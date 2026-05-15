شركة "بي بي" تدرس بيع أصول غاز في مصر

- تدرس "بي بي" بيع أصول غاز طبيعي في مصر ضمن استراتيجية لإعادة هيكلة المجموعة، حيث استثمرت الشركة أكثر من 35 مليار دولار في مصر وتنتج 60% من الغاز الطبيعي في البلاد. - تواجه "بي بي" تحديات مثل ارتفاع الديون وتقلب أسعار الطاقة، وتسعى لتعزيز تدفقاتها النقدية عبر التخارج من بعض الأصول والتركيز على المشاريع الأكثر ربحية. - رغم التحديات، تظل مصر مركزاً مهماً لاستثمارات الغاز في شرق المتوسط، مع سعيها لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة.

تدرس شركة النفط العملاقة "بي بي" بيع بعض أصولها الخاصة بالغاز الطبيعي في مصر، بحسب ما قاله أربعة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز، في وقت تعمل فيه الرئيسة التنفيذية الجديدة ميغ أونيل على إعادة هيكلة المجموعة لخفض الديون والتركيز على المشاريع الأكثر ربحية.

واستثمرت "بي بي" أكثر من 35 مليار دولار في مصر على مدى ستة عقود، وتنتج نحو 60% من الغاز الطبيعي في البلاد من خلال مشروعات مشتركة في شرق دلتا النيل وحقول تديرها الشركة في غرب دلتا النيل. وقال المصادر إنّ أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد. ورفض متحدث باسم "بي بي" التعليق، قائلاً إنّ الشركة لا تعلق على "تكهنات السوق"، ويشمل مشروع غرب دلتا النيل خمسة حقول غاز تقع ضمن منطقتَي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط العميق البحريتَين في البحر المتوسط.

وأنتجت "بي بي" نحو 518 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي، بانخفاض يقارب 40% مقارنة بعام 2024، ونحو 60% مقارنة بعام 2023. وأعلنت الشركة في إبريل/نيسان اكتشافاً جديداً للغاز والمكثفات قبالة السواحل المصرية، كما حصلت في وقت سابق من العام على امتيازَي الاستكشاف البحري "شمال شرق العلمين" و"غرب الحماد".

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أوسع تتبعها "بي بي" لإعادة ترتيب أصولها عالمياً، في ظل ضغوط ارتفاع الديون وتقلب أسعار الطاقة وتزايد تركيز المستثمرين على العائدات السريعة والمشروعات الأقل كلفة.

وتسعى الشركة إلى تعزيز تدفقاتها النقدية عبر التخارج من بعض الأصول وإعادة توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأعلى ربحية، كما تواجه شركات الطاقة العالمية تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق، والتحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب الضغوط الجيوسياسية وتقلبات أسواق النفط والغاز. ورغم ذلك، لا تزال مصر تمثل مركزاً مهماً لاستثمارات الغاز في شرق المتوسط، مع سعي القاهرة لتعزيز دورها مركزاً إقليمياً للطاقة وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي.

(رويترز، العربي الجديد)