتمادها الكبير على التخزين والشحن من الصين يزيد تعرضها للرسوم. وأوضحت نشرة الطرح أن "المنتجات المخزنة في المستودعات المركزية الصينية شكلت أكثر من 90% من صافي الإيرادات خلال 2025".

ضغوط أوروبية تلاحق شي إن

ولا تقتصر التحديات على الولايات المتحدة. فقد فرض الاتحاد الأوروبي خلال يوليو/تموز الجاري رسماً بقيمة ثلاثة يوروهات على الطرود منخفضة القيمة الواردة عبر التجارة الإلكترونية، في خطوة تستهدف الحد من المنافسة التي يعتبرها غير عادلة من جانب المنتجات الصينية. ومثلت أوروبا نحو ثلث إيرادات "شي إن" خلال 2025، ما يجعل تأثير الرسوم الأوروبية محتملاً على جزء كبير من أعمالها.

وحذرت الشركة في نشرة الطرح من أن "تأثير الإجراءات الأوروبية قد يكون مماثلاً أو أكبر من الضرر الذي لحق بأعمالها في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي". وأكدت أن "الوقت ما يزال مبكراً لتحديد الحجم الكامل لهذه التداعيات".

هونغ كونغ بعد تعثر نيويورك ولندن

نشرت "شي إن" مسودة نشرة طرح أسهمها في هونغ كونغ بعد حصولها في 10 يوليو/تموز الجاري على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، ما أعاد إحياء خطط إدراجها بعد تعثر محاولتي الطرح في نيويورك ولندن. ولم تكشف المسودة حجم الأسهم التي ستطرحها الشركة، أو سعر السهم، أو قيمة الأموال المستهدفة، أو الجدول الزمني المتوقع للإدراج.

وكانت الشركة تستهدف تقييماً يتراوح بين 40 و50 مليار دولار في طرح هونغ كونغ، بحسب ما نقلته "رويترز" في يوليو/تموز الجاري عن مصدر مطلع. ويقل هذا المستوى كثيراً عن تقييم بلغ 100 مليار دولار خلال جولة تمويل في 2022، ما يعكس تراجع طفرة التسوق الإلكتروني وتصاعد الضغوط التجارية والتنظيمية. وقالت الشركة إنها "تعتزم استخدام عائدات الطرح في تطوير التكنولوجيا، وزيادة الوعي بعلامتها التجارية، وتوسيع حضورها العالمي، وتعزيز المسؤولية المؤسسية، إضافة إلى تمويل أغراضها العامة".