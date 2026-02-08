شركة بلوك الناشطة في بيع بيتكوين تتجه لتسريح 10% من الموظفين

- شركة بلوك، التابعة لجاك دورسي، تدرس تقليص 10% من قوتها العاملة خلال المراجعات السنوية للأداء، وسط عدم تحقيق توقعات وول ستريت لأرباح الربع الثالث وتباطؤ نمو قطاع سكوير إلى 9%. - انخفض سعر بيتكوين إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً، لكنه عوض بعض خسائره بارتفاع 11% ليصل إلى 70042 دولاراً، بعد أن كان قد انخفض إلى 60017.60 دولاراً. - سوق العملات المشفرة العالمية فقدت تريليونَي دولار من قيمتها منذ أكتوبر، مع خسارة 800 مليار دولار في الشهر الماضي وحده.

ذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة بلوك التابعة لجاك دورسي تدرس تقليص ما يصل إلى 10% من قوتها العاملة خلال المراجعات السنوية للأداء. ولم ترد بلوك على الفور على طلب للتعليق. ولم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من صحة النبأ. واشتهر دورسي برفقة نواه غلاس وبيز ستون وإيفان ويليامز بتأسيس موقع تويتر (إكس لاحقاً)، في 2006، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021، استقال جاك دورسي من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة تويتر. وفي عام 2022 أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.

ولم تحقق شركة بلوك، التي تسهل شراء بيتكوين من خلال شراء العملة المشفرة وإعادة بيعها بفارق سعر بسيط، توقعات وول ستريت لأرباح الربع الثالث وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتزايد المنافسة في قطاع المدفوعات. وتباطأ نمو قطاع سكوير التابع للشركة، الذي يوفر حلول الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 9% في الربع الثالث. ومن المقرر أن تعلن الشركة أرباح الربع الأخير بعد إغلاق السوق في 26 فبراير/ شباط.

وانخفض سعر بيتكوين في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً، مدعومة بارتفاع حاد في أسهم التكنولوجيا والمعادن النفيسة بعد انهيار عالمي أثر بمجموعة واسعة من الأصول الخطرة. لكنها عوضت بعضاً من خسائرها أول من أمس الجمعة، وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم 11% تقريباً في آخر التعاملات لتصل إلى 70042 دولاراً بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع عند 71464.96 دولاراً معوضة خسائرها، إثر انخفاض في وقت سابق إلى مستوى متدنٍ عند 60017.60 دولاراً من 126 ألف دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأظهرت بيانات شركة كوين جيكو لتتبع السوق أن سوق العملات المشفرة العالمية فقدت تريليونَي دولار من قيمتها منذ وصلت إلى ذروة عند 4.379 تريليونات دولار في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، مع خسارة حوالى 800 مليار دولار في الشهر الماضي وحده.

(رويترز، العربي الجديد)