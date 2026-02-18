شواطئ كوبا بلا سياح... نضوب وقود الطائرات بسبب عقوبات ترامب

- تواجه شبه جزيرة فاراديرو الكوبية أزمة حادة في قطاع السياحة بسبب نقص وقود الطائرات، مما أدى إلى تراجع كبير في أعداد الزوار وإغلاق العديد من الفنادق، مثل سلسلة ميليا الإسبانية التي أغلقت ثلاثة من فنادقها. - أعلنت شركات الطيران الكندية والروسية تعليق رحلاتها إلى كوبا، مما سيؤدي إلى إلغاء آلاف الرحلات وتقليص أعداد الزوار بمئات الآلاف خلال موسم الشتاء. - تشكل السياحة جزءًا حيويًا من اقتصاد كوبا، حيث حققت 1.3 مليار دولار في 2024، لكن الأعداد تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الضغوط الأمريكية.

تبدو شبه جزيرة فاراديرو الكوبية بمياها الفيروزية ورمالها البيضاء الناعمة وأشجار نخيلها وكأنها جنة في منطقة استوائية. لكن شواطئ فاراديرو، التي كانت تعج ذات يوم بالسائحين الذين يستمتعون بالرمال وأشعة الشمس، بدأت تخلو من الزوار بعد فترة وجيزة من إعلان كوبا في الثامن من فبراير/شباط أن وقود الطائرات لديها على وشك النفاد. وقد لا يعود هؤلاء الزوار في أي وقت قريب.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء قيمين على فنادق وشركات سياحة وطيران وعاملين في قطاع السياحة بشبه الجزيرة أن كل القطاعات تقريباً تعطلت فجأة بسبب نقص الوقود. وقد يكون ذلك بمثابة ناقوس موت لقطاع متعثر بالفعل لكنه يشكل أهمية لما تبقى من اقتصاد كوبا المدمر.

وأعلنت الخطوط الجوية الكندية ووست جت وترانسات، وهي كبرى شركات الطيران في كندا وأكبر مصدر لزوار كوبا، أنها ستعلق رحلاتها إلى البلاد. وقالت شركة سيريوم للتحليلات إن ذلك سيؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى 1709 رحلات جوية حتى نهاية إبريل/نيسان، ما سيقلص على الأرجح أعداد الزوار بمئات الآلاف خلال ذروة موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية الأسبوع الماضي إن روسيا، التي يشكل مواطنوها ثالث أكبر مجموعة من الزوار، تعتزم نقلهم بالطيران من كوبا في الأيام المقبلة ثم تعليق كل الرحلات الجوية حتى يقل نقص الوقود.

وذكرت شركة إن.إتش العملاقة للفنادق يوم الجمعة أنها أغلقت كل فنادقها في كوبا. وقالت سلسلة ميليا الإسبانية للفنادق، وهي الأكبر في كوبا، في اليوم نفسه، إنها أغلقت ثلاثة من بين 30 فندقاً لديها في البلاد وبدأت تركز السائحين في فنادق معدل الإشغال فيها أعلى ومجهزة بشكل أفضل.

وقال المرشد السياحي أليخاندرو موريجون (53 عاماً)، الذي بدأ العمل في فاراديرو بعد فترة وجيزة من إعادة فتح كوبا أمام السياحة الدولية في التسعينيات: "هناك حالة من الضبابية التامة. بدأ كل شيء في الانهيار".

ومن المرجح أن تصبح السياحة أول قطاع ينهار تحت وطأة حملة ضغط تشنها الولايات المتحدة على حكومة كوبا لإجبارها على الإذعان من خلال منع وصول شحنات النفط إلى الدولة الجزرية. وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن كوبا تشكل "تهديدا استثنائيا وغير عادي" للأمن القومي الأميركي، وقطعت تدفق النفط الفنزويلي إليها وهددت بفرض رسوم جمركية على أي دولة تزودها بالوقود.

وحققت السياحة لكوبا الشيوعية 1.3 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام 2024، وهي آخر مرة يعلن فيها عن هذه الإحصاءات بالدولار، ويمثل هذا المبلغ حوالي 10% من عائدات التصدير. ولم تجذب كوبا إلا 1.8 مليون زائر في عام 2025 بعد أن كانوا 2.2 مليون في العام السابق لتصل الأعداد بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.

(رويترز، العربي الجديد)