شظايا هرمز تطاول أحد أشهر المشروبات الغازية في الهند

- أدت الحرب المستمرة منذ فبراير إلى نقص في "دايت كوك" في الهند بسبب تقليص إمدادات علب الألمنيوم، مما دفع "كوكاكولا" لرفع الأسعار بأكثر من 10% نتيجة اضطرابات سلسلة التوريد. - إغلاق مضيق هرمز بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أثر على توريد الألمنيوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار "كوكاكولا" في الهند، حيث ارتفع سعر العلبة الجديدة إلى 50 روبية هندية. - الهند تُعد سوقاً رئيسية لـ"كوكاكولا"، لكن "دايت كوك" يواجه تحديات بسبب اعتماده على العلب، مما يعكس تأثير التوترات في الخليج على سلاسل الإمداد العالمية.

أدت الحرب المستمرة في المنطقة منذ فبراير/شباط الماضي إلى نقص في "دايت كوك" في الهند، بحسب وكالة رويترز، من خلال تقليص إمدادات علب الألمنيوم، ما تسبب في موجة غير معتادة من "حفلات دايت كوك" في أحد أكبر أسواق المستهلكين في العالم. أما الآن، فقد أصبح هذا المشروب الغازي أغلى ثمناً.

ففي جميع أنحاء الهند، رفعت شركة "كوكاكولا" أسعار "دايت كوك"، الذي يُباع بشكل رئيسي في علب الألمنيوم في البلاد، بأكثر من 10% بسبب الحرب في المنطقة، والتي خنقت سلسلة التوريد. ونتيجة لذلك، اضطرت الشركة إلى شراء علب أغلى وأكبر حجماً من جنوب شرق آسيا، وفق ما ذكره شخصان مطّلعان مباشرة على الأمر لوكالة رويترز، طلبا عدم الكشف عن اسميهما لأن الاستراتيجية سرية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البدائل الأخرى التي قد تلجأ إليها شركة كوكاكولا في الهند إذا استمرت اضطرابات سلاسل التوريد؟ كيف أثرت شعبية "دايت كوك" بين المستهلكين المهتمين بالصحة على استراتيجية الشركة في مواجهة نقص العلب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويُعد مضيق هرمز طريقاً حيوياً لتوريد هذه العلب المصنوعة من الألمنيوم والمواد الخام المرتبطة بها إلى الهند، وقد أُغلق مجدداً عقب انهيار الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن تتوسع الاضطرابات إلى باب المندب بين المحيط الهندي والبحر الأحمر. ويُعد ارتفاع أسعار "كوكاكولا" مثالاً على كيفية استمرار الصراع في إجبار الشركات العالمية على تغيير سلاسل التوريد ورفع الأسعار في بعض أسواقها الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالحرب.

وعلى عكس معظم الأسواق الأخرى، يُباع "دايت كوك" في الهند بشكل رئيسي في العلب، ما يجعله أكثر عرضة للاضطرابات. وتُعد علبة الـ300 مليلتر، بسعر 40 روبية هندية (41 سنتاً أميركياً)، النسخة الأكثر مبيعاً في الهند. وقد طرحت "كوكاكولا" الآن علب دايت كوك بحجم 330 مليلتراً في الهند إلى 50 روبية هندية، بعدما عانت العلب الصغيرة من نقص في المعروض، بحسب مصادر "رويترز"، التي أكدت أن القرار اتُخذ لمراعاة التكاليف الأعلى.

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وعلى أساس كل مليلتر، تترجم زيادة السعر إلى 13.6%. ولم ترد "كوكاكولا"، التي لم تكشف علناً عن تغييرات في الأسعار، على عدة طلبات للتعليق. وبدأ أحد مصنّعي التعبئة في الهند العاملين مع الشركة، ولفترة محدودة، بتقديم دايت كوك في زجاجات زجاجية صغيرة بسعة 200 مل، رغم أنها أغلى بكثير من المشروبات المعلبة، وفقاً للقوائم الإلكترونية ومصدر ثالث مطّلع مباشرة على الأمر.

وتُعد الهند سوقاً رئيسية للنمو بالنسبة لـ"كوكاكولا" و"بيبسي"، وباستثناء "دايت كوك"، تُباع معظم مشروبات الشركتين في زجاجات بلاستيكية وزجاجية، إضافة إلى العلب. وقد أصبح "دايت كوك" شائعاً جداً في الهند، خصوصاً بين المستهلكين المهتمين بالصحة.

وتبيع "كوكاكولا" أيضا "كوكاكولا زيرو" الخالية من السعرات الحرارية في الهند، لكن مخزونها غير معرّض للخطر لأنها تُباع في زجاجات بلاستيكية وعلب أيضاً. وفي الأشهر الأخيرة، لاحظت حانات هندية ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي فرصة للربح من خلال تنظيم حفلات تتضمن رسوم دخول تراوح بين 10 و16 دولاراً، توفر إمكانية الوصول إلى "دايت كوك".

تغير أسعار علب دايت كوك في الهند أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

الهند، بوصفها من أكبر أسواق الاستهلاك في العالم، تعتمد بشكل كبير على استيراد الألمنيوم والمواد الخام المرتبطة به عبر طرق الشحن المارة بمنطقة الخليج، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة هناك ينعكس مباشرة على كلفة التعبئة والتغليف، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.

وتُظهر حالة "كوكاكولا" كيف تضطر الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة توجيه سلاسل توريدها بسرعة نحو أسواق بديلة، مثل جنوب شرق آسيا، بكلفة أعلى، في محاولة لتفادي انقطاع كامل في الإنتاج، وهو ما ينتهي غالباً بتحميل جزء من هذه الأعباء الإضافية للمستهلك النهائي عبر رفع الأسعار أو تقليص حجم العبوات.

وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من التوترات المتصاعدة في الخليج وتأثيرها المتلاحق على مختلف السلع الاستهلاكية والصناعية عالمياً، من الوقود إلى الأغذية والمشروبات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يمتد الاضطراب إلى ممرات ملاحية إضافية، ما قد يعمّق أزمات سلاسل الإمداد العالمية في الأشهر المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)