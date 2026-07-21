"شيفروليه شيفيل" 1970 خيار تايلور سويفت لزفافها الفخم

- تزوجت المغنية البريطانية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي في حفل فاخر بنيويورك، حيث كانت سيارة شيفروليه شيفيل إس إس موديل 1970 جزءاً من الحدث، وهي تحمل ذكريات أول ظهور علني لهما. - تُعتبر شيفروليه شيفيل إس إس موديل 1970 أيقونة في تاريخ السيارات الأميركية، حيث تميزت بمحرك LS7 V8 سعة 427 بوصة مكعبة، مما جعلها محبوبة بين المشاهير مثل براد بيت وجون بون جوفي. - السيارة تتميز بتكنولوجيا متقدمة، ويصل سعرها حالياً إلى 350 ألف دولار إذا كانت معدلة، مما يعكس قيمتها العالية في سوق السيارات الكلاسيكية.

عقدت المغنية البريطانية المشهورة تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي قرانهما رسمياً في نيويورك مطلع الشهر الحالي، في حفل فخم داخل قاعة ماديسون سكوير غاردن المحصنة. خارج القاعة كانت سيارة العروسين من طراز شيفروليه شيفيل إس إس موديل 1970، تحمل لوحة ترخيص تُلمّح إلى اسميهما، وهي "JST & T MRD".

ولسيارة شيفروليه تاريخ يرتبط بأول ظهور علني بينهما، حيث أثار الثنائي منذ ثلاث سنوات ضجة كبيرة على الإنترنت عندما صُوِّرا وهما يغادران معاً بسيارة ترافيس شيفروليه شيفيل المكشوفة. وستكون هذه السيارة في ذاكرة الكثير من المشاهير، إذ كان من بين الألف ضيف المدعوين نجوم من الصف الأول في صناعة الموسيقى والغناء، وسُحبت قرعة لتقديم سيارة شيفروليه شيفيل موديل 1970 كهدية للفائز.

وتعتبر شيفروليه شيفيل SS موديل 1970 أيقونة في تاريخ السيارات الأميركية، في ذاك العام كانت حقبة سيارات العضلات في أوجها، ولم تتفوق أي سيارة عضلات على شيفروليه شيفيل إس إس. فمع توفر محرك V8 سعة 350 بوصة مكعبة الأساسي ومحرك V8 سعة 396 بوصة مكعبة الاختياري في الطرازات السابقة، وفق موقع جنرال موتورز الإلكتروني، استفادت شيفيل إس إس موديل 1970 من تغيير في سياسة شركة جنرال موتورز التي سمحت الآن لأقسامها بتركيب محركات أكبر من 400 بوصة مكعبة في سياراتها متوسطة الحجم.

هذه السيارة، التي صُنعت في الأصل كطراز 396، مميزة للغاية، لأنها زُوّدت بمحرك LS7، وهو محرك V8 صغير الحجم سعة 427 بوصة مكعبة، موجود في سيارة كورفيت Z06 موديل 2007. ويُشكّل هذا المحرك أساس سيارات كورفيت الفائزة ببطولة لومان، والتي حققت انتصارات ساحقة في هذا السباق الفرنسي الكلاسيكي الذي يستمر 24 ساعة.

وتبلغ قاعدة العجلات: 112.0 بوصة (284.48 سم)، أما الوزن يصل إلى 3307.00 أرطال (1500.03 كيلوغرام)، فيما المحرك 427 بوصة مكعبة، V8 ذو صمامات علوية (LS7)، 505 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، وفيما كان السعر الأساسي 3305.00 دولارات حينها، إلا أن السعر حالياً يتفاوت بشكل كبير جداً بناءً على الحالة، الندرة، والمحرك وما إذا كانت السيارة أصلية تماماً أو معدّلة، بحيث يصل سعرها إلى 350 ألف دولار في حال كانت معدلة حديثاً، وذلك نظراً للتكنولوجيا المدمجة فيها.

وسيارة شيفروليه شيفيل ليست غريبة عن عالم المشاهير، إذ إن الممثل العالمي براد بيت مثلاً يمتلك سيارة "شيفروليه شيفيل إس إس" موديل 1970، وكذلك نجم الروك جون بون جوفي، وغيرهما.