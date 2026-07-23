- حذّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية من تداعيات خطيرة لوقف العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، مما يهدد التجارة والأمن الغذائي والخدمات الأساسية في الضفة الغربية. - تعتمد فلسطين بشكل كبير على هذه العلاقات، حيث أن 90% من صادراتها تتجه إلى إسرائيل، ومعالجة معاملات بقيمة 51 مليار شيكل في 2025، مما يجعل استمرار قنوات الدفع ضرورياً لتجنب نقص الوقود والطاقة والمواد الغذائية. - تواجه السلطة الفلسطينية تحديات بسبب تراكم السيولة النقدية بالشيكل، مما يحد من تمويل التجارة، وقد يؤدي إنهاء العلاقات إلى زيادة المعاملات النقدية غير الرسمية وتكاليف التحويلات.

حذّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، اليوم الخميس، من أن وقف العلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية قد يقود إلى أزمة اقتصادية وإنسانية واسعة في الضفة الغربية، ويهدد حركة التجارة والأمن الغذائي واستمرار الخدمات الأساسية.

وجاء تحذير شنار خلال لقاء دولي رفيع المستوى عقدته سلطة النقد في مقرها بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة سفراء وممثلين عن مؤسسات مالية ومصرفية ومنظمات دولية، تحت عنوان "نقطة الانهيار"، بهدف التحذير من تداعيات عزل القطاع المصرفي الفلسطيني عن قنوات المدفوعات.

وقال شنار إن "مصرفين إسرائيليين أبلغا المؤسسات المصرفية الفلسطينية نيتهما إنهاء خدمات المراسلة خلال أسابيع". وأوضح أن "خمسة مصارف فلسطينية تعتمد على مصرف هبوعليم ستفقد إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، فيما ستتوقف خدمات مصرف ديسكونت للمصارف التي تتعامل معه اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول"، وأكد أن العلاقات المصرفية المراسلة ليست مسألة تقنية فقط، إذ تمثل القناة الأساسية لتمويل واردات الضفة الغربية من إسرائيل أو عبرها، بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والأدوية والمواد الغذائية، إضافة إلى تحويل أجور الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.

معاملات بقيمة 16.5 مليار دولار

أوضح شنار أن 90% من الصادرات الفلسطينية تتجه إلى إسرائيل، فيما تأتي جميع الواردات الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، ويُستورد نحو 60% منها مباشرة من السوق الإسرائيلية.

وعالجت العلاقات المصرفية المراسلة خلال عام 2025 معاملات بقيمة 51 مليار شيكل (نحو 16.5 مليار دولار)، ما يعكس اعتماد النشاط الاقتصادي الفلسطيني على استمرار قنوات الدفع بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية.

وحذّر شنار من أن توقف هذه القنوات سيعطل النظام المالي وحركة التجارة وسلاسل التوريد. وقد يؤدي ذلك إلى نقص الوقود والطاقة والمواد الغذائية، وارتفاع الأسعار، وتراجع النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة والفقر.

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وتتزامن هذه المخاطر مع تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات المقاصة، التي تمثل نحو ثلثي إيرادات الخزينة العامة. وأدى توقف تحويل هذه الأموال إلى زيادة صعوبة دفع رواتب القطاع العام وتغطية النفقات وتوفير الخدمات الأساسية.

وقال شنار إن "قطع العلاقات المصرفية قد يدفع جزءاً متزايداً من النشاط الاقتصادي إلى المعاملات النقدية والقنوات غير الرسمية، ما يرفع تكاليف التحويلات ويضعف جهود مكافحة غسل الأموال ويزيد خطر عزل فلسطين عن شبكات المدفوعات الدولية"، وأكد التزام القطاع المصرفي الفلسطيني بمعايير الامتثال والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى التدخل العاجل للحفاظ على ترتيبات مصرفية مستقرة ومستدامة.

تراكم 6 مليارات دولار في المصارف

يشكل تراكم السيولة النقدية بالشيكل تحدياً إضافياً أمام البنوك الفلسطينية، إذ وصلت الأموال المتراكمة في خزائنها إلى نحو 18 مليار شيكل، بما يقارب ستة مليارات دولار. ويحد تراكم هذه السيولة من قدرة المصارف على تمويل التجارة والمشاريع الاقتصادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد تتفاقم المشكلة إذا توقفت إمكانية تحويل الشيكل أو بيعه من خلال المصارف الإسرائيلية.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفاً، منها سبعة مصارف محلية وستة مصارف وافدة. وأكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أن المصارف الأردنية التي تمتلك فروعاً في الأراضي الفلسطينية ستكون معرضة للمخاطر، لأنها قد تجد نفسها أمام أرصدة كبيرة بالشيكل لا يمكن تحويلها أو بيعها.

وحذر رئيس جمعية البنوك في فلسطين ماهر المصري من أن إنهاء العلاقات المصرفية قد يوسع حجم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد الاعتماد على التعاملات النقدية، ما يرفع مخاطر حدوث أزمة مصرفية.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على البنوك المحلية لتمويل جزء من رواتب القطاع العام وتغطية عجز الموازنة. ويعني تعرض المصارف لأزمة سيولة حادة انتقال الضغوط مباشرة إلى المالية العامة وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

محادثات لمنع قطع العلاقات

وكانت وزارة المالية في دولة الاحتلال قد أكدت أمس الأربعاء أن مصرفي هبوعليم وديسكونت أعلنا نيتهما التوقف عن تقديم خدمات المراسلة للمصارف الفلسطينية، بسبب ما وصفاه بتزايد المخاطر القانونية المرتبطة بهذه المعاملات. وأوضحت الوزارة أنها تجري محادثات مع المصرفين لتمكين استمرار خدمات المراسلة بطريقة تراعي الاعتبارات الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية. وقال مسؤول مصرفي إسرائيلي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، إن المصارف التجارية في دولة الاحتلال لم تعد ترغب في تحمل المخاطر المرتبطة باحتمال إقامة دعاوى قضائية ضدها، وإنها تريد من حكومة الاحتلال تحمل المسؤولية عن استمرار هذه العلاقات.