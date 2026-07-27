شظايا تتطاير من تونس وليبيا وسورية واليمن

- تشهد المنطقة أزمات متعددة تشمل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تفاقم الأزمات المعيشية والتضخم وارتفاع الأسعار، مما يعكس فشل الحكومات في إدارة الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الخارج. - تتزايد الاحتجاجات في دول المنطقة بسبب تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة، كما في ليبيا وتونس وسوريا، مما يعيد إلى الأذهان احتجاجات 2008-2011. - استمرار التوترات مع إيران وإغلاق المضايق الحيوية يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يهدد الاستقرار الإقليمي إذا لم تُدار الأزمات بكفاءة.

سماء المنطقة باتت ملبدة بغيوم الغموض وحالة اللايقين، مليئة بكل أنواع المخاطر، الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية بل والاجتماعية، تكاد سحب الاضطرابات والاحتجاجات وربما الثورات تزحف بسرعة نحو دول المنطقة مدعومة بأزمات معيشية وحياتية حادة، وموجات تضخمية مستمرة منذ أكثر من عقد، وغلاء فاحش لأسعار كل شيء، وعجز متنامٍ في الموازنات العامة، وتراجع في الإيرادات الدولارية، وتفشي الفساد المالي والإداري والاحتكارات خاصة بين النخب الحاكمة.

إضافة إلى الفشل الحكومي في إدارة المشهد الاقتصادي برمته، وزيادة الاعتماد على الخارج في تموين الأسواق الداخلية، سواء عبر استيراد السلع الغذائية والوقود والخدمات، أو الحصول على مزيد من القروض لدعم استقرار أسواق المال والصرف والعملات.

احتجاجات تعيد للواجهة ما جرى في الفترة من 2008 وحتى 2011، وأخشى ما أخشاه أن تتحول تلك السحب إلى شظايا متطايرة ورعد وبرق وعواصف وسيول تجرف في طريقها كل شيء ثمين وغثّ، إذا ما جرى تجاهلها، ولم يجرِ التعامل معها بجدية، واحتواء أسبابها وإطفاء حرائق الغضب الشعبي والغلاء المتوحش أولاً بأول.

سماء المنطقة باتت ملبدة بغيوم الغموض وحالة اللايقين مليئة بكل أنواع المخاطر الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية

والمتابع للأحداث يجد أن هناك توتراً في معظم دول المنطقة قابلاً للاشتعال في أي وقت، توتر يشبه كرة اللهب الملتهبة والمتدحرجة بسرعة، لا أتحدث هنا فقط عن تبعات الحرب على إيران، على تلك الدول وارتداداتها القوية والخطيرة على اقتصادات وأسواق أكثر من 10 دول من دول المنطقة وهي دول الخليج الستّ، إضافة إلى الأردن والعراق واليمن ولبنان وسورية، لكن أتحدث حتّى عن الدول الأخرى الهشة اقتصادياً والتي باتت في مهب الريح بعد أن انتفضت شعوبها فجأة رفضاً للضغوط التضخمية والأزمات المعيشية، وغلاء السلع الرئيسية، وتفشّي السوق السوداء بداية من سوق الأغذية والأدوية ولبن الأطفال، ونهاية بمشتقات الوقود والسلع الحيوية المستوردة مثل القمح والزيوت.

موقف قيس سعيد و7 سنوات من الفشل المزري

ونظرة لما جرى في ليبيا وتونس وسورية واليمن تدعم تلك الفرضية، ففي تلك الدول اشتعلت فجأة الاحتجاجات المعيشية بسبب غلاء الأسعار وانقطاع الخدمات الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتآكل العملة المحلية.

في غرب ليبيا شهدنا فجر اليوم الاثنين ما يشبه العصيان المدني، إذ شهدت العاصمة طرابلس احتجاجات واسعة وإغلاقاً لطرق رئيسية مؤدية لمؤسسات عامة منها وزارة الخارجية، كما وسعت مجموعات شبابية نطاق العصيان ليشمل معظم بلديات العاصمة وعدداً من مدن الغرب بينها تاجوراء وجنزور.

هناك توتر في دول المنطقة الهشة اقتصادياً يشبه كرةً من اللهب تتدحرج بسرعة وقد يشتعل في أي وقت

الاحتجاجات تعكس تنامي حالة الاحتقان الشعبي داخل ليبيا بسبب تدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية، وتدهور قيمة العملة، والانقطاعات المتكرّرة للكهرباء لمدة تصل إلى 10 ساعات يومياً، ما يزيد رقعة ذلك الاحتقان هو أنّ ليبيا تصنف على أنها دولة نفطية، وتتدفق إيرادات نفطية بمليارات الدولارات على موازناتها سنوياً، ومن الطبيعي أن تتحسّن معيشة المواطن مع قفزة أسعار النفط الأخيرة بسبب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، لكن المواطن لم يجد سوى الغلاء وتردي الخدمات، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية.

وقبلها مباشرة خرج أكثر من 2500 مواطن تونسي للشوارع احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردّي الأوضاع المعيشية وقفزات الأسعار، ورفضاً لغلاء كلفة المعيشة، والانقطاعات المتكرّرة للمياه والكهرباء والسيولة النقدية وتدهور القطاع الصحي، وفشل حكومة قيس سعيد في إدارة الملفَين الاقتصادي والسياسي، وتفشّي الفساد والديكتاتورية على مدى نحو 7 سنوات.

وفي سورية شهدت عدد من المدن منها الرقة وديريك والقامشلي ودير الزور وديريك احتجاجات شعبية غاضبة رفضاً للارتفاع الكبير في الأسعار، خاصّة المحروقات، وتدهور الوضع المعيشي، وانقطاع الكهرباء، وسياسة تسعير القمح، وتردي الواقع المعيشي وتراجع القدرة الشرائية.

استمرار الحرب على إيران وإغلاق مضايق حيوية منها مضيق هرمز وباب المندب سيزيد الوضع المتأزم أصلاً داخل المنطقة العربية تأزماً، خاصة داخل الدول المستهلكة للوقود والمستوردة للأغذية، وما لم تضع الحرب أوزارها، وتدير الحكومات الاقتصاد بكفاءة ولصالح المواطن لا لصالح السلطة الحاكمة، فإنّ الاحتجاجات قد تمتدّ لدول أخرى ولا أحد يعرف مآلاتها.