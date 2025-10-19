شظايا هجمات أوكرانيا على روسيا قد تطاول نفط كازاخستان

أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان، اليوم الأحد، أنها على اتصال مع منتجي النفط في البلاد عقب هجوم بطائرات مسيرة على محطة أورينبورغ الكبيرة لمعالجة الغاز في روسيا والتي تبعد نحو 1700 كم من العاصمة الأوكرانية كييف، في استمرار لاستهداف منشآتٍ روسية بعيدةً عن الحدود الأوكرانية مثل سيبيريا وجبال الأورال.

وأضاف البيان، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، أن الهجوم قد يؤثر على إنتاج النفط الكازاخستاني، حيث توقف مرفق أورينبورغ عن استقبال الغاز من مشروع كاراشاغاناك الكازاخستاني. ويُعد مشروع كاراشاغاناك، الواقع بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، أحد مشاريع النفط والغاز الرئيسية الثلاثة في كازاخستان. ولأن إنتاج النفط والغاز هناك مشترك، فلا يمكن للمشغلين، وفقاً لبلومبيرغ، خفض إنتاج الغاز من دون خفض إنتاج النفط الخام أيضاً. كما أن أي تباطؤ في كاراشاغاناك من شأنه أن يضغط على إجمالي إنتاج النفط في كازاخستان.

وقال حاكم منطقة أورينبورغ الروسية يفغيني سولنتسيف، اليوم الأحد، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت محطة أورينبورغ لمعالجة الغاز، وهي أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما ألحق أضراراً بجزء منها من دون أن تقع إصابات بين العاملين فيها. وأضاف سولنتسيف عبر قناته الرسمية على تطبيق تليغرام، وفقاً لوكالة رويترز، أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بإحدى ورش المحطة وأن فرق الطوارئ تعكف على إخماده.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الروسية استهداف هذه المحطة التي هي جزء من مجمع أورينبورغ الكيميائي للغاز، وتضم منشآت تابعة لشركة غازبروم مخصصة للإنتاج والمعالجة في منطقة أورينبورغ بطاقة سنوية تبلغ 45 مليار متر مكعب من الغاز. وتتولى المحطة معالجة مكثفات الغاز المستخرجة من حقل أورينبورغ للنفط والغاز ومن حقل كاراشاغاناك في كازاخستان.

وقال حاكم منطقة سامارا الروسية فياتشيسلاف فيدوريشيف على مواقع التواصل الاجتماعي إن الدفاعات الجوية كانت تعمل طوال الليل للتصدي لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، مشيراً إلى تعليق مؤقت للمطار المحلي وخدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة. وسبق أن حاولت أوكرانيا استهداف مصفاة نفط في سامارا. وذكرت قنوات تليغرام محلية أن مصفاة نفط ربما تعرضت للقصف، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي. وتُعدّ المنطقة موطناً لمصفاة نوفوكويبيشيفسك التابعة لشركة روسنفت، وهي مُنتجة للمنتجات البترولية بطاقة 170 ألف برميل يومياً.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الجيش استهدف مصفاة نفط في منطقة سامارا الروسية ومحطة لمعالجة الغاز في منطقة أورينبورغ في هجمات خلال الليل. وذكرت في بيان على تطبيق تليغرام أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق في كلا الموقعين. وتكثف أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية ومنشآت الطاقة الأخرى منذ أغسطس/ آب في محاولة لتعطيل إمدادات الوقود وحرمان موسكو من مصادر التمويل.

انخفاض عائدات النفط الروسي

توقعت رويترز في تقرير لها انخفاض عائدات النفط والغاز الحكومية الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 21% إلى 950 مليار روبل (11.7 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع الأسعار وارتفاع قيمة الروبل، ما سيؤثر على أكبر مصدر للإيرادات بالبلاد. وسيضيف الانخفاض المتوقع وفقاً للتقرير الوكالة، أمس السبت، مزيداً من التحديات للحكومة الروسية التي تواجه عجزاً متزايداً في الميزانية واضطرت إلى زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد.

وتمثل عوائد النفط والغاز ما يصل إلى ربع الميزانية الروسية. وتشير حسابات الوكالة، استناداً إلى بيانات إنتاج النفط والغاز والتكرير والإمدادات في الأسواق المحلية والدولية، إلى ارتفاع إيرادات شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 63% على أساس شهري، وذلك بسبب دفع الشركات الضرائب القائمة على الأرباح. وتظهر الحسابات أن تراجع إيرادات الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 20.5% لتسجل 7.56 تريليونات روبل.

ومن المقرر أن تنشر وزارة المالية تقديراتها لإيرادات النفط والغاز لشهر أكتوبر في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. وتوقعت الوزارة في البداية تسجيل إيرادات النفط والغاز 10.94 تريليونات روبل أو خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، لكنها خفضت ذلك إلى 8.32 تريليونات روبل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إن روسيا تنتج حوالي 10% من الإنتاج العالمي. وتوقع في كلمته أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي 2025 في موسكو إنتاج 510 ملايين طن من النفط بحلول نهاية العام، مشيراً إلى أن هذا أقل واحد بالمائة تقريباً من العام الماضي، لكن هذا يتوافق مع اتفاقية تحالف أوبك+، أي أنه تخفيض طوعي".

هل تؤثر الهجمات على أسعار النفط؟

ويثير التصعيد الأوكراني الأخير الذي ستكون له تداعياته على إنتاج النفط الروسي والكازاخي التساؤلات حول مدى استمرار توقعات زيادة المعروض النفطي ومن ثم انخفاض أسعار النفط. ونقلت بلومبيرغ، مساء السبت، عن تقرير لشركة فورتكسا، تأكيده تراكم أكثر من مليار برميل على متن أسطول ناقلات النفط في البحار لأول مرة منذ عام 2020، عندما أغرقت حرب الأسعار بين السعودية وروسيا السوق خلال جائحة كوفيد 19.

وبلغت العقود الآجلة للنفط العالمية أدنى مستوى لها في خمسة أشهر قرب 60 دولاراً للبرميل متراجعاً بنحو 18% منذ بداية العام، ويستعد كبار المتداولين لمزيد من الانخفاض قصير المدى في الأسعار، بما في ذلك مجموعة غونفور وفيتول، حيث تتوقع ترافيغورا أن يصل سعر النفط الخام إلى 50 دولارًا للبرميل العام المقبل. لكنها تتوقع أيضًا أن تتعافى السوق إلى متوسط 60 دولاراً للبرميل في غضون 12 شهراً تقريباً.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير تخمة قياسية في المعروض تبلغ حوالي 4 ملايين برميل يومياً العام المقبل، وهي أرقام يرفضها بعض المنتجين الكبار مثل أوبك. كما يتوقع خبراء آخرون فائضاً في المعروض العام المقبل، إذ يتوقع بنك جي بي مورغان تشيس فائضاً يومياً بمتوسط 2.3 مليون برميل في عام 2026، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية فائضاً يومياً بنحو 2.06 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وفقاً لوكالة رويترز الخميس الماضي، أن مخزونات الخام الأميركية زادت 3.5 ملايين برميل إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي. وأفاد أحد وسطاء التخزين بلومبيرغ بارتفاع في عروض تأمين سعة الخزانات لشهر يناير/كانون الثاني المقبل في كوشينغ، ما يشير إلى أن المتداولين يستعدون لمواجهة وفرة المعروض. وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

(الدولار = 81.47 روبلاً)