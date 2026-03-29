شركة طيران إسرائيلية تعلن منعها من تسيير رحلات من مطار العقبة

في بيان وصفه موقع "واينت" بـ"الدراماتيكي"، أعلنت شركة "أركياع"، ثاني أكبر شركة طيران إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن السلطات الأردنية منعتها من تسيير رحلاتها من الأردن وتحديداً من مطار العقبة، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الشركة نقلها جميع رحلاتها إلى مطارات الأردن ومصر.

وطبقاً لما نقله الموقع عن مسؤولين رفيعين في قطاع الطيران، فإن الشركة الإسرائيلية ستضطر إلى إلغاء جميع رحلاتها التي خططت لتسييرها من طريق الأردن، وذلك في وقت يستعد فيه عشرات آلاف الإسرائيليين للسفر بعد أيام قليلة فقط إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الفصح العبري، التي تبدأ في 1 إبريل/ نيسان المقبل وتستمر حتّى التاسع منه.

وذكرت "أركياع" في بيانها أنه "بدءاً من أمس (السبت) طرأ تغيير في سياسات السلطات الأردنية؛ حيث رفضت الأخيرة التصديق على جزء من الرحلات المخططة، بينها رحلات بواسطة طائرات لشركات أوروبية، وأخرى لأركياع"، ما أدى إلى إلغاء الرحلات التي تُسيّرها الأخيرة في جزء من خطتها لاستخدام مطارات بديلة من مطار اللد "بن غوريون"، الذي استهدفته أخيراً صواريخ إيرانية سقطت في محيطه وأدت إلى تضرر ثلاث طائرات خاصة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت الشركة أنه في إطار الرحلات إلى عدد من الوجهات في أوروبا، وبانكوك، رفضت السلطات الأردنية المصادقة على إقلاع الطائرات. ولفتت إلى أنه بسبب التغيير غير المتوقع في سياسة السلطات في عمّان، وفي ظل غياب الموافقات التنظيمية في الوقت المناسب، بات من غير المصرح به تشغيل عدد من الرحلات التي كان مقرراً أن تقلع من مطار العقبة. ونتيجة لذلك، "ستضطر أركياع إلى إلغاء بعض الرحلات من هذا المطار حتى إشعار آخر"، حسبما جاء في البيان، الذي أشار أيضاً إلى أن جزءاً من هذه الرحلات سيُسيّر من مطار طابا في سيناء، تبعاً لإمكانات التشغيل والمصادقات المطلوبة.

وذكرت الشركة الإسرائيلية أنها تتواصل مع الجهات المعنية، في محاولة منها لتجديد أنشطتها في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها ستطلع مسافريها فور ورود أي جديد بخصوص وضع رحلاتها. في غضون ذلك، لفت "واينت" إلى أن السلطات المصرية أعادت رفع رسوم العبور في معبر طابا، في خطوة إضافية خلال أسابيع قليلة فقط. وبحسبه، فإن الارتفاع الكبير الذي يرفع تكلفة العبور للمسافرين الإسرائيليين إلى أكثر من مائة دولار، يأتي في وقت يعتمد فيه العديد من الإسرائيليين وشركات الطيران على الخروج عبر مصر بديلاً من مطار "بن غوريون".