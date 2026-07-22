شركة شحن بحري كبرى تعتزم فرض علاوات إضافية بسبب الوقود

- أعلنت شركة الشحن الفرنسية "CMA-CGM" عن فرض علاوات إضافية طارئة مرتبطة بالوقود اعتباراً من أول أغسطس، بسبب تصاعد الأعمال القتالية في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد، مما أثر على تكاليف النقل البحري. - انخفض عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز بشكل كبير، حيث عبرت ثلاث سفن فقط أمس، وسط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يهدد حركة التجارة العالمية. - في البحر الأحمر، غيرت ناقلتان مسارهما بعد تهديدات من الحوثيين، مما يشير إلى اتساع الصراع وتأثيره على ممرات الطاقة الحيوية.

قالت شركة الشحن الفرنسية سي.إم.إيه سي.جي.إم "CMA-CGM" على موقعها الإلكتروني إنها تعتزم فرض علاوات إضافية طارئة مرتبطة بالوقود اعتباراً من أول أغسطس/ آب، وذلك في أعقاب تصاعد الأعمال القتالية في مضيق هرمز وسط تراجع كبير في عدد السفن التي تعبر المضيق. وذكرت الشركة، وفقاً لوكالة رويترز، أنه "في أعقاب تصاعد حدة الأعمال القتالية في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد من جديد، ما محا الانخفاض الذي شهدته الأسابيع السابقة. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الوقود البحري بشكل ملحوظ في جميع المناطق والقطاعات التجارية، ما أثر بالتكلفة الإجمالية للنقل البحري".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على تكاليف الشحن البحري بخلاف أسعار الوقود؟ ما هي الإجراءات التي يمكن لشركات الشحن اتخاذها للتخفيف من تأثير هذه العلاوات الإضافية على عملائها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وستبقى العلاوات الإضافية، التي تراوح بين 65 و165 دولاراً لكل حاوية، سارية حتى إشعار آخر. وحمل الإخطار تاريخ أمس الثلاثاء، لكنه أُرسِل عبر البريد الإلكتروني إلى الصحافيين اليوم الأربعاء. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع الشحن والتأمين البحري تداعيات واسعة النطاق بعد الحرب التي دارت في منطقة إيران ومحيط مضيق هرمز، حيث بدأت آثار النزاع تنعكس مباشرةً على حركة التجارة العالمية وأسواق التأمين والنقل البحري، وسط تقديرات بخسائر محتملة ضخمة وارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن.

3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس

أظهرت بيانات بقطاع الشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أكثر أمس الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف الأمنية وسط الهجمات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت شركة كبلر إن ثلاث سفن شحن عبرت المضيق أمس الثلاثاء، في انخفاض عن أربع في يوم الاثنين. وأشارت إلى أن سفينة البضائع العامة (كايزر) غادرت المضيق محملة بالبضائع، فيما دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة (إتش 7 إس.إم.بي 8) المضيق وهي فارغة، ما يعني أنها ستحمل شحنة في الخليج.

وقالت كبلر إن السفينة (هسين أوشن) دخلت المضيق أمس محملة بزيت النخيل المكرر. ولم تشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال تعبر المضيق أمس. وأعلن الجيش الأميركي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أنه نفذ أحدث غاراته على إيران، في الليلة الحادية عشرة على التوالي من هذه الهجمات. وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتان كانتا تحملان نفطاً خاماً سعودياً إلى آسيا مسارهما في أثناء توجههما نحو مضيق باب المندب أمس، وذلك بعد تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي تعهدت بحظر مرور شحنات النفط السعودية عبر المضيق.

ويشير هذا إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران آخذ في الاتساع، ما قد يعطل حركة الشحن عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم. وطلب الحوثيون في رسالة بريد إلكتروني إلى شركات الشحن عدم تحميل شحنات أو تفريغها في الموانئ السعودية، وإلا فقد تتعرض للاستهداف.

(رويترز، العربي الجديد)