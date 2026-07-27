- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سورية انضمام شركتَي "صنداير" و"ليف أفييشن" الألمانيتين لتسيير رحلات منتظمة، مما يعزز الربط الجوي بين سورية وألمانيا. - ستبدأ "صنداير" رحلاتها بين برلين ودمشق وحلب في أغسطس وأكتوبر 2026، بينما تطلق "ليف أفييشن" رحلاتها بين دوسلدورف ودمشق وكولونيا وحلب في يوليو وأغسطس 2023. - يأتي هذا التطور ضمن اتفاقية التعاون الجوي بين سورية وألمانيا، ويهدف إلى توسيع شبكة النقل الجوي وإعادة ربط سورية بالأسواق الأوروبية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سورية انضمام شركتَي "صنداير" و"ليف أفييشن" الألمانيتين إلى قائمة شركات الطيران العاملة على خطوط منتظمة إلى البلاد، بعد استكمال جميع الموافقات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، في خطوة تُسهم في تعزيز الربط الجوي بين سورية وألمانيا.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن انضمام الشركتين يأتي ضمن جهود الهيئة لتوسيع شبكة النقل الجوي وإعادة ربط سورية بالوجهات الأوروبية، مؤكداً استمرار المباحثات مع شركات طيران دولية أخرى لإطلاق رحلات جديدة إلى البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الوجهات الأوروبية الأخرى التي تسعى الهيئة لإعادة ربط سورية بها؟ ما هي أبرز التحديات الفنية والقانونية التي واجهت استكمال المتطلبات الأوروبية للسلامة الجوية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح الحصري أن شركة "صنداير" ستبدأ تسيير رحلتين أسبوعياً على خط برلين - دمشق اعتباراً من الأول من أغسطس/آب 2026، على أن تضيف رحلتين أخريين أسبوعياً على خط برلين - حلب اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. وأضاف أن شركة "ليف أفييشن" ستطلق، من جهتها، رحلتين أسبوعياً بين دوسلدورف ودمشق اعتباراً من 29 يوليو/تموز الجاري، إضافة إلى رحلتين أسبوعياً على خط كولونيا - حلب اعتباراً من مطلع أغسطس/آب المقبل.

وأشار الحصري إلى أن الخطوط الجوية السورية ستعلن قريباً جدول رحلاتها المنتظمة إلى ألمانيا، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل التفاوض مع عدد من الناقلات الدولية الراغبة في تشغيل رحلات إلى سورية، على أن يُعلَن عن أي اتفاقات جديدة فور استكمال إجراءاتها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التوسع المستمر لشبكة الرحلات الدولية من سورية وإليها، بعد استئناف عدد من الخطوط الجوية العربية والدولية رحلاته خلال الأشهر الماضية، في مؤشر على تحسّن حركة النقل الجوي وإعادة ربط البلاد بالأسواق الخارجية.

ويستند هذا التطور إلى اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي التي وقّعتها سورية وألمانيا في 30 مارس/آذار الماضي في العاصمة برلين بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ومثّل الجانب السوري فيها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، بينما مثّلت الجانب الألماني الأمينة العامة لوزارة النقل كلوديا إليف شتوتس.

وكان الحصري قد أوضح في تصريحات سابقة أن الاتفاقية تمثل "إعلان نيات" يؤسس لمسار تدريجي لإعادة الربط الجوي بين البلدين، مشيراً إلى أن التشغيل الفعلي يرتبط باستكمال المتطلبات الفنية والقانونية والالتزام بالمعايير الأوروبية الخاصة بالسلامة الجوية.

كما أكد أن الهيئة تعمل على تطوير أشكال التعاون بين شركات الطيران، بما في ذلك اتفاقيات الرمز المشترك، التي تتيح للناقلات السورية بيع تذاكر إلى وجهات أوروبية عبر رحلات مشتركة مع شركات أجنبية، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تموضع سورية على خريطة النقل الجوي الدولي وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين.