شركة بريطانية تبدأ استكشاف الهيليوم بالأردن

- وقّعت وزارة الطاقة الأردنية مذكرة تفاهم مع شركة هوتسبير هيليوم لاستكشاف غاز الهيليوم في البحر الميت، بهدف تعزيز قطاع التعدين وتلبية الطلب العالمي على الهيليوم المستخدم في صناعات متقدمة. - المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، حيث أُضيف الهيليوم كعنصر استراتيجي، وستقوم الشركة بإجراء مسوحات ودراسات لتقييم الجدوى الاقتصادية، مع إمكانية توقيع اتفاقية امتياز. - يسعى المشروع لدعم الاقتصاد الأردني عبر توفير موارد جديدة، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل، مما يضع الأردن على خريطة الدول المنتجة للغازات النادرة.

وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة هوتسبير هيليوم البريطانية للبدء في عمليات استكشاف غاز الهيليوم والتنقيب عنه في منطقة البحر الميت لمدة عامين. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، على هامش التوقيع، بحسب بيان صادر عن الوزارة، إن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها المختصة باستكشاف غاز الهيليوم، مشيراً إلى أن المشروع يشكل فرصة مميزة لفتح آفاق جديدة في قطاع التعدين.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعدين، في إطار المساعي الحكومية لاستغلال الموارد الطبيعية في المملكة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وضرورة التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وأوضح أن غاز الهيليوم يُعد من العناصر التي تشهد طلباً مرتفعاً عالمياً، إذ يُستخدم في صناعات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الطبية، وصناعة أشباه الموصلات، وغيرها من الصناعات المتقدمة.

وبيّن أن عنصر الهيليوم لم يكن مدرجاً سابقاً ضمن القوانين والتشريعات الأردنية، قبل أن يُضاف أخيراً باعتباره أحد العناصر الاستراتيجية التي يتطلب استغلالها، بعد انتهاء مرحلة التنقيب، الموافقة عليها بموجب قانون خاص كاتفاقية تنفيذية أو امتيازية. وأشار الوزير إلى أن الشركة قدمت برنامج عمل سيتم تنفيذه خلال العامين المقبلين، موضحاً أنه في حال ثبوت وجود جدوى اقتصادية ونتائج إيجابية، سيتم الانتقال إلى توقيع اتفاقية امتياز للتنقيب عن العنصر، كما لفت إلى أنه سيتم بحث جدوى استغلال الطاقة الحرارية الجوفية بالتعاون مع الشركة، ولا سيما في ظل وجود العديد من الينابيع الحارة في منطقة البحر الميت.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة هوتسبير هيليوم البريطانية جورج بيرسي إن تجربة العمل في الأردن إيجابية للغاية، مؤكداً أن غاز الهيليوم يُعد مجالاً واعداً ومهماً على مستوى العالم، وأوضح أن الهيليوم عنصر لا غنى عنه، إذ لا يمكن الاستغناء عنه في صناعة الذكاء الاصطناعي، أو تصنيع أشباه الموصلات، أو إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمتلك أسواقاً واسعة وتشهد نمواً متواصلاً. وأضاف بيرسي أن ما تسعى إليه الشركة في الأردن هو فصل إنتاج الهيليوم عن النفط والغاز، ليصبح سلعة مستقلة بحد ذاتها، بما يسمح بتصديرها لاستخدامات متعددة، من بينها تصنيع أشباه الموصلات وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، إلى مختلف دول العالم.

وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم الشركة بإجراء مسوحات جيوفيزيائية ودراسات ميدانية متقدمة، تشمل إعداد الخرائط الجيولوجية لمكامن الغاز وتقييم الجدوى الاقتصادية للكميات المتوقعة، إضافة إلى نقل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية على تقنيات استكشاف الغازات النادرة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير مورد جديد عالي القيمة، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل متخصصة للشباب الأردني في مجالات الجيولوجيا والهندسة، إلى جانب وضع المملكة على خريطة الدول المنتجة للغازات النادرة عالمياً.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد قرار مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة هوتسبير هيليوم لاستكشاف الهيليوم في منطقة البحر الميت، ضمن مساعي الحكومة لاستغلال الثروات الطبيعية المتاحة. ويُذكر أن سعر غاز الهيليوم يفوق سعر الغاز الطبيعي بعدة أضعاف، ويُستخدم في عمليات التبريد والصناعات الدقيقة، كما يساهم في تقليل مستويات التلوث.