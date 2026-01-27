شركة غاز عاملة في إسرائيل تتوقع خسارة 356 مليون دولار

- تواجه شركة إنرجين انخفاضاً محتملاً بقيمة 300 مليون يورو في نتائج 2025 بسبب أداء حقل كاسيوبيا في إيطاليا، وتخوض تحكيماً مع إيني بشأن تكاليف وإيرادات محل نزاع. - تتوقع الشركة تراجعاً في الإنتاج بمصر قبل بدء مشاريع جديدة في إسرائيل وكرواتيا بحلول 2027، وتسعى لتعزيز النمو في غرب أفريقيا. - حصلت إنرجين على عقود جديدة بقيمة 4 مليارات دولار لنقل الغاز الإسرائيلي، لكنها خفضت توقعات الإنتاج السنوي بسبب تعليق الإنتاج في إسرائيل.

قالت شركة إنرجين للغاز العاملة في إسرائيل اليوم الثلاثاء إنها ربما تسجل انخفاضاً محتملاً بنحو 300 مليون يورو (356 مليون دولار) في قيمة نتائجها لعام 2025 فيما يتعلق بحصة الأقلية التي تمتلكها في حقل غاز كاسيوبيا في إيطاليا الذي تديره إيني.

وأضافت الشركة أنها تتوقع خفض تقديرات الاحتياطيات في حقل كاسيوبيا، التي بلغت 31 مليون برميل مكافئ نفطي بنهاية 2024، أي ما يعادل ثلاثة بالمئة من إجمالي احتياطياتها، بمقدار ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل مكافئ نفطي، وذلك بسبب أداء أضعف مما كانت إيني تتوقعه في البداية.

وتملك إنرجين 40 % من المشروع. وأشارت إلى أنها تخوض إجراءات تحكيم مع إيني للمطالبة بمبلغ 265 مليون يورو عن تكاليف دُفعت من دون وجه حق وإيرادات مفقودة، في حين تسعى إيني للحصول على 154 مليون دولار بشأن فواتير محل نزاع.

وتراجعت أسهم الشركة المدرجة على المؤشر فاينانشال تايمز 250 بواقع 1.9 % بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.

وأوقفت الشركة، المتخصصة في إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، عملياتها في إسرائيل العام الماضي، بعد أن أمرتها حكومة إسرائيل بوقف الإنتاج في حقل كاريش البحري خلال نزاعها مع إيران. ومن المقرر أن تنشر نتائجها لعام 2025 يوم 19 مارس/ آذار.

وتتوقع إنرجين تراجعاً طبيعياً على المدى القريب في مصر قبل بدء أنشطة حفر جديدة، وقبل تحقيق أول إنتاج من مشروعَيها الكبيرين للغاز كاتلان في إسرائيل وإيرين في كرواتيا خلال النصف الأول من عام 2027.

وقالت الشركة إن متوسط إنتاجها في عام 2025 بلغ 154 ألف برميل مكافئ نفطي يوميا، وتوقعت أن يتراوح إنتاجها هذا العام من 140 ألفاً إلى 150 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً. وأضافت الشركة أنها تبحث عن صفقات لتعزيز النمو، لا سيما في غرب أفريقيا. (الدولار = 0.8426 يورو)

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي قالت مجموعة إنرجين إنها حصلت على عقود جديدة بقيمة أربعة مليارات دولار لشراء الغاز الإسرائيلي ونقله في النصف الأول من العام، مما يرفع قيمة عقودها إلى 20 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين.

ومع ذلك، خفضت المجموعة المدرجة في بورصة لندن توقعاتها للإنتاج السنوي للمرة الثانية خلال أربعة أشهر تقريباً بسبب التعليق المؤقت للإنتاج في إسرائيل في يونيو/ حزيران.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماثيوس ريجاس لرويترز إن تقديرات المجموعة تشير إلى أن هناك ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز تحت منصات التنقيب الحالية في مصر. وفي الآبار البحرية في إسرائيل، أوضح ريجاس أن إنرجين تدرس التنقيب في التكوينات غير المستغلة بعد في الصخور العميقة التي تعود إلى العصر الوسيط في البلوك 23، والتي يمكن أن تكون "مجالاً جديداً في شرق البحر المتوسط بأكمله".