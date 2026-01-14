شظايا اقتصادية تتطاير في الخليج

- تواجه الدول العربية المطلة على الخليج مخاطر جيوسياسية واقتصادية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، مع احتمالات توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران وتهديدات طهران بقصف القواعد الأميركية. - التجارة بين إيران والدول الخليجية تلعب دوراً حيوياً، حيث بلغ حجم التجارة 60.7 مليار دولار في 2023، مع اعتماد العراق على واردات الغاز والكهرباء من إيران. - تسعى دول الخليج بقيادة السعودية للضغط على إدارة ترامب لتجنب ضربة عسكرية على إيران، محذرة من زعزعة استقرار أسواق النفط وتأثير العقوبات الأميركية على التجارة الإقليمية.

باتت الدول العربية المطلّة على الخليج في مرمى كل أنواع المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وسط احتمالات بتوجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران، وتهديد طهران بقصف القواعد الأميركية في منطقة الخليج، أو المخاطر الاقتصادية على خلفية قرار دونالد ترامب فرض رسوم تجارية عالية على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات تلك الدول وموازناتها، أو المخاطر الأمنية الناتجة عن اندلاع مظاهرات واسعة في إيران واتساع رقعتها يوماً بعد يوم، وسط حديث متنامٍ عن ضعف النظام الإيراني في مواجهة تلك الاحتجاجات غير المسبوقة مع تصاعد الضغوط المعيشية والأزمات الاقتصادية وتهاوي العملة وقفزة التضخم.

وعلى الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية تلعب دوراً مهمّاً في إثارة القلق داخل أسواق واقتصادات منطقة الخليج، فإن رسوم دونالد ترامب التي تستهدف معاقبة إيران تجارياً وتطويقها اقتصادياً تلعب الدور الأكبر في إثارة تلك القلاقل، نظراً لحجم التجارة الضخم بين إيران والدول المطلة على الخليج، سواء دول مجلس التعاون أو العراق، أو بسبب التشابك الكبير بين أسواق واقتصاد إيران والأسواق المطلة على الخليج، أو اعتماد أسواق الطرفين على الآخر، سواء في توفير السلع الضرورية والحياتية، أو تحول بعض تلك الدول إلى رئة ومتنفس للصادرات الإيرانية، في ظل العقوبات الغربية التي تحاصر الاقتصاد في طهران منذ ما يزيد عن أربعة عقود.

وعلى سبيل المثال، فإن حجم التجارة بين إيران والدول المجاورة قفزت إلى 60.7 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 24 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وبين الإمارات وإيران تبلغ نحو 23% من إجمالي تجارة طهران الخارجية، وإن الموانئ الإماراتية، خاصة في دبي، مثلت شريان حياة للصادرات الإيرانية في أوقات الحظر والعقوبات، كما تكشف أرقام مصلحة الجمارك الإيرانية عن تجارة غير نفطية ضخمة تقارب 27 مليار دولار بين البلدين في السنة الأخيرة، منها نحو 7.2 مليارات دولار صادرات إيرانية للإمارات وأكثر من 21 مليار دولار واردات منها، ما يجعل الدولة الخليجية المصدر الأول لواردات إيران غير النفطية وأحد أهم أسواق تجارتها الخارجية.

ويعد العراق أكثر تشابكاً وتعقيداً في علاقته التجارية والمالية والاقتصادية مع إيران، إذ يصنف على أنه من أكبر الشركاء التجاريين لطهران، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث رقم التبادل التجاري، ويعتمد على واردات الغاز والكهرباء من إيران لتغطية نحو 40% من احتياجاته. ووفق الأرقام يحتلّ العراق المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة الدول المتعاملة تجارياً مع إيران، بحجم تبادل يقارب 13 مليار دولار، ما يمثل 10% من إجمالي تجارة إيران الخارجية خلال الأعوام الماضية.

ويمتد التشابك التجاري الإيراني مع دول خليجية أخرى، وإن كان بنسب أقل مثل سلطنة عُمان، حيث يقدّر حجم التبادل بنحو 2.5 مليار دولار أو 2% من إجمالي تجارة إيران، وكذلك السعودية والكويت وقطر والبحرين، كما يمتد لدول أخرى مجاورة، فتركيا من أبرز عملاء أسواق إيران.

وشهدت صادرات إيران إلى تركيا قفزة حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار في عام 2024 إلى 7.3 مليارات دولار في 2025. يتكرر المشهد مع دول مجاورة أخرى لإيران، منها أذربيجان، وتركمانستان، وأرمينيا، وأفغانستان، وباكستان، وروسيا، وكازاخستان، وجورجيا.

في ظل تلك المعطيات وغيرها يجب التعامل مع قرار ترامب فرض رسوم تجارية عالية على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران بشكل جدي، إذ يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على أسواق الخليج وغيرها التي يمكن أن تقلص تعاملها التجاري مع إيران خوفاً من أن تطاولها شظايا عقوبات ترامب التجارية مع ضخامة رقم الصادرات الأميركية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة أكثر من 80 مليار دولار في 2024 وفق أرقام مكتب الممثل التجاري الأميركي.

ومن هنا تأتي أهمية تحرك دول الخليج، بقيادة السعودية، لممارسة ضغوط شديدة على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم شنّ ضربة عسكرية على إيران بعد سلسلة تهديداته الأخيرة بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأربعاء، والتي نقلت عن مسؤولين خليجيين قولهم إنّ السعودية وسلطنة عُمان وقطر أبلغت تلك الإدارة بأنّ أي محاولة لإسقاط النظام الإيراني ستُزعزع أسواق النفط، وستضرّ في نهاية المطاف بالاقتصاد الأميركي.