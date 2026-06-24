شركة بترول مقرها في إسرائيل تسعى لشراء "فاروس إنرجي" العاملة في مصر

- وافقت شركة "ريشيو بتروليوم" الإسرائيلية على الاستحواذ على "فاروس إنرجي" مقابل 124.3 مليون جنيه إسترليني، مما يمنحها أصول إنتاج في مصر وفيتنام، وسط تقلبات أسعار السلع بسبب التوترات الإقليمية. - حصلت "ريشيو بتروليوم" على دعم 42% من مساهمي "فاروس إنرجي"، وتسعى لبيع حصة من أصولها في مصر ودمج محافظ الأصول، مع التركيز على الاستحواذ بدلاً من التنقيب. - استأنفت "فاروس إنرجي" عمليات الحفر في مصر بعد تسوية مستحقاتها المالية، مما يعزز موقفها المالي منذ استحواذها على الأصول المصرية في 2019.

وافقت شركة "ريشيو بتروليوم" التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها على الاستحواذ على شركة "فاروس إنرجي" في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها 124.3 مليون جنيه إسترليني (164 مليون دولار)، مما يتيح لريشيو بتروليوم الوصول لأصول إنتاج في مصر وفيتنام.

وتأتي هذه الصفقة في ظل تقلبات متزايدة في أسعار السلع الأولية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار أسهم شركات الطاقة. وفي هذا السياق، سعت شركة فاروس إنرجي إلى الحصول على عرض محسن من ريشيو بتروليوم ليعكس قوة تدفقاتها النقدية. وبموجب الاتفاق، ستحصل فاروس إنرجي على مقابل نقدي يصل إلى 28 بنسا للسهم.

وحصلت ريشيو بتروليوم بالفعل على دعم مساهمين يمثلون نحو 42% من رأس مال فاروس إنرجي، بما في ذلك تأييد مجلس الإدارة. وتحت قيادة الرئيسة التنفيذية كاثرين رو، حصلت شركة فاروس على تمديدات لتراخيصها في فيتنام وسددت كامل ديونها واستردت مستحقاتها المتبقية لدى الحكومة المصرية.

وقالت ريشيو بتروليوم إنها تعتزم دراسة إمكانية بيع حصة من أصول فاروس إنرجي في مصر إلى طرف ثالث، إلى جانب دمج محافظ أصول الشركتين.

وتمتلك ريشيو بتروليوم حاليا حصصا في ثلاثة أحواض نفطية مختلفة في أرجاء متباعدة من العالم، تشمل جيانا والمحيط الأطلسي قبالة المغرب وحوض بالاوان الشرقي في الفيليبين. وكانت الشركة تركز عادة على أنشطة التنقيب في مناطق جديدة، لكنها اتجهت في الآونة الأخيرة نحو الاستحواذ على أصول إنتاج.

ولا تزال الصفقة مشروطة بموافقة المساهمين والحصول على موافقات الجهات التنظيمية في فيتنام ومصر. ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول من 2027.

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نشاط مصري

وكانت فاروس إنرجي المتخصصة في أعمال الاستكشاف والإنتاج قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري استئناف أعمال الحفر في مصر ضمن برنامج يشمل حفر 6 آبار جديدة، وذلك عقب الانتهاء من ملف مستحقاتها المالية المتأخرة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكدت الشركة أن تسوية المستحقات المتأخرة شكلت نقطة تحول رئيسية في أنشطتها التشغيلية داخل السوق المصرية، موضحة أنها تلقت 12.6 مليون دولار منذ بداية عام 2026، من بينها 3.8 ملايين دولار في بداية يونيو/حزيران الجاري، ما أسهم في تصفير رصيد المستحقات بالكامل.

وأشارت فاروس إنرجي إلى أن موقفها المالي في مصر أصبح محدثًا بالكامل لأول مرة منذ استحواذها على الأصول المصرية في إبريل/نيسان 2019، وذلك بعد حصولها أيضًا على دفعة مالية بقيمة 20 مليون دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.

مستحقات فاروس إنرجي المالية لدى الحكومة المصرية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

(رويترز، العربي الجديد)