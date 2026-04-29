شهران على توقّف غاز قطر... كيف أدارت الدوحة أزمات الإمداد؟

- تواجه قطر أزمة اقتصادية بعد الهجمات على منشآت الطاقة، مما أدى إلى تعطيل إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتصديره، وتأثير ذلك على صناعات مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، مما يثير تساؤلات حول موثوقية الإمدادات. - الأزمة تمثل صدمة للنموذج الاقتصادي القطري، حيث الغاز الطبيعي المُسال هو أساس العوائد. تعطّل التصدير يفتح الباب أمام منافسين، وقطر تعتمد على بدائل مثل اتفاقيات التبادل لتعويض الخسائر. - تمتلك قطر مرونة مالية بفضل صندوق الثروة السيادي، لكن استمرار التعطل يزيد من كلفة الاستعادة ويهدد موقعها التجاري، مما يبرز أهمية تسريع تحديث البنية التحتية وتنويع الاقتصاد.

تواجه قطر واحدة من أكثر لحظاتها الاقتصادية حساسية منذ سنوات، بعد الهجمات على منشآت الطاقة في مدينتَي رأس لفان ومسيعيد الصناعيتَين، وما ترتب عليها من إعلان شركة قطر للطاقة، مطلع الشهر الماضي (مارس/آذار)، حالة "القوة القاهرة" وتعطيل إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتصديره، إلى جانب التأثير في صناعات مرتبطة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والهيليوم والأسمدة وغيرها، وبينما تظهر الدوحة قدرة واضحة على الاحتمال بفضل قوتها المالية، فإنّ الأزمة تفتح، في الوقت نفسه، أسئلة أكبر عن موثوقية الإمدادات، وثقة الشركاء التجاريين، وحدود الصمود في سوق طاقة عالمي يزداد اضطراباً.

رسمياً، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، يوم 31 مارس 2026، إنّ "أثر إغلاق مضيق هرمز سيكون محسوساً حتى على مستوى المنازل والخدمات الأساسية في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن المنطقة". واعتبر ضمان بقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة مسؤولية دولية مشتركة، معرباً عن التزام قطر تجاه شركائها الدوليين، واستمرارها شريكاً موثوقاً في مجال الطاقة، مع مواصلة التنسيق لضمان أمن الملاحة واستقرار الأسواق، وأن التوصّل إلى حلول لهذه الأزمة يمثل أولوية للأمن الوطني والمصالح الوطنية لدولة قطر وشركائها.

صدمة تتجاوز الغاز

لا تبدو الأزمة الحالية مجرّد توقف تقني في الإنتاج، بل صدمة تمسّ قلب النموذج الاقتصادي القطري، فالغاز الطبيعي المُسال ليس سلعة تصدير رئيسية فحسب، بل هو أساس شبكة واسعة من العوائد والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة به، ومع تعطّل التصدير نحو شهرين، تتسع الدائرة لتشمل خسائر مباشرة في الإيرادات، وتراجعاً في الشحنات، واضطراباً في سلاسل التوريد، وارتباكاً في العقود طويلة الأجل مع كبار المستوردين في آسيا وأوروبا.

وفي السياق، تبرز أهمية عنصر "القوة القاهرة"، الذي يعفي "قطر للطاقة" جزئياً من تبعات التأخير القانونية، لكنه لا يعفيها من كلفة السمعة، فالمشترون الكبار لا ينظرون إلى النصوص التعاقدية فحسب، بل إلى قدرة المورّد على الالتزام المستمر في لحظات التوتر، ولهذا؛ فإنّ أي انقطاع ممتد يفتح الباب أمام منافسين مثل الولايات المتحدة وأستراليا والجزائر وروسيا لتعزيز مواقعهم في أسواق حساسة.

قطر وبدائل محدودة ومناورة تجارية

من الناحية التجارية، تبدو الخيارات المتاحة لقطر محدودة، لكنّها ليست معدومة، ويتمثل البديل الأسرع في تفعيل اتفاقيات التبادل مع شركاء دوليين، بحيث تُسلَّم الشحنات من محطّات خارج قطر، خصوصاً في الولايات المتحدة أو أستراليا، لضمان استمرار العقود وتقليل التحول الدائم للمستوردين نحو مورّدين آخرين، ولا يعوّض هذا المسار كامل الطاقة التصديرية القطرية، لكنه يخفّف الأثر ويمنح الوقت لإعادة ترتيب الأولويات.

كما يمكن لقطر الاعتماد جزئياً على شبكتها الاستثمارية العالمية وأصولها الخارجية لتعويض بعض الخسائر التشغيلية، إضافة إلى إعادة جدولة بعض الالتزامات الصناعية والتجارية المرتبطة بالبتروكيماويات والألمنيوم والهيليوم، لكن هذه البدائل تبقى، في جوهرها، أدوات امتصاص للأزمة لا حلولاً كاملة لها، لأنّ العجز الحقيقي يتمثل في توقف الإنتاج من المصدر الرئيسي نفسه.

تمتلك قطر مناعةً اقتصادية قوية اكتسبتها عبر تجاوزها موجات أزمات متعاقبة منذ سنوات، إضافة إلى ما راكمته من احتياطات مالية ضخمة وصندوق سيادي تُوزع أصوله في أكثر من 60 دولة، لكن تداعيات الأزمة الراهنة ستبقى قاسية على المالية العامة، بالنظر إلى توقف صادرات قطر من الغاز والمنتجات النفطية والبتروكيماوية على نحوٍ شبه كامل، ما سينعكس بوضوح في أرقام وبيانات الحساب الجاري وميزان المدفوعات، ونتائج أعمال قطاعات الطاقة والصناعة في مرحلة لاحقة من عام 2026.

ويبقى حجم الأثر المالي للأزمة على القطاعات الحيوية والاقتصاد القطري مرهوناً بمدة استمرار الصراع في مضيق هرمز، وطول فترة توقف سلاسل الإمداد عبر هذا الممر الاستراتيجي، الذي لم تمرّ عبره أي ناقلة غاز أو نفط قطريّة منذ 60 يوماً، وتُنبئ اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين البحري، وزيادة كلفة التشغيل وتأخر الشحنات، بتأثيرات سلبية على قطاع النقل والشحن، وارتفاع المطالبات على شركات التأمين، وضغط على قطاع الطيران والطاقة، التي قد تضطر إلى رفع الأسعار أو تقليل عدد الرحلات، بل وتعطيل أو تأجيل عدد من الفعاليات والمؤتمرات.

الصندوق السيادي خط دفاع

الميزة الأبرز في الحالة القطرية هي المرونة المالية، فصندوق الثروة السيادي الذي يدير نحو 600 مليار دولار، إلى جانب الاحتياطيات والفوائض المتراكمة لدى البنك المركزي، يمنحان الدولة مساحة واسعة لتمويل الاستيراد والإنفاق العام واحتواء الصدمة فترة طويلة نسبياً، وهذا يعني أنّ الأزمة، رغم حدّتها، لا تهدّد الاستقرار المالي الفوري للدولة، بل تهدّد بالدرجة الأولى موقعها التجاري وإيقاعها الاستثماري.

لكن هذا الهامش المالي لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره حصانة مفتوحة، فكل شهر إضافي من التعطل يرفع كلفة الاستعادة، ويزيد احتمال أن يعيد المستوردون تشكيل سلاسل توريدهم بعيداً عن قطر. وهنا يصبح التحدي الحقيقي ليس في الصمود المالي فحسب، بل في سرعة الإصلاح، واستئناف الإنتاج، واستعادة الثقة الدولية قبل أن تتحوّل الأزمة المؤقتة إلى تغيير هيكلي في السوق.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، جلال قناص، لـ"العربي الجديد"، أنّ أزمة الطاقة في قطر تتجاوز الأرقام لتصل إلى صلب الموثوقية الدولية، معتبراً أن فقدان نحو 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المُسال، وتوقف أنشطة حيوية كالهيليوم والبتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم، يضع الدوحة أمام تحدٍ استراتيجي غير مسبوق، كما يشير إلى أن دخول الولايات المتحدة لاعباً مهماً في سوق الطاقة ومحاولتها توقيع عقود كبيرة مع الأسواق الأوروبية والآسيوية يمثل تهديداً حقيقياً للصادرات القطرية في المرحلة المقبلة.

منافسة أكثر شراسة

تضع هذه القراءة الأزمة ضمن سياق أوسع، السوق العالمي نفسه لم يعد كما كان، والمنافسة على العقود طويلة الأجل أصبحت أكثر شراسة، خاصة في ظل محاولات واشنطن تثبيت حضورها مصدراً بديلاً وموثوقاً. وعليه؛ أي تأخر في استعادة التشغيل قد لا يكلّف قطر خفضاً مؤقتاً في الإيرادات فحسب، بل قد يدفع بعض العملاء إلى إعادة بناء استراتيجياتهم بعيداً عنها، حسب الأكاديمي القطري، جلال قناص، الذي أوضح أن الدولة تمتلك شبكة أمان تمكنها من الصمود مالياً سنوات.

وتتمثل الميزة التنافسية في "المرونة المالية" الهائلة، في صندوق الثروة السيادي وفائض الاحتياطات لدى البنك المركزي ما يجعلها قادرة على تمويل مستوردات الدولة 24 شهراً. أما تجارياً، فإنّ البديل الأسرع هو تفعيل "اتفاقيات التبادل" مع الشركاء الدوليين، إذ يمكن لقطر توريد الغاز لعملائها في آسيا من محطات في الولايات المتحدة أو أستراليا لضمان استمرار العقود وتقليل احتمالية تحول المستوردين الدائم نحو المنافسين.

ويرى قناص أنه على الرغم من أن "القوة القاهرة" تحمي قطر قانونياً من التعويضات، إلّا أن استعادة ثقة كبار المستوردين في أوروبا وآسيا تتطلب سرعة فائقة في الإصلاح وإعادة الإنتاج والتوريد على نحوٍ سريع جداً، فخلال هذه الفترة يمكن لقطر استيعاب تراجع الإيرادات (مقدّر بـ 20 مليار دولار سنوياً) عبر فوائضها، لكن تجاوزها قد يدفع المستهلكين لتغيير هيكلي في سلاسل توريدهم.

تداعيات على أسواق العالم

ويقدّم الأكاديمي والخبير الاقتصادي، مراد كواشي، زاوية أكثر اتساعاً، إذ يرى أن لما يجري في مضيق هرمز تداعيات كبيرة على دول العالم كلها، وليس على قطر وحدها. ويؤكد أن البدائل المتاحة لقطر محدودة جداً في الوقت الراهن، وأنّ أثرها سيكون مؤقتاً وضعيفاً، بينما السؤال الحقيقي لا يتعلق بقدرة قطر على الصمود فحسب، بل بقدرة الاقتصاد العالمي نفسه على العيش طويلاً من دون الطاقة القطرية والخليجية.

وقال كواشي لـ"العربي الجديد" إنّ قطر، رغم خسائرها المالية، تظل دولة ذات أريحية وقوة مالية وطاقوية، وأنّ الأزمة كشفت حجم مكانتها في السوق الدولية، لافتاً إلى أنّ الاضطراب في "هرمز" لم يضرّ قطر وحدها، بل هزّ منظومة الطاقة العالمية، ورفع أسعار النفط والغاز، وألقى بظلاله على الغذاء والطيران والفلاحة والركود والتضخم. وتعيد هذه النظرة رسم الأزمة بوصفها أزمة عالمية بقدر ما هي قطرية.

ويؤكد محللون أن قطر تمتلك الأدوات الاقتصادية لامتصاص الصدمة، وخصوصاً أن لديها مزايا تنافسية قوية مع تكلفة الإنتاج الرخيصة والتكنولوجيا المتقدمة، لكن التحدّي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتسريع تحديث البنية التحتية وتأمينها، والتسريع في مجال التنويع الاقتصادي والانتقال إلى سياسة صناعية وتكنولوجية شاملة التي تعتمد على صناعات القيمة المضافة لضمان بقائها المورد الأكثر أماناً في خريطة الطاقة العالمية.