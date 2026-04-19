شظايا الحرب تطاول السياحة في سويسرا والنمسا وبريطانيا

يقول مسؤولو السياحة إن عدد السياح القادمين إلى سويسرا والنمسا وبريطانيا العظمى تراجع بسبب الحرب في المنطقة. وقال أندريه أشواندن، المتحدث باسم هيئة السياحة السويسرية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الضيوف القادمين من آسيا ألغوا في مارس/ آذار الماضي حجوزاتهم، ويعود ذلك جزئياً إلى إلغاء الرحلات الجوية عبر مراكز تجارية في المنطقة، مثل دبي.

وأضاف أن "هذا أمر مؤسف للغاية، نظراً لأنه حالياً موسم الذروة في دول الخليج، وأيضاً في الهند أو جنوب شرق آسيا للسفر إلى أوروبا وسويسرا". وقال توماس ووتريخ، مدير هيئة السياحة في زيورخ، إن التأثير محسوس في زيورخ. وأضاف: "تظهر ردود الفعل الواردة من قطاع خدمات الطعام والبيع بالتجزئة وخدمات سياحية أخرى أن غياب الضيوف الدوليين كان ملحوظاً بالفعل في مارس/ آذار".

وتابع أن المشكلة تكمن في حالة عدم اليقين العام بشأن السفر الدولي، ما أدى إلى تراجع الحجوزات في الصيف والخريف. وقالت جيسيكا تيرنس من جمعية الفنادق السويسرية في وسط سويسرا إن حوالى ثلثي المسافرين في مدينة لوسيرن أبلغوا عن "تراجع في اتجاه الحجوزات". وأضافت أن "الشركات التي لديها حصة كبيرة من المسافرين من آسيا والضيوف من دول الخليج تتأثر بشكل خاص".

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الخميس الماضي، بأن أجزاءً من أوروبا قد تواجه نقصاً في وقود الطائرات خلال الأسابيع الستة المقبلة بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، حيث يأتي نحو 75% من صافي واردات أوروبا من هذا الوقود من الشرق الأوسط. وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش، أول من أمس الجمعة، إن أوروبا قد تبدأ بإلغاء رحلات اعتباراً من أواخر مايو/ أيار بسبب نقص وقود الطائرات، مسلطاً الضوء على مخاطر اضطراب موسم السفر الصيفي النشط.

كذلك حذرت شركات الطيران الأوروبية من حدوث نقص في وقود الطائرات في غضون أسابيع نتيجة حرب إيران التي سبَّبت إغلاق طريق الإمداد الرئيسي عبر مضيق هرمز. وتُعَدّ أوروبا على وجه الخصوص معرضة لهذا الخطر لزيادة اعتمادها على واردات وقود الطائرات، إذ تستورد نحو 75% من إمداداتها من المنطقة. وقال الاتحاد الألماني للطيران الجمعة، إن اضطرابات إمدادات وقود الطائرات قد تؤدي قريباً إلى تقليص ملحوظ في عروض الرحلات، في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيرها في أسواق الطاقة العالمية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)