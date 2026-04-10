شظايا الحرب تثقب جيوب الدنماركيين

- يعاني المواطنون في الدنمارك من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، مما يؤثر على ميزانيات الأسر وتكاليف المعيشة، خاصة للمتقاعدين وذوي الدخل المحدود. - يحذر البنك الوطني الدنماركي من تضخم قد يصل إلى 4.5% بسبب اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يرفع تكاليف الإنتاج والنقل ويؤثر على القدرة الشرائية. - تمتد التحديات إلى دول إسكندنافيا وأوروبا، حيث قد يؤدي تعطل الإمدادات إلى ارتفاع تكاليف التدفئة والنقل، مما يدفع البنوك المركزية لتبني سياسات نقدية أكثر تشدداً.

في حي فالبي بضواحي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تقف ستيفاني بالتيوس إلى جانب زوجها ماركوس عند محطة الوقود، تراقب شاشة الأسعار بقلق واضح بعدما تجاوز سعر ليتر البنزين 17 كرونة، وذلك بينما يستعدان لقضاء عطلة عيد الفصح وزيارة عائلتهما في مدينة أخرى. تقول لـ"العربي الجديد": "لم أكن أتخيل يوماً أن أسأل نفسي: هل أستطيع ملء خزان سيارتي بالكامل هذا الشهر؟".

وتضيف الأم لطفل واحد أن الارتفاع في أسعار الوقود أصبح ملموساً في حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن البنزين بات في بعض الأحيان أغلى من الديزل، على عكس ما كان سائداً قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. غير بعيد عنها، يعبر العامل في قطاع الخدمات يوناس نيلسن عن قلق مماثل بقوله لـ"العربي الجديد": "فواتير الكهرباء ارتفعت فجأة، وحتى أسعار المواد الغذائية. أشعر وكأن الحرب في الشرق الأوسط وصلت إلى منزلي، رغم أنني بعيد عنها".

وفي آرهوس، ثاني أكبر مدن البلاد، تقول لينا أندرسن، موظفة في قطاع التجارة، إن تكاليف النقل أصبحت عبئاً يومياً، مضيفة: "أستقل السيارة للعمل، لكن المصاريف تتزايد بشكل لم نكن مستعدين له". أما المتقاعدة بيرغيتا يسبرسن، فتختصر القلق بقولها لـ"العربي الجديد": "زياراتي إلى المتجر باتت مقلقة، الأسعار ترتفع، ونحن -المتقاعدين- نشعر بالضغط أكثر من غيرنا".

تعكس هذه الشهادات واقعاً متنامياً في الدنمارك، حيث بدأت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تتسلل إلى الحياة اليومية للمواطنين، عبر بوابة أسعار الطاقة والتضخم. فالأزمة، رغم بعدها الجغرافي، تُترجم اقتصادياً بضغوط مباشرة على ميزانيات الأسر وتكاليف المعيشة. في هذا السياق، حذر البنك الوطني الدنماركي في نهاية الأسبوع الماضي من أن استمرار الحرب قد يدفع معدل التضخم إلى نحو 4.5% خلال العام الجاري، أي أكثر من ضعف التوقعات الأساسية.

ورغم أن التقديرات الحالية تشير إلى تضخم عند حدود 1.8% هذا العام و2% العام المقبل، فإن هذه الأرقام تبقى مشروطة باستقرار أسواق الطاقة العالمية. ويؤكد البنك أن الاقتصاد الدنماركي لا يزال متماسكاً، لكنه عرضة للصدمات الخارجية، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار الطاقة. فأي اضطراب في الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، يؤدي إلى ارتفاع حاد ومستدام في أسعار النفط والغاز، ما ينعكس فوراً على تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم على أسعار السلع والخدمات. تُعد الطاقة المحرك الأساسي لهذه الموجة التضخمية المحتملة. فارتفاع أسعار الوقود والكهرباء لا يقتصر على الفواتير المنزلية، بل يمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، من النقل إلى الغذاء. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، تلجأ الشركات إلى تحميل جزء من هذه الزيادة على المستهلكين، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، خاصة لدى ذوي الدخل المحدود.

لا تقتصر هذه التحديات على الدنمارك وحدها، بل تمتد إلى دول إسكندنافيا وأوروبا عموماً. فالسويد وفنلندا وأيسلندا، رغم اختلاف مزيج الطاقة لديها، تعتمد بدرجات متفاوتة على واردات الطاقة، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وفي حال تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، ستشهد المنطقة بأكملها ارتفاعاً في تكاليف التدفئة والنقل والإنتاج الصناعي.

أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن أي موجة تضخم جديدة قد تدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، بما في ذلك الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويزيد من كلفة الاقتراض على الأفراد والشركات.

تشير تقديرات البنك الوطني الدنماركي إلى أن السيناريو الأسوأ يتمثل في انقطاع أو تقييد إمدادات النفط والغاز من الخليج، ما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. وفي هذه الحالة، لن يكون التضخم مجرد موجة عابرة، بل ضغطاً مستمراً على الاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، يحاول صناع القرار طمأنة الأسواق والمواطنين، إذ يؤكد مدير البنك الوطني، كريستيان كيتل تومسن، في تصريحات صحافية محلية، أن الوضع الحالي لا يشير إلى أزمة تضخم شبيهة بتلك التي أعقبت الحرب في أوكرانيا، مشدداً على أن الاقتصاد الدنماركي يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات.