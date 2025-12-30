شركة مدعومة من ديفيد بيكهام توقف رهان البيتكوين

- قررت شركة Prenetics تعليق استراتيجيتها للاحتفاظ بعملة بيتكوين، موجهة تركيزها نحو علامة IM8 للمكملات الغذائية، في ظل تراجع أسعار العملات المشفرة. - يعكس هذا القرار تحولًا في سلوك الشركات التي تبنّت نموذج خزينة الأصول الرقمية، حيث تراجعت شعبيته مع انهيار سوق العملات المشفرة وتشديد الأوضاع المالية عالميًا. - يُعتبر قرار Prenetics إعادة تموضع استراتيجي، مفضلة توجيه مواردها نحو علامات تجارية تشغيلية، مما يعكس تحول الشركات نحو استثمارات أكثر استقرارًا.

أعلنت شركة Prenetics، العاملة في مجال علوم الصحة، تعليق استراتيجيتها القائمة على الاحتفاظ بعملة بيتكوين ضمن خزينة الشركة، لتصبح أحدث شركة تتراجع عن هذا النموذج في ظل التراجع المستمر بأسعار العملات المشفّرة. وقالت الشركة، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت شراء بيتكوين في 4 ديسمبر/ كانون الأول، مشيرةً إلى أن تركيزها سيتجه خلال المرحلة المقبلة نحو علامة IM8 للمكملات الغذائية، التي شارك في تأسيسها نجم كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام، وهو أيضًا مستثمر استراتيجي في Prenetics وفقًا لموقعها الإلكتروني، بحسب موقع "بلومبيرغ".

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، داني يونغ، في بيان صحافي، أن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة تعكس خبرتها التشغيلية والتزامها تعظيم قيمة المساهمين على المدى الطويل، في إشارة إلى إعادة تقييم توجهاتها الاستثمارية بعد تقلبات سوق الأصول الرقمية. وكانت الشركة قد أطلقت استراتيجية تجميع البيتكوين في يونيو/ حزيران الماضي، مستلهمةً النموذج الذي اعتمدته شركة Strategy Inc بقيادة مايكل سايلور، والقائم على جمع رأس المال واستخدامه في شراء العملات المشفّرة. وقد لاقت هذه الاستراتيجية رواجًا واسعًا في النصف الأول من عام 2025، قبل أن تتراجع شعبيتها مع انهيار سوق العملات المشفّرة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وعند إعلان الخطة في يونيو/ حزيران، كان يونغ قد وصف التقارب بين الابتكار في الرعاية الصحية وتقنية البلوك تشين بأنه فجر عصر جديد. إلا أن الشركة أكدت اليوم أنها ستحتفظ فقط بحيازتها الحالية البالغة 510 عملات بيتكوين، التي بلغت قيمتها نحو 44.8 مليون دولار حتى يوم الثلاثاء، من دون الاستمرار في عمليات الشراء، وفق "بلومبيرغ".

يعكس قرار Prenetics تحوّلًا أوسع في سلوك الشركات التي تبنّت نموذج خزينة الأصول الرقمية خلال موجة الصعود القوي لسوق العملات المشفّرة في مطلع عام 2025. فقد دفعت المكاسب السريعة آنذاك عددًا من الشركات المدرجة، حتى خارج القطاع المالي والتكنولوجي، إلى استخدام ميزانياتها أو عمليات جمع رأس المال للاستثمار المباشر في البيتكوين، باعتباره أصلًا بديلًا ووسيلة للتحوّط من التضخم وتقلبات العملات التقليدية.

غير أن هذا النموذج انكشف سريعًا أمام مخاطر السوق. فمع دخول بيتكوين في مسار هابط، تراجعت القيمة السوقية لشركات خزائن الأصول الرقمية بوتيرة أسرع من تراجع العملة نفسها، نتيجة تضخّم المخاطر في ميزانياتها، وغياب تدفقات نقدية تشغيلية تبرّر هذا الانكشاف العالي على أصل شديد التقلب. كذلك تزامن هذا التحول مع تشديد الأوضاع المالية عالميًا، وارتفاع كلفة التمويل، ما جعل المستثمرين أكثر حساسية تجاه نماذج الأعمال التي تعتمد على المضاربة بدل النشاط التشغيلي الأساسي. وفي هذا السياق، بدت الشركات العاملة في قطاعات تقليدية، كالرعاية الصحية والتغذية، تحت ضغط متزايد لإعادة التركيز على أعمالها الأساسية ذات العائد المتوقع والأقل مخاطرة.

من هنا، يُفهم قرار Prenetics على أنه إعادة تموضع استراتيجي أكثر منه انسحابًا كاملًا من سوق الأصول الرقمية. فالشركة لا تزال تحتفظ بحيازاتها من البيتكوين، لكنها اختارت تجميد التوسع فيها، مفضّلة توجيه مواردها نحو علامات تجارية تشغيلية مثل IM8، التي توفر نموذج إيرادات أوضح وقابلية أعلى للتقييم في نظر الأسواق. ويشير هذا التوجه إلى نهاية مرحلة الهوس المؤسسي بالبيتكوين، وبداية مرحلة أكثر انتقائية، حيث يُعاد النظر في العملات المشفرة بكونها أصلاً مالياً عالي المخاطر، لا بديلاً جاهزاً للنقد أو ركيزة مستقرة لإدارة خزائن الشركات.

يسلّط قرار الشركة الضوء على التحوّل الجاري في مقاربة الشركات غير المالية للاستثمار في العملات المشفّرة، بعد أن تبيّن أن تقلباتها الحادّة قد تتحوّل من أداة لتعظيم القيمة إلى عامل ضغط على الميزانيات وتقييمات الأسهم. وبينما لا تغلق الشركة الباب نهائيًا أمام الأصول الرقمية، فإن إعادة توجيه التركيز نحو أنشطة تشغيلية أكثر استقرارًا تعكس عودة تدريجية إلى منطق الحذر المالي، في مرحلة تتسم بتشديد السيولة وتراجع شهية المخاطر عالميًا، ما قد يدفع مزيدًا من الشركات إلى مراجعة رهاناتها على خزائن البيتكوين خلال الفترة المقبلة.