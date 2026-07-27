شركة السيارات بورشه تضغط المكابح... 9 آلاف وظيفة خارج الخدمة

- أعلنت بورشه عن خطة لإلغاء 9 آلاف وظيفة بحلول 2035، لمواجهة تراجع الطلب العالمي والمنافسة الصينية، مع التركيز على التحول للسيارات الكهربائية، دون اللجوء للتسريح الإجباري. - تأتي هذه الخطوة ضمن إعادة هيكلة أوسع تقودها فولكسفاغن، لمواجهة تباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع تعيين الرئيس التنفيذي الجديد ميشائيل لايترس لإعادة توجيه الشركة. - تتبع شركات ألمانية أخرى مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو خطوات مماثلة لضبط النفقات، في ظل المنافسة المتزايدة مع الشركات الصينية وتحديات التحول الكهربائي.

وسّعت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة خطة خفض الوظائف، معلنة أنها ستلغي 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2035، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها صناعة السيارات الألمانية وسط تراجع الطلب العالمي، واشتداد المنافسة مع الشركات الصينية، والتحديات المرتبطة بالتحول إلى السيارات الكهربائية، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وجاء القرار ضمن اتفاق توصلت إليه إدارة الشركة وممثلو العمال بعد أشهر من المفاوضات، يقضي بإلغاء 5 آلاف وظيفة إضافية، مع تجنّب اللجوء إلى التسريح الإجباري، وذلك عبر الاعتماد على التقاعد الطبيعي وعدم تعويض المغادرين، إضافة إلى برامج الاستقالة الطوعية. وتضاف هذه الخطوة إلى إجراءات سبق أن أعلنتها الشركة هذا العام، تضمنت إلغاء 3900 وظيفة، إلى جانب 500 وظيفة أخرى مرتبطة بإغلاق شركات تابعة، ليصل إجمالي الوظائف التي تعتزم بورشه الاستغناء عنها إلى 9 آلاف وظيفة خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار عملية إعادة هيكلة أوسع تقودها المجموعة الأم فولكسفاغن، التي تعمل على إعادة ترتيب أوضاع علاماتها التجارية في مواجهة تباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية. وكان الرئيس التنفيذي الجديد ميشائيل لايترس، الذي تولى منصبه مطلع العام الحالي، قد كُلّف بوضع الشركة على مسار جديد، بعد تراجع مبيعات بورشه في السوق الصينية، التي كانت تمثل أحد أهم محركات أرباحها، إضافة إلى تعثر استراتيجية الشركة في التوسع بمجال السيارات الكهربائية.

ولا تقتصر إجراءات خفض التكاليف على بورشه وحدها، إذ تتجه شركات ألمانية كبرى مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو إلى اتخاذ خطوات مماثلة لضبط النفقات، في ظل سباق محموم مع شركات السيارات الصينية التي توسع حضورها العالمي بوتيرة متسارعة، كما تواجه شركات القطاع تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة في بعض الأسواق، إلى جانب الكلفة الباهظة للتحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية، ما يدفعها إلى إعادة هيكلة عملياتها للحفاظ على قدرتها التنافسية.

(فرانس برس)