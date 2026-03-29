شركة فولاذ القابضة البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة

- أعلنت شركة فولاذ القابضة حالة القوة القاهرة على بعض عملياتها بسبب الحرب في المنطقة، مما أدى إلى اضطرابات أمنية ولوجستية، وقررت تعليق بعض الأنشطة التشغيلية مؤقتاً لضمان سلامة الموظفين والمتعاقدين. - أكدت الشركة أن القرار احترازي ومدفوع باعتبارات السلامة، مشيرة إلى متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع العملاء والموردين وأصحاب المصلحة لتقييم التطورات. - سبق أن أعلنت شركات بحرينية أخرى حالة القوة القاهرة، مثل "إيه بي إم تيرمينالز البحرين" و"بابكو إنرجيز" و"ألمنيوم البحرين"، بسبب الظروف الأمنية وتعطل العمليات.

أعلنت شركة فولاذ القابضة، وهي شركة صناعية قابضة ذات استثمارات ضخمة في قطاع الصلب والشركة الأم لشركتي البحرين للصلب وشركة SULB، السبت، عن حالة القوة القاهرة على بعض عمليات المجموعة نتيجة الحرب في المنطقة، وما يرتبط بها من اضطرابات أمنية ولوجستية.

وقالت الشركة في بيان لها: "كإجراء احترازي، وحرصاً على سلامة ورفاهية الموظفين والمتعاقدين وأصحاب المصلحة، قررت المجموعة تعليق بعض أنشطتها التشغيلية مؤقتاً إلى حين تحسن الظروف بما يسمح باستئناف العمليات بشكل آمن".

وأكدت فولاذ القابضة أن هذا القرار احترازي بحت، ومدفوع باعتبارات السلامة وظروف خارجية خارجة عن سيطرة المجموعة، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب، وستواصل تقييم التطورات والتواصل مع عملائها ومورديها وشركائها وأصحاب المصلحة حالما تتوفر معلومات إضافية.

وقالت الشركة في بيانها: "لقد أدى الوضع المتغير في المنطقة، بما في ذلك القيود المفروضة على المجال الجوي، وتعطيل الطرق البحرية، وتزايد المخاطر الأمنية، إلى ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة، مما أثر على العمليات والخدمات اللوجستية في مختلف قطاعات أعمالها". ولفتت إلى أنها تُقدّر علاقاتها الراسخة مع أصحاب المصلحة، وتُثمّن تفهمهم وتعاونهم خلال هذه الفترة.

وسبق أن أعلنت عدة شركات في البحرين حالة القوة القاهرة بسبب الحرب في المنطقة، بدءا بشركة "إيه بي إم تيرمينالز البحرين" المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، والتي أعلنت حالة القوة القاهرة في 5 مارس/آذار وعزت ذلك حسب بيان لها إلى "الظروف الأمنية الراهنة في المنطقة، وتعطل عمليات الميناء". وفي 9 مارس أعلنت شركة ⁠"بابكو إنرجيز" حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة من "الهجوم الذي استهدف مصفاتها للتكرير في منطقة المعامير"، مع تأكيدها استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي.

كما أعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في 15 مارس الماضي إيقافاً تدريجياً للإنتاج في أكبر مصهر للألمنيوم في العالم يعمل في موقع واحد بسبب الحرب في المنطقة. وقالت الشركة في بيان آنذاك إنها "شرعت في إيقاف تشغيل مُنظّم لثلاثة خطوط صهر للألمنيوم تمثل نحو 19% من إجمالي طاقتها الإنتاجية التي تبلغ حوالي مليون و623 ألف طن متري سنوياً". وأوضحت أن القرار يأتي كإجراء تشغيلي احترازي يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال في ظل الاضطرابات المستمرة التي تشهدها عمليات الإمداد والنقل عبر مضيق هرمز.