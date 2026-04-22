شركة ترامب تطيح رئيس "تروث سوشال" بعد تراجع أسهمها

أعلنت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي" المالكة لمنصة تروث سوشال "Truth Social‬" أنها ستستبدل رئيسها التنفيذي السابق ديفين نونيز، وهو عضو كونغرس سابق وأحد أبرز داعمي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد انهيار في سعر السهم أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من ثروة المستثمرين. وقالت الشركة إن نونيز، النائب السابق عن ولاية كاليفورنيا خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، سيُستبدَل مؤقتاً بالمدير التنفيذي لقطاع الإعلام الرقمي كيفن ماكغورن في منصب الرئيس التنفيذي، دون توضيح سبب رحيله أو تحديد موعد لتعيين بديل دائم.

وجاء هذا التغيير بعد تراجع حاد في أسهم الشركة بنسبة 67%، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار من ثروة المستثمرين، رغم أن السهم كان قد شهد ارتفاعاً كبيراً قبل إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وكانت "ترامب ميديا" قد تأسست من قبل عائلة ترامب بديلاً لمنصات التواصل الاجتماعي الكبرى التي حظرت الرئيس الأميركي من النشر عليها بعد أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021. وقد روجت الشركة لنفسها بكونها منصة "حرية تعبير" تنافس فيسبوك وتويتر، مع طموح لاحق لمنافسة منصات بث كبرى مثل نتفليكس.

ورغم الارتفاعات الأولية في قيمة السهم، لم تنجح المنصة في جذب جمهور واسع، رغم الاستخدام المتكرر لها من قبل ترامب لإعلانات سياسية كبرى، وهو ما انتقده خبراء أخلاقيات حكومية باعتباره تضارب مصالح مع منصب الرئاسة. ومنذ طرحها للاكتتاب العام قبل عامين، تكبدت ترامب ميديا خسائر تجاوزت 1.1 مليار دولار. وحصل نونيز على تعويضات إجمالية قدرها 47 مليون دولار في عام 2024، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات.

وصرح الرئيس التنفيذي الجديد، ماكغورن، في بيان له بأن الشركة "على استعداد للانطلاق". وأضاف وفقاً لوكالة أسوشييتد برس: "بحملها لرؤية الرئيس ترامب ورسالته الفريدة، تُمثل تروث سوشيال أقوى علامة تجارية وصوت في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي وما بعدها". ولم ترد مؤسسة ترامب على الفور على طلب للتعليق. وتوسعت الشركة أخيراً لتشمل العملات المشفرة وسوق التنبؤات، وهو مجال آخر رائج، حيث إن الأخيرة عبارة عن منصات مراهنات إلكترونية تتيح للأفراد المراهنة على الأحداث الرياضية والترفيهية والسياسية.

وحظيت كل من العملات المشفرة وأسواق التنبؤ بدعم كبير من إدارة ترامب، من خلال تخفيف القيود التنظيمية والترويج المباشر لها، حيث أنشأ ترامب العام الماضي احتياطياً وطنياً للبيتكوين، ما رفع قيمة هذه العملة. ووفقاً لملفه الشخصي على لينكدإن، عمل ماكغورن في شركات مثل إن بي سي يونيفرسال وهولو ودبل كليك، وغيرها. وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة جديدة انضم إليها نجلا ترامب، الأكبر دونالد جونيور وإريك، العام الماضي للاستحواذ على شركات تصنيع أميركية. وذكرت الشركة أنها ستستهدف الشركات التي تأمل الحصول على عقود فدرالية، والتي ستمنحها الحكومة التي يديرها ترامب الأب. ونفت مؤسسة ترامب والبيت الأبيض مراراً وجود أي تضارب في المصالح بين منصب ترامب باعتباره رئيساً وأعمال العائلة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)