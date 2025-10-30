"شيفرون" الأميركية تبحث سلسلة مشاريع طاقوية في الجزائر

- تفعيل اتفاقية تطوير حقول النفط والغاز بين "سوناطراك" الجزائرية و"شيفرون" الأميركية يعكس عودة قوية للاستثمارات الأميركية في الجزائر، مع التركيز على حوضي أهنات وبركين. - زيارات متكررة لمسؤولي شركات الطاقة الأميركية الكبرى، مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل"، تؤكد الاهتمام المتزايد بقطاع الطاقة الجزائري، مدعومة بقوانين جديدة توفر امتيازات للمستثمرين الأجانب. - المنتدى الأميركي الجزائري في هيوستن يعزز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، مع تأكيد السفير الجزائري على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

بحث مسؤولون في شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك، وشركة شيفرون الأميركية، اليوم الخميس، تفعيل اتفاقية تطوير لحقول للنفط والغاز، كان جرى توقيعها منتصف العام الماضي بين الطرفين، في خطوة تعكس عودة لافتة لكبرى شركات الطاقة الأميركية إلى العمل والاستثمار في الجزائر. والتقى مدير عام "سوناطراك" نور الدين داودي (تسلم منصبه الأحد الماضي) وفداً من "شيفرون"، بقيادة مديرها التنفيذي لتطوير الأعمال المؤسسية، فرانك ماونت، لبحث تقدم المحادثات الرامية إلى تجسيد اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها في يونيو/ حزيران 2024، بين "سوناطراك" و"شيفرون" التي تعد واحدة من أكبر شركات الطاقة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والنقل في العالم.

وتتعلق هذه الاتفاقية بتطوير الموارد النفطية والغازية في المناطق ذات الاهتمام المشترك التي تم تحديدها في حوضي أهنات وبركين جنوبي الجزائر، كما تمت مناقشة إمكانية تطوير علاقات التعاون بين الشركتين. وكانت شركة شيفرون قد وقّعت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، اتفاقية مع الوكالة الحكومية لتثمين موارد المحروقات في الجزائر، لمدة 24 شهراً، لإنجاز دراسة حول المحروقات وتقييم إمكانيات الموارد النفطية في المناطق البحرية الجزائرية.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها لمسؤول رفيع في "شيفرون" إلى الجزائر في غضون أقل من ثلاثة أشهر، إذ كان نائب الرئيس للتطوير التجاري للشركة، جو كوك، قد زار الجزائر نهاية يونيو الماضي، والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

"شيفرون" آخر خطوات الاهتمام الأميركي

ويتردد في الفترة الأخيرة، مسؤولو كبريات شركات الطاقة الأميركية على الجزائر، لمناقشة مشاريع استثمارية تخص قطاع الطاقة بالجزائر في سياق توجه جزائري لتعزيز استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر، ولا سيما بالنسبة للشركات التي تملك التكنولوجيات المتطورة والمساعدة على تطوير القدرات الجزائرية. وإضافة إلى "شيفرون"، كان نائب رئيس شركة إكسون موبيل الأميركية المكلف بالتنقيب العالمي جون أدريل، قد زار الجزائر في يونيو الماضي، للبحث والتفاوض حول مشاريع شراكة في قطاع الطاقة والمحروقات والمناجم.

وتعكس زيارات قادة كبرى شركات الطاقة الأميركية إلى الجزائر، وجود اهتمام لافت بقطاع الطاقة في الجزائر، ولا سيما مع وجود قانون جديد للمحروقات وقانون جديد للاستثمار، يتيح امتيازات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، ويوفر بيئة تشريعية مستقرة. وسبقت هذه الزيارات لقاءات شهدتها واشنطن، في إبريل/ نيسان الماضي، بين مدير عام شركة سوناطراك الجزائرية، ومسؤولي عدد من الشركات الأميركية، لبحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز، وتطوير القطاع المنجمي في الجزائر.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نظمت فعاليات المنتدى الأميركي الجزائري بمدينة هيوستن، وأعلن حينها سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة صبري بوقادوم، رغبةً جزائرية في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة.